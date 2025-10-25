Huelga, lucha y autonomía: la historia del Día del Estudiante en Panamá

En la década de 1940 Panamá vivía turbulencias que involucraban no solo la educación, sino también la política nacional y la soberanía. En ese período, las instituciones educativas como la Universidad de Panamá, en ese momento Universidad Nacional, eran objeto de tensiones con el poder ejecutivo y con el Ministerio de Educación (Meduca). Por ejemplo, se había dictado el Decreto Nº 647 el 13 de agosto de 1943 que rebautizaba la Universidad Nacional como ‘Universidad Interamericana’, sin amplia consulta estudiantil. Simultáneamente, la juventud estudiantil, tanto de secundaria como universitaria, comenzaba a emerger como actor político, tal como se indica en ‘Historia del movimiento estudiantil y juvenil (1920-1990)’, escrito por Samuel Franco Prado y publicado en el Anuario de Derecho de la Universidad de Panamá. 'El movimiento estudiantil y juvenil en Panamá tuvo un papel fundamental... desde la fundación de la primera Federación de Estudiantes de Panamá (1922-1927) hasta la segunda federación (1943-1984)', señala el artículo.