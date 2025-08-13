  1. Inicio
Política

Comisión de Educación prohijó anteproyecto de ley para reorganizar la Unachi

El prohijamiento de esta norma fue unánime.
Manuel Vega Loo
  • 13/08/2025 10:07
Con este anteproyecto de ley se pretende modificar la Ley No. 4 de 16 de enero de 2006, que reorganizó la Unachi.

En la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado de la bancada Vamos Jorge Bloise, fue prohijado la mañana de este miércoles 13 de agosto el anteproyecto de ley No. 14, que modifica la ley de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

El prohijamiento de esta norma que cambiaría la organización de la Unachi, cuya rectora Etelvina de Bonagas ha sido cuestionada por casos de nepotismo en el centro universitario, fue unánime.

La reunión de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, que se celebró en las instalaciones del Parlamento Latinoamericano.

Esta norma fue propuesta por el diputado de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño.

