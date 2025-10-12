Coclé buscará su tercer título consecutivo en la pelota juvenil

El equipo juvenil de béisbol de Coclé buscará el próximo año su tercer título consecutivo, tras la conquista de los torneos 2024 y 2025, de la mano del piloto capitalino Rodrigo Merrón.

Merrón logró ganar este año su segundo cetro consecutivo, luego de vencer en la serie final a la tropa de Chiriquí, un hecho que no se registraba desde el 2016, cuando los metropolitanos coronaron una seguidilla de cinco títulos.

Efectivamente, los títulos en esta categoría habían sido esquivos para los campeones a partir del nacional de 2017, cuando la representación de Herrera alcanzó el pendón.

Después de los herreranos, siguieron Coclé (2018), Los Santos (2019), Herrera (2020), nuevamente Coclé (2021), Panamá Este (2022) y Panamá Oeste (2023).

La federación de béisbol acaba de anunciar la edición número cincuenta y siete del torneo juvenil, con la apertura el 3 de enero próximo con el partido entre los monarcas coclesanos y los colonenses.

De lograr esa hazaña, la novena coclesana estaría emulando a la de Chiriquí, que, en los años 2007, 2008 y 2009, se tomaron los trofeos en forma seguida.

Ahora bien, no hay la menor duda que los coclesanos serán grandes favoritos, pero tendrán una nómina totalmente diferente a la presentada este año, cuando la mayoría de sus jugadores darán el salto a la máxima categoría.

Los coclesanos acaban de culminar el torneo selectivo y se aprestan a trabajar con una preselección de unos cincuenta peloteros, de donde saldrá el equipo que defenderá el título.

“El trabajo se inició el pasado lunes 6 en el estadio Remón Cantera y en el grupo de lanzadores hay una combinación de jóvenes que pueden repetir, cómo de los que llegan por primera vez”, señaló Joel Ramos, coach de lanzadores.

El grupo estará dirigido nuevamente por Rodrigo Merrón, quien tiene toda una vida trabajando con peloteros juveniles y en estos momentos, está concentrado en la provincia de Coclé.

Desde que el técnico capitalino tomó las riendas de los equipos juveniles coclesanos, estos han sido campeones en 2021, 2024 y 2025, y disputaron la final frente a Herrera y los Vaqueros del Oeste en 2020 y 2023, respectivamente.

En el 2022 llegaron hasta la serie de Ocho.