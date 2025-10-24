  1. Inicio
FÚTBOL

¿Camino a Francia? El Marsella de Michael Amir Murillo interesado en Endrick

El panameño Michael Amir Murillo y el brasileño Endrick.
El panameño Michael Amir Murillo y el brasileño Endrick. Cedida
Por
Kathyria Caicedo
  • 24/10/2025 09:48
Con la proximidad del mercado de invierno, ya se habla de la posibilidad de la llegada de Endrick al Olympique de Marsella, equipo del panameño Michael Amir Murillo.

El futuro inmediato del joven delantero brasileño Endrick podría estar fuera del Real Madrid. Ante la falta de oportunidades en el primer equipo, el jugador y el club español estarían considerando una cesión en el mercado de invierno, con el Olympique de Marsella, donde milita el lateral panameño Michael Amir Murillo, como uno de los posibles destinos.

El diario deportivo AS ya reportó el interés del equipo francés en el delantero, poniendo en contexto su situación actual: ”Ante su falta de oportunidades, al menos por ahora, en el Real Madrid, Endrick se plantea salir cedido en el mercado de invierno... y uno de los posibles interesados es el Marsella. ¿Lo ves bien? ¿Es el destino adecuado para él?”, publicó el diario en sus redes sociales.

La idea principal de este movimiento, según fuentes cercanas, no es un adiós definitivo al Real Madrid. El reconocido periodista especializado, Fabrizio Romano, ha confirmado la naturaleza temporal de la operación: ”El movimiento planeado de Endrick para enero es solo un préstamo, no hay intención de proceder con ninguna propuesta de transferencia permanente.”

El propio Endrick ve su futuro ligado al club blanco y busca en una cesión una vía rápida para sumar minutos de calidad y seguir su desarrollo, especialmente de cara a la Copa Mundial 2026. Romano añade: ”Endrick puede imaginar su futuro en el Real Madrid, planeando únicamente un préstamo a corto plazo para tener más tiempo de juego y desarrollarse, también con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina. Y recalca: ”Endrick, que se espera que abandone el Real Madrid cedido en enero y ya se están llevando a cabo conversaciones. El brasileño quiere jugar más también de cara al Mundial 2026... y se entiende que el Real Madrid está abierto a una cesión de Endrick.”

En medio de las especulaciones sobre su destino, la familia del jugador ha mostrado su apoyo incondicional. Douglas, el padre de Endrick, publicó un emotivo mensaje en redes sociales dirigido a su hijo: ”Sé cuánto te concentras en el fútbol, hijo mío, todos los días de su vida, lo bueno que eres. Eres un ganador, un guerrero. Tu estrella brillará. Tu futuro estará allá arriba. Te amo.”

El posible fichaje por el Olympique de Marsella podría significar un paso importante en la carrera del brasileño, donde tendría la oportunidad de compartir camerino con el internacional panameño Michael Amir Murillo, inmerso en una liga de primer nivel como la Ligue 1 francesa.

