Carlos Sainz: ‘Se consideraron las opciones de Red Bull y Mercedes’

“Pero una vez tuve bastante claro que las opciones más probables eran en los equipos que ya sabéis (Alpine, Sauber o Williams), me tocó tomar la decisión antes del verano”, expresó Sainz.

Uno de los puntos que pesó mucho en la decisión de Sainz fue el futuro que tendría con la escudería. “Yo lo miré más a largo plazo, como 2025, 2026 y a futuro. Es donde yo estaría tranquilo, bien y decidido que este proyecto es el que más opciones me puede dar de volver a estar lo más adelante posible en los próximos años.”

Si bien es cierto que Sainz es un corredor de primera clase, a partir del próximo año se unirá a una escudería que en estos momentos se mantiene en el sótano de la clasificación de escuderías al tener tan solo cuatro unidades del presente campeonato. Esto no le preocupa al español y resaltó que su misión será realzar a la escudería.

“Eso no me preocupa. Teniendo todavía, no sé si serán cinco, diez o quince años de carrera por delante. Creo que además todavía tengo margen de mejora como piloto y junto con mi experiencia y mis valores y lo que puedo aportar a Williams, creo que también podemos volver a estar delante”, afirmó Sainz.

Antes de que Sainz se una a Williams, aún deberá correr con Ferrari en las 10 carreras que quedan de la actual temporada, en la que está luchando codo a codo en la parte alta de la tabla contra Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc y Oscar Piastri.