Han pasado varios meses desde que se confirmó que Sergio Checo Pérez no correría más para Red Bull y su aventura en la Fórmula 1 (F1) había terminado momentáneamente.

En una entrevista con el podcast Desde el Paddock , Checo Pérez explicó que no entendía muchas veces los comentarios sobre su posible salida cuando recién había renovado con Red Bull, luego del Gran Premio de Mónaco en el 2024 e incluso manifestó una falta de protección por parte de la escudería.

“ Cuando firmo yo el contrato en Mónaco, a partir de la siguiente carrera, ya todo el mundo hablaba de mi futuro y aún tenía un contrato firmado con Red Bull. Hubiese sido tan fácil como que ellos me hubieran protegido y dijeran: ‘Sabes que tenemos un piloto firmado por los próximos 2 años ”, reveló ‘Checo’.

“Teníamos un gran equipo durante una de las épocas más competitivas de la F1, pero poco a poco se vino todo abajo. No dominamos como lo hizo Mercedes en su época por la diferencia en el motor. En nuestro caso, la diferencia de rendimiento era mínima y aún así construimos un motor potente. Cuando Adrian Newey se fue de Red Bull, empezaron los problemas”, reveló el mexicano.

En estos momentos el mexicano no apura sus opciones de regresar a la F1, pero si espera volver pronto a la pista. Anteriormente se le había relacionado con la nueva escudería, Cadillac, quienes entrarán en competencia en el 2026, sin embargo Checo no confirmó nada sobre su futuro, pero si que no espera ser un piloto suplente.