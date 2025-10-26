El Premio Nobel de Economía de 2025: lecciones para una arquitectura de la innovación

<span class="mln_uppercase_mln">¿</span>Se acuerdan de Blockbuster? En su apogeo, fue el Goliat del entretenimiento: más de 9,000 tiendas y un dominio casi absoluto del mercado del alquiler de videos. En el año 2000, tuvo la oportunidad de comprar a un pequeño jugador llamado Netflix por apenas 50 millones de dólares. ¿La respuesta? Lo tomaron como una broma. Hoy, Netflix es un gigante valorado en cientos de miles de millones de dólares, y Blockbuster ha desaparecido del mapa.Su caída se ha convertido en una parábola clásica de la era digital: no fue la mala gestión lo que acabó con él, sino el avance imparable de una idea mejor adaptada al futuro. Una empresa modesta, con un modelo tan simple como enviar DVDs por correo, entendió hacia dónde se movía la frontera tecnológica y se adelantó al cambio. Supo leer las señales del mercado, capitalizó la disrupción y transformó la amenaza en oportunidad. Esa capacidad de anticiparse, más que los recursos o el tamaño, fue lo que marcó la diferencia.Esta historia resume un concepto que revolucionó la teoría económica del crecimiento: la destrucción creativa. Acuñado por Joseph Scohumpeter hace casi un siglo, este fenómeno es el núcleo del Premio Nobel de Economía 2025. Al galardonar a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, la Real Academia Sueca reconoce a los herederos intelectuales que descifraron el código de Schumpeter. Pero el premio va más allá: subraya una verdad incómoda pero vital. La fuente real de prosperidad sostenida no es la acumulación de recursos, sino la capacidad de innovar de forma disruptiva. Este Nobel no es un apunte académico; es una advertencia clara para las economías que hoy enfrentan una encrucijada histórica, marcada por transformaciones tecnológicas como la inteligencia artificial. En un mundo que cambia a velocidad exponencial, quedarse como observador ya no es una opción.