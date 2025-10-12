Coclé buscará su tercer título consecutivo en la pelota juvenil

El trabajo que se realiza en las categorías menores de la pelota coclesana, es una de las respuestas a lo que se ha visto en los torneos juvenil y mayor de este año, donde se alcanzó el título en el primero y el subcampeonato en el segundo. La organización de pequeñas ligas de Coclé es una de las más grande a nivel nacional, y este año sus esfuerzos rindieron sus frutos cuando alcanzaron los primeros lugares en la preinfantil y preintermedia. Algo similar no ocurría desde el 2022, cuando se apoderaron de tres de los cuatro títulos de las pequeñas ligas, incluyendo en equipo infantil que fue director al torneo al mundial de Williamsport.Así es, primero fue el preintermedio de Antón y después el preinfantil de Aguadulce. Los primeros tenían diez años que no representaban a Panamá, en tanto que el preinfantil había logrado cinco títulos, el último en 2022.Inclusive, el equipo preintermedio se proclamó campeón del Latinoamericano efectuado en Guatemala, que se les dio la posibilidad de asistir al mundial de Tayor, Michigan, donde se ubicaron en el cuarto lugar.