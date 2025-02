Carolena Carstens: ‘El taekwondo me ha enseñado disciplina, respeto y valores’

“Fue un momento duro, pero con el tiempo entendí que cada obstáculo en mi camino me ha fortalecido y me ha hecho crecer, tanto dentro como fuera del tatami”.

“Sin embargo, en esos Juegos viví una experiencia difícil. Un fisioterapeuta con el que trabajé me hizo sentir incómoda y no fue profesional conmigo. Me sentí vulnerable, y esto afectó mi estado mental. Cuando tuve que salir a pelear, él estaba en mi esquina, y la situación me bloqueó completamente. Por eso, mi combate contra Bélgica fue tan rápido”.

“Para Río 2016, tenía un objetivo claro: demostrar que valía mi lugar, que estaba al nivel y que era la mejor en el mundo panamericano en mi peso. Quería clasificar por méritos propios y no por invitación”.

“Gracias a él, he tenido la oportunidad de viajar por el mundo, representar a Panamá y vivir momentos inolvidables. Cada campeonato ha sido una experiencia única, llena de retos y aprendizaje”.

“El taekwondo ha sido una parte fundamental de mi vida (...). Un camino que me ha enseñado disciplina, respeto y valores que me han formado como persona”.

Hoy, al anunciar su retiro del deporte el cual practica desde los cuatro años, nos habla de sus satisfacciones, de sus momentos no tan buenos y de los sacrificios que hizo para mantenerse entre las mejores en la élite mundial.

Desempeño deportivo

Grandes logros

“El taekwondo no es solo un deporte para mí; es mi esencia, mi maestro de vida. Me enseñó disciplina, respeto, fortaleza y resiliencia. Me enseñó a caer y a levantarme con más fuerza (...) y a entender que el verdadero poder está en la mente y el corazón”.

“Mi camino en el taekwondo ha estado lleno de retos, pero también de grandes logros. He sido campeona panamericana, sudamericana y centroamericana. He ganado medallas en los juegos Panamericanos y en el Grand Prix, y he subido al podio en múltiples torneos internacionales”.

“Sin embargo, más allá de las medallas y títulos, lo más valioso ha sido la experiencia, el aprendizaje y la inspiración que he podido compartir con otros. Porque si algo he aprendido es que los sueños no se logran solos; necesitamos motivación, apoyo y fe para seguir adelante cuando todo parece imposible”.

“Uno de los momentos más significativos de mi vida fue clasificar a los Juegos Olímpicos. Tuve el honor de representar a Panamá en dos ediciones: Londres 2012 y Río 2016. Llegar ahí no fue fácil, pero lo logré con dedicación, sacrificio y amor por mi deporte”.

“Quiero ser una guía para las nuevas generaciones, para aquellos que desean luchar por sus metas, pero que a veces sienten que el camino es demasiado difícil. Quiero que sepan que no están solos, que siempre habrá alguien que crea en ellos y que, con trabajo, pasión y disciplina, todo es posible”.

“Mi misión en la vida es compartir lo que he aprendido, inspirar a otros a no rendirse y demostrar que el amor, la pasión y la determinación pueden cambiar vidas. Si puedo ser esa voz de aliento, ese apoyo en los momentos de duda, entonces todo lo que he vivido habrá valido la pena”.

Esa es sencillamente, Carolena Cartens.