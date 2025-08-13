Uruguay aprueba en Diputados ley de eutanasia y podría ser el primero en América Latina en regularla por vía legislativa

El texto es fruto de un prolongado debate que comenzó en 2019, tras el caso de <b>Fernando Sureda</b>, quien solicitó la legalización de la eutanasia para aliviar el sufrimiento causado por <b>esclerosis lateral amiotrófica (ELA)</b>. Sureda falleció en 2020, pero su causa impulsó al exdiputado <b>Ope Pasquet</b> a presentar una propuesta inicial, que obtuvo media sanción en 2022, pero fue rechazada en el Senado.La nueva versión integra aportes del Frente Amplio y establece criterios claros para su aplicación.