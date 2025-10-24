¿Camino a Francia? El Marsella de Michael Amir Murillo interesado en Endrick

El futuro inmediato del joven <a href="/tag/-/meta/endrick-moreira"><b>delantero brasileño</b> <b>Endrick</b></a> podría estar fuera del<a href="/tag/-/meta/real-madrid"> <b>Real Madrid</b></a>. Ante la falta de oportunidades en el primer equipo, el jugador y el club español estarían considerando una cesión en el mercado de invierno, con el <b><a href="/tag/-/meta/olympique-marsella">Olympique de Marsella</a></b>, donde milita el lateral panameño<a href="/tag/-/meta/michael-amir-murillo"> <b>Michael Amir Murillo</b></a>, como uno de los posibles destinos.El <b>diario deportivo </b><i><b>AS</b></i> ya reportó el interés del equipo francés en el delantero, poniendo en contexto su situación actual: <i>'Ante su falta de oportunidades, al menos por ahora, en el Real Madrid, Endrick se plantea salir cedido en el mercado de invierno... y uno de los posibles interesados es el Marsella. ¿Lo ves bien? ¿Es el destino adecuado para él?'</i>, publicó el diario en sus redes sociales.La idea principal de este movimiento, según fuentes cercanas, no es un adiós definitivo al Real Madrid. El reconocido periodista especializado, <b>Fabrizio Romano</b>, ha confirmado la naturaleza temporal de la operación: <i>'El movimiento planeado de Endrick para enero es solo un préstamo, no hay intención de proceder con ninguna propuesta de transferencia permanente.'</i>