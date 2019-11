¿Qué hará ahora la Coalición Pana Pro- Deportes?

La Nota suelta: Tengo la corazonada, que el Jefe del ¡Buen Gobierno¡ S.E. Laurentino Cortizo Cohen, y allí están las fotos que recuerdan lo que las personas y el tiempo suelen olvidar, pensó que en las elecciones del 31 de octubre de 2019, para elegir un nuevo Presidente de la Organización Deportiva Centroamericana, (ODECABE), se daba como un hecho, la continuación de Steve Stoute, en la Presidencia de la ODECABE. Un indicio de la confianza en la dirigencia olímpica de Panamá dirigida por Camilo ‘Madurito’Amado y su entourage, y con Ilic Nevin, Presidente de PAMAM-SPORTS, trasladó a Panamá, el Foro de Solidaridad Olímpica del COI, para los Comités Olímpicos del Continente Americano, para explicar a los Jefes de Misión estos países y de brindar las mejores herramientas de la planificación de las delegaciones que participarán en los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, Tokío, Japón, 2020,del 24 de julio al 9 de agosto 2020.

El Foro comenzó el lunes 23 y finalizó el martes 24 de septiembre 2019, para los países de habla hispana, (español).

La segunda fase fue el jueves 26 y viernes 27 de septiembre para los países anglosajonas, es decir, los que hablan el idioma inglés. Los expositores no eran personal de primer nivel del ‘SO’ del COI. El de mayor rango que vino al país, fue IVÁN SINIEGA, que en el 2017 cuando Neven fue elegido Presidente de PANAM-SPORTES, en Punta del Este, Uruguay, lo nombró ‘Sec. General. Por el COI, la vocera fue Joanna Zepser-Graves. No hubo invitación para la prensa. Tampoco invitaron al DG de CO-Pandeportes, Eduarda Cerda, ‘Alias Rasputín’. Los visitantes tuvieron un ‘tour’ a las Esclusas del Canal, Cinta Costera, visita a la renovada Galera del COP, y no pudo faltar un ‘PARTY’ VIP. Esto empoderó al Jefe del COP, y fue por ello en su encuentro con el Jefe del ¡Buen Gobierno¡ el HD Héctor Brands, y otros, ‘Madurito’ dijo en voz alta: “Los JCC van porque van’.

No esperaban que en las elecciones del 31 de Oct. 2019, hubiera un cambio de mando de la Odecabe, y fue por ello que amarró el cargo de TESORERO como candidato único, para seguir manejando los fondos a su paladar, con el jefe del Gran Combo, Humberto Cintrón. Ahora ambos, Madurito y Cintrón deben seguir esta melodía del Brujo de Borinquén, ISMAEL RIVERA que dice: “Quítate de la vía perico que ahí viene el tren”. (El del nuevo Pres. de la Odecabe que dijo: “No gobernaré solo con la directiva, sino con las comisiones y de manera integrada”. Luisín Mejía debe ser informado, y ojaló lo haga ‘ipso-facto’, Jaime Antonio Pérez que fue electo Presidente de la Fede-Gimnasia de Panamá, para el periodo 2018-2020, presentó la DENUNCIA ESCRITA ante el SISTEMA PENAL ACUSATORÍO DE PANAMÁ, en septiembre de 2019, por el presunto DELITO DE FALSEDAD por parte de la Sra. Teresita

Medrano de Amado, al igual que al Sr. Carlos Herrera.

La Sra. Teresita Medrano fue presidenta de la Fede-Gimnasia en el periodo 2014-2018, y mi persona como VP en dicho periodo. La directiva terminó funciones en el 2018. En base a la Res. de Pandeportes N°129.E.D.G de Feb. 2019, ni Teresita Amado ni Carlos Herrera estaba postulados. Durante el periodo de campaña de elecciones el Sr.

CAMILO AMADO, Pres. del COP, y esposo de la Sra. Teresita Medrano que no usa su apellido de casada. Amado estuvo interviniendo DIRECTAMENTE en las mismas (entrega de cartas de Ligas de Veraguas y Coclé, para apoyar.

A su esposa. El Pres. del COP, fue parte actora en los eventos tanto nacionales de la Fede. Ilegal de Gimnasia celebrada en el Gimnasio Roberto Durán, Un dirigente de esta bajeza no puede ser Tesorero de la ODECABE.

Tema de hoy. Estamos en el mes de Nov. de 2019, el último periodo legislativo del año, que finalizará el 31 de Dic. mi pregunta: ¿ Con un ¡Buen Gobierno¡ que está en mi opinión violando la Ley 50 del 2007, que rige el deporte en el país, y actuando a favor del llamado : “Coalición Panameña Pro- Deportes, en donde en una carta que recibi del Sr. EDGARDO LÓPEZ, como Coordinador General, que dice (es falso) que es un movimiento apolítico que nace de ex atletas, (no menciona ninguno), dirigentes deportivos en práctica y padres de familia vinculados al deportes por sus hijos hemos venido después de varios meses de trabajo en copilar todas las situaciones que vive nuestro deporte nacional. Tienen su Propia Propuesta y Hoja de Ruta para la Transformación del Deporte Panameño”

Habla de elevar a una Autoridad o Secretaría Deportiva. (copia de lo que quería hacer el HD Juan B. Moya). Considerar eliminar al MEDUCA como autoridad suprema del Consejo Directivo de Pandeportes. (Por eso no se instala). El ‘cantalante’ Edgar López señaló que: “Para SEP. 2019: “Se debe tener elaborado el Ante-Proyecto para su explicación al Presidente y ser presentado a la Asamblea Legislativa. (estamos en Nov., y ni siquiera el HD. Héctor Brands, que no ha presentado ni una sola ley en beneficio del deporte, ha dicho algo). Agregó: “Hacer todo el LOBBY desde la Presidencia para que el antes y su reglamento sean aprobadas a más tardar el 31 de Dic. 2019.

Alerto a todos los estudiantes y ciudadanos que están protestando contra las REFORMAS Constitucionales, al paladar de un grupo, en el deporte hay algunos puntos parecidos para beneficiar LOS BOLSILLOS de un grupito, el de Amado y su entourage. Uno es crear EL ILEGAL Tribunal de Justicia Deportiva, (TADPAN) para no solo llenar sus bolsillos de dinero, sino la de un personaje de CERO credibilidad en el deporte como Roberto Troncoso, que representa a la CCIAP, cómplice de la aprobación de este ‘monstruo’ deportivo. Tomen Nota de esto.