El pliego de cargos para el teleférico fue una decepción

Las contradicciones entre un proyecto de $300 millones para solucionar el problema de la basura y la escasa recaudación para financiarlo representan uno de los grandes retos del Municipio de San Miguelito. Según su alcaldesa, Irma Hernández, la iniciativa es 'viable', aunque requiere transformaciones tanto en infraestructura como en la cultura ciudadana, cambios que asegura promover desde su gestión. En este Polígrafo de <b>La Estrella de Panamá</b>, Hernández defiende la mano dura policial, aunque admite que existen excesos, expresa reservas sobre el proyecto del teleférico y define su posición respecto a Vamos como partido político.