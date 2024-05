Canelo vs. Munguía: Una pelea histórica

Cuando este sábado 4 de mayo los panameños nos preparamos para acudir a las urnas al día siguiente, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, dos peleadores mexicanos se medirán por la supremacía en la categoría de las 168 libras, en pleito que podrá verse en Panamá a través de Lo Mejor del Boxeo.

Saúl “Canelo” Álvarez, campeón indiscutible, expone ante su compatriota Jaime Munguía todos los cinturones de los organismos que rigen el boxeo de paga en el mundo. No se trata de un pleito “largamente esperado”; pero sí de uno de los más atractivos.

El campeón del mundo Álvarez, de 33 años, con marca de 60-2 y 39 victorias antes del límite, tendrá ante sí a Jaime Munguía, de 27 años, invicto con registro de 43-0 y 34 nocáuts, quien fuera campeón mundial en las 154 libras.

Se trata de la pelea número 160 por el campeonato mundial en la que dos boxeadores mexicanos se enfrentan. Si a ver vamos, he aquí algunas de estas batallas: Erick Morales vs. Marco Antonio Barrera; Rubén Olivares vs. Jesús “Chucho” Castillo; Carlos Zárate vs. Alfonso Zamora, solo para mencionar estas tres.

La pelea Álvarez-Munguía cuenta con los mismos ingredientes de cada una de las peleas mencionadas: dos grandes peleadores mexicanos enfrentados por la supremacía del uno sobre el otro. Álvarez, quizá el mejor peleador nacido en México, buscaba un rival que no fuera David Benavidez, al que se considera un hombre altamente peligroso para el campeón azteca.

Es entonces cuando Munguía levanta la mano. Ya lo había hecho años atrás, cuando se buscaba un rival para el entonces temible Gennadiy Golovkin; sin embargo, se dijo entonces que el mexicano aún no estaba preparado para un reto como ese.

¿Y lo está ahora para “Canelo”? La respuesta es sí. Además, con buenas posibilidades de ganar. Jaime Munguía es un hombre de una envergadura física mucho mayor que la de Álvarez. Le supera en estatura por diez centímetros, tiene mayor alcance y, al momento de subir al ring, esa diferencia física será aún más notable.

Munguía es más joven que Álvarez y tiene fuerte pegada, su volumen de golpes supera al de “Canelo” en estos momentos; sin embargo, no puede pensarse que, por tales aspectos, tenga la balanza a su favor.

Canelo Álvarez cuenta con mayor recorrido sobre los encordados. Eso se llama experiencia. Ese tránsito lo ha llevado a enfrentar a lo mejor de lo mejor del pugilismo rentado en pesos que van desde las 154 hasta las 175 libras.

Es ahora un púgil más sereno, más asentado, con mayor conocimiento del oficio y lo importante: con la capacidad para hacer daño a sus rivales; y es allí, donde inclina la balanza en su favor en esta oportunidad.

Si bien Jaime Munguía es un peleador implacable, pero hay que ver si en manos de Freddie Roach ha podido mejorar su defensa, que estuvo a punto de pasarle factura en el pleito ante Sergiy Derevyanchenko, quien le conectó sólidas manos que le hicieron tambalear en varios pasajes de aquella pelea.

No espero un pleito trepidante en un principio. Sí aguardo el momento en que se produzca el primer intercambio de golpes, en donde creo que “Canelo” tiene de su lado la experiencia ante el ímpetu de su más joven rival, y que a medida que avance en pleito, el campeón vaya imponiendo esas condiciones para alzarse con el triunfo.

Habrá además en esta cartelera otras tres peleas de campeonato mundial, todas de alto voltaje. En la noche previa a las elecciones panameñas, no hay mejor manera de aclarar las ideas políticas que viendo una buena cartilla en Lo Mejor del Boxeo.