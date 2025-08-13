Copa Centroamericana: Sporting buscará el triunfo ante Diriangén

En busca de los tres puntos. El <b><a href="/tag/-/meta/sporting-san-miguelito">Sporting San Miguelito</a></b> es el equipo local, en esta fecha de la <b>Copa Centroamericana</b>, en esta ocasión recibirá al <b>Diriangén FC, de Nicaragua</b>. Este partido se disputará en el <b>Estadio Universitario, en Penonomé, provincia de Coclé. </b><i>En la jornada anterior, el Sporting San Miguelito igualó 1-1 como visitante ante el CSD Municipal, de Guatemala, en su debut, ahora busca aprovechar la localía para sumar tres puntos y acercarse a la zona de clasificació</i>n, destaca la agencia EFE.César Aguilar, técnico del Sporting, contará con plantel completo para este encuentro, incluido Martín Ruiz, goleador en el primer encuentro, y el portero Marcos De León.En el caso del Diriangén, e la última jornada superó por 4-2 al CS Herediano costarricense. El equipo nicaragüense llega a Panamá como líder del grupo B con cuatro puntos tras un empate y una victoria.<b>Posibles alineaciones Sporting San Miguelito vs. Diriangén FC</b>El Sporting, que debe aprovechar la localía para imponerse debe salir al terreno en Penonomé, de la siguiente manera: Marcos De León; Kevin Galván, Omar Alba, Jeslan Caicedo, Alexis Cedeño; Armando Cooper, Rodrigo Tello, Ángel Valencia, Yair Jaén; Ramsés De León y Martín Ruiz. Entrenador: César Aguilar.Mientras que el Diriangén FC debería salir así: Douglas Forvis; Anyelo Velázquez, Justing Cano, Germán Aguirre, Jonathan Moncada; Luis Coronel, Matías Galvaliz, Jason Coronel, Alan Schonfeld; Junior Arteaga y Renzo Carballo. Entrenador: José Giacone.