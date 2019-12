Los dirigentes dep. conocen muy poco de ética deportiva

Dos Notas Sueltas. N°1). Cuando en el firmamento del boxeo mundial se menciona el nombre de Roberto Durán, nuestro Embajador Deportivo, todos le rinden un aplauso ruidoso y prolongado por sus logros dentro de las cuatro cuerdas, y sus triunfos por la vía rápida que le ha ganado ese apodo de 'Mano de Piedra (Hands of Stone). Algunos como este servidor recordamos su derrota del 25 de noviembre de 1980 frente a 'Sugar' Ray Leonard, y su grito de frustración: 'No más, no más' en su segunda pelea. Sobre Leonard puedo decir que fue campeón de 'Guantes de Oro', y más importante, fue Campeón Mundial del Boxeo Olímpico, en la División Welter en los XXI JO de Canadá, Montreal, 1976. Hace poco, y de buena fe, Durán vociferó, y al parecer lo acogió el DG de Pandeportes, Eduardo Cerda, alias 'Rasputín, el Monje Loco', que debió nombrar a los boxeadores profesionales retirados, frente a la crisis del boxeo olímpico, como entrenadores.

Según los diarios, se nombró, o lo hará, a ROBERTO 'LA ARAÑA' VÁSQUEZ DE ENTRENADOR. Como boxeador profesional, la Araña Vásquez, que debe estar por los 34 o 35 años, tuvo sus buenos momentos, donde ganó títulos en la CMB, AMB, y OMB. Tenía una pegada respetable, que lo refleja su récord de 32-6, y 22 victorias por la vía del sueño. Está retirado y opino que este nombramiento no es acertado, porque no conoce las reglas del Boxeo Olímpico, que ha tenido muchos cambios, y los puntos se anotan distintos, lo mismo que los golpes válidos. No tiene ninguna preparación metodológica, y estará haciendo el mismo papel de otros ex boxeadores profesionales y no habrá progreso. Tomen nota de esto.

Nota N° 2 Cuba, un tanto eufórico por los elogios de WADA de 16 años de funcionamiento de su laboratorio “antidoping”, creado hacen 18 por el Dr. Fidel Castro. En América solo prestan servicios cuatro laboratorios. Los otros tres están en Estados Unidos, Canadá y Brasil. Panamá usa este laboratorio para sus pruebas “antidoping”. Los mejores atletas del año 2019, en ambos sexos, fueron: Dama: La extraordinaria lanzadora de discos YAIMÉ PÉREZ, que tuvo un año fenomenal. Oro en los XVIII JP Lima, Perú, 2019. Oro en la Liga Diamante IAAF 2019, y más importante aún, oro en el 'CM' de Atletismo, Doha, Qatar 2019. En la rama masculina, el galardón fue para ISMAEL BORRERO, de 27 años, que compite en la lucha greco en los 67 kilos. Gano el 'CM' en Kazajistán, y en los XIII JP, Lima, Perú, 2019. Logró su clasificación para los JO de Verano, Tokio, Japón 2020.

Entre las promesas del año 2019, de los 220 votos emitidos por representantes del INDER y el Círculo de Periodistas de la UPEC, está Gabriel Rosillo de lucha grecorromana, Novato del Año, en es mismo deporte Milaymis Marín y el canoísta José Ramón Pelier resultaron los juveniles más sobresalientes en uno y otro sexo. El director del INDER dará a conocer la fecha de premiación. Se estimularán a los atletas que obtuvieron títulos en Lima, especialmente a los tiradores Jorge Grau y Laina Pérez.

Tema de hoy. Considero no sé si todos mis lectores, continuar mis comentarios del rechazo enérgico del COI de la politización del deporte competitivo olímpico. Es por ello el título del “Coctel” de hoy: “Los dirigentes deportivos conocen muy poco de ética deportiva”. No recuerdo haber escuchado al COP, y menos los comunicadores, hablar de la Agenda Olímpica 2020, que es un análisis del futuro del Movimiento Olímpico. Las 40 Recomendaciones obligó a actualizar y adecuar algunas a la realidad. Más bien vemos al COP, con lo que me atrevo a calificar de una de sus fuentes de lo que más les agrada, DON DINERO, el USA$. En el 2015 el COI creó una 'Oficina de Ética y Cumplimiento y lo más seguro lo sabrá Camilo 'Madurito' Amado, y su Letrada Damaris (USA$) Young, 'Linton Bay' Baitel, no así los dirigentes de las Federaciones, y también incluyo a CONFEDEPA.

Su misión es principalmente PREVENTIVA, proporcionar INFORMACIÓN y EDUCACIÓN sobre principios éticos, pero también ASESORAR, (tomen nota de esto) sirviendo a todo el Movimiento Olímpico. La Oficina de Ética y Cumplimiento analiza TODAS LAS QUEJAS, DENUNCIAS y actos traídos a su atención y que puede constituir una VIOLACIÓN de los principios éticos de la Carta Olímpica, o sus disposiciones de implementación. Donde la sospecha parece fundamentada, y la Comisión de Ética tiene jurisdicción, dicho caso se remite a la Comisión de Ética. Esta Comisión Ética es presidida por DENIS OSWALD, de nacionalidad suiza, y Miembro del COI desde 1990. Fue uno de los SIETE (7) candidatos a la Presidencia del COI, en el 2014, en Buenos Aires Argentina (este servidor estuvo presente), donde el Dr. THOMAS BACH fue elegido Pres. del COI. En parte de su 'MANIFESTO' Oswald dijo: “Pocas personas han estado involucradas de manera tan significativa o han logrado con éxito roles de liderazgo internacional en tantas áreas significativas del Movimiento Olímpico”. Oswald es doctor en leyes. Estudió en la 'U' de Neutreal, en Suiza, también la de Cambridge (GBR) donde obtuvo su diploma en 1970. En 1973, recibió su idoneidad como letrado, y en Oct. 1997, doctorado en Derecho. Fue atleta de remo, hockey sobre hielo, ciclismo y atletismo. Ocupa el cargo de Presidente de la Comisión Disciplinaria del COI desde el 2017. Termino con estas palabras. Siendo candidato a la vicepresidencia de la Rep., de 'RMB'. En una reunión convocada por 'El Loco', para pedir el apoyo de los comunicadores deportivos, JCV estaba anuente del mal manejo de RAMÓN CARDOZE, del INDE, y me prometió y allí estaba el entonces colega mi miembro de este diario, el colega QUELNE, cuando dijo. “Lo primero que haré es un ÁUDITO AL INDE y de los FONDOS que manejó su DG. Cardoze. Nunca lo hizo. Tomen nota de esto.