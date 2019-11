Luisín Mejía 24 votos a 17 de Stoute, Pres. de Odecabe

Dijo: “No seré un Pres. solitario. No gobernaré solo con la ‘JD’, sino con las Comisiones y de manera integrada”

Dos Notas Sueltas. N°1 Hay Honorables Diputados del PRD, siempre están a la caza de protagonismo, y no conocen las palabras o lo siguen, del General Omar Torrijos: “El que más consulta, menos se equivoca”. Así el HD Jairo Ramírez Salazar, sin pensar lo delicado y controversial, es el tema de (LGBTI), Lesbianas, Bisexuales, Personas Transgéneros e Homosexuales, que se opuso a que grupo de ciudadanos con esas características no podían entrar a una sesión de la Asamblea Nacional. Sobre este tema hubo una reunión el 19 de octubre 2019, en Lausana Suiza, en donde las Federaciones Internacionales (FI) discuten consenso sobre el establecimiento de reglas para DEPORTISTAS TRANSGÉNEROS. No conozco a HD ‘Bolota’ Salazar, pero enviaré este escrito al Correo Electrónico del jefe del ¡Buen Gobierno¡ y al de la HD. Zulay Rodríguez ’VP’ de la Asamblea para que lo haga conocer al Diputado Ramírez Salazar.

Dice el escrito: “Un grupo de Federaciones Internacionales han discutido, un consenso sobre el establecimiento de reglas que permiten a atletas transgénero participar en COMPETENCIA FEMENINA ÉLITE. El encuentro de la elegibilidad transgénico organizado por la IAAF en Lausana, a la que asistieron representantes de varias Federaciones Internacionales, escuchando de una variedad de EXPERTOS invitados, en campos disciplinarios y de ambos atletas, CIS y TRANS. Después de un día completo de presentaciones y discusiones, las federaciones internacionales. Que también incluyó el Comité Internacional Paralímpico. La ‘FI’ de Tenis, De Remo, ‘FI’ de Golf, y la IAAF, acordaron lo siguiente . Por el espacio limitado hoy solo abordaré dos (2) puntos. N°1), Siguen comprometidos con la oportunidad justa y equitativa para deportistas. N°2). La inclusión de mujeres trans dentro de la categoría femenina debe promoverse con estándares de elegibilidad significativos, siempre que no cree injusticia intolerable”. Tomen nota de esto.

Nota Suelta N°2) Ayer se inició el ‘Play-Ball’ del evento más importante de la Confederación de Béisbol/Softbol, (WBSC), llamado Premier 12, en donde comienza el Grupo A. Los partidos serán Estados Unidos frente a Holanda y México contra República Dominicana. La lucha es para lograr el salvo-conducto para los XXXII Juegos Olímpicos de Tokío, Japón 2020, al mejor clasificado de América y otro al más destacado de Asia y Oceanía. La euforia y entusiasmo es grande, puesto en la 117 Sesión del COI en Beísbol y Softbol fueron excluidos del Programa de los JO, y como es un deporte atractivo del país sede, Tokío. El escenario de los partidos será el estadio de los Charros de Jalisco.

Los eternos expertos están cautelosos, en sus pronósticos. No estarán presentes en la escuadra de ‘USA, ’jugadores del roster de 40 de los equipos de las Grandes Ligas. No obstante, las novenas se han reforzado con muchos prospectos de primer nivel.

El Premier 12, contará con otros dos grupos eliminatorios. En el B jugarán Japón, Venezuela, Puerto y Taipei de China, En el Grupo ‘C’ serán las selecciones de Cuba, Australia, Canadá y Corea del Sur, campeón defensor. Los dos primeros clasificados de cada llave accederán a la Super-Ronda, es decir la fase final en Japón, de la cual saldrá el monarca de esta segunda edición del certamen fundada en el 2015. En todo esto, y tratándose de equipos de primer nivel, cualquierra cosa puede ´pasar. En el pasado se podía señalar con cualquiera de las dos manos, que unos de esos cupos eran para

Cuba. Los tiempos han cambiado, y Cuba ha sido víctima de la deserción de muchas de sus estrellas y prospectos.

Tema de hoy. Según mis pesquisas, Luis Mejía Oviedo, partió de República Dominicana, hacía mi siempre Panamá para participar en la Asamblea Electoral, para el nuevo Presidente de la ODECABE. Parte de su auto-confianza era de ocupar ese cargo que lo tuvo, y lo dignificó uno de sus compatriotas, José Joaquín Puello. Es por ello que en su ‘MANIFESTO’ dio a conocer punto por punto, su ´plan de acción de ser electo el 7º Presidente del organismo deportivo más longevo del Continente Americano. Salió de su país acompañado de Gilberto Garcia, Secretario General del Comité Olímpico de República. Desde luego estaba al tanto del ‘matraqueo’ que estaba haciendo su adversario, Steve Stoute de Barbados, y aún presidente, que estaba controlado por el no muy bendito Humberto, DT de la decabe, y no solo controlaba a Stoute, sino a todos los integrantes del ‘Gran Combo de Puerto Rico.

Estaba anuente de la posible Violación del ‘Fair-Play’. Su estatuto de Miembro del COI, lo hace entender lo que son los Valores éticos y morales que son partes de los Principios Fundamentales del Olimpismo. Su triunfo, que localmente se ha divulgada su contenido. Me decepcionó que Carlos Uriarte, entonces Jefe de Medios de la ODECABE, no publicó los resultados, que según mis números fue 24 votos a favor, y 17 en contra. Esta fue parta de la palabras de discurso de agradecimiento: “Quiero agradecer a Dios por lo que ha sucedido aquí, (En Panamá) ”Esta gestión de Odecabe estará preñada buscando la integración. No vamos a marginar a nadie ni por lengua, ni por desarrollo, ni por ninguna razón humana”.

“No seré un presidente solitario. No gobernaré solo con la DIRECTIVA, sino con las COMISIONES y de manera integrada. Vengo del Caribe y no tendré diferencias de lengua. No tendré diferencias de cargos”. Gracias por escogerme como su presiden Y VAMOS A TRABAJAR UNIDOS. En su MANIFESTO ha sido alto y claro. Es por ello que este ‘NUEVO LOOK’ que promete

Un dirigente de la integridad y solvencia ética como Luisín, debería por no tener vergüenza deportiva, los cargos judiciales. Que le esperan a Camilo ‘Madurito’ Amado, tenga de dejar ese cargo en la ODECABE. Tomen nota de esto,