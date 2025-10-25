La Ruta del Calypso

Estos antecedentes, entre otros, son las que fundamentan la necesidad de establecer por ley, la legitimidad de este aporte cultural al país, y gracias a la iniciativa de la Fundación Pipo Navarro, el Centro de Estudios Afropanameños (CEDEAP) y la comunidad Afropanameña organizada, en el Foro Afropanameño se realizan las gestiones necesarias que llevan a feliz término la aprobación de la Ley. Que también significa una nueva etapa, en nuestra labor de años para ir dotando a nuestro país de una verdadera interculturalidad que significa hacer justicia cultural mediante el respeto y valoración de nuestra diversidad étnica y cultural.<i>El autor es Sociólogo. Profesor Emérito de la Universidad de Panamá </i>