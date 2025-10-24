¿Camino a Francia? El Marsella de Michael Amir Murillo interesado en Endrick

El futuro inmediato del joven delantero brasileño Endrick podría estar fuera del Real Madrid. Ante la falta de oportunidades en el primer equipo, el jugador y el club español estarían considerando una cesión en el mercado de invierno, con el Olympique de Marsella, donde milita el lateral panameño Michael Amir Murillo, como uno de los posibles destinos.

El diario deportivo AS ya reportó el interés del equipo francés en el delantero, poniendo en contexto su situación actual: ”Ante su falta de oportunidades, al menos por ahora, en el Real Madrid, Endrick se plantea salir cedido en el mercado de invierno... y uno de los posibles interesados es el Marsella. ¿Lo ves bien? ¿Es el destino adecuado para él?”, publicó el diario en sus redes sociales.

La idea principal de este movimiento, según fuentes cercanas, no es un adiós definitivo al Real Madrid. El reconocido periodista especializado, Fabrizio Romano, ha confirmado la naturaleza temporal de la operación: ”El movimiento planeado de Endrick para enero es solo un préstamo, no hay intención de proceder con ninguna propuesta de transferencia permanente.”