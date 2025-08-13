Copa Centroamericana: Sporting buscará el triunfo ante Diriangén

En busca de los tres puntos. El Sporting San Miguelito es el equipo local, en esta fecha de la Copa Centroamericana, en esta ocasión recibirá al Diriangén FC, de Nicaragua.

Este partido se disputará en el Estadio Universitario, en Penonomé, provincia de Coclé.

En la jornada anterior, el Sporting San Miguelito igualó 1-1 como visitante ante el CSD Municipal, de Guatemala, en su debut, ahora busca aprovechar la localía para sumar tres puntos y acercarse a la zona de clasificación, destaca la agencia EFE.

César Aguilar, técnico del Sporting, contará con plantel completo para este encuentro, incluido Martín Ruiz, goleador en el primer encuentro, y el portero Marcos De León.

En el caso del Diriangén, e la última jornada superó por 4-2 al CS Herediano costarricense. El equipo nicaragüense llega a Panamá como líder del grupo B con cuatro puntos tras un empate y una victoria.

Posibles alineaciones Sporting San Miguelito vs. Diriangén FC

El Sporting, que debe aprovechar la localía para imponerse debe salir al terreno en Penonomé, de la siguiente manera: Marcos De León; Kevin Galván, Omar Alba, Jeslan Caicedo, Alexis Cedeño; Armando Cooper, Rodrigo Tello, Ángel Valencia, Yair Jaén; Ramsés De León y Martín Ruiz. Entrenador: César Aguilar.

Mientras que el Diriangén FC debería salir así: Douglas Forvis; Anyelo Velázquez, Justing Cano, Germán Aguirre, Jonathan Moncada; Luis Coronel, Matías Galvaliz, Jason Coronel, Alan Schonfeld; Junior Arteaga y Renzo Carballo. Entrenador: José Giacone.