Dos Notas Sueltas. N°1) Mensaje de Año Nuevo 2020, del Dr. Thomas Bach, Presidente del COI. “Mientras estamos en el umbral de este año olímpico 2020, podemos mirar hacia atrás con orgullo y satisfacción en un 2019, memorable, que ha marcado el rumbo para nuestro futuro. Celebramos el Aniversario 125 de la creación del COI, y el renacimiento de

los ‘JO’ por Pierre de Coubertin. Para marcar ese hito histórico, inauguramos la Casa Olímpica, el 23 de junio 2019, en presencia de toda la Familia Olímpica. Nuestro compromiso con la sostenibilidad y viabilidad, se refleja con la forma en que se ejecutan los ‘JO’. Los ‘JO’ Tokío 2020, será la expresión más destacada de compromiso del COI. Los objetivos de los ‘JO’ Tokío 2020, es que sean unos ‘JO’ de carbona neutral.

Los atletas tienen un papel esencial que desempeñar en el respeto de esta política de neutralidad en campo de juego. Es importante tener en cuenta a este respecto, que existe un amplio apoyo y comprensión entre todos. Un año olímpico es un recordatorio importante, de que podemos enviar ese mensaje de unidad e diversidad al mundo con solidaridad.

Nota N°2) Con fecha 30 de diciembre 2019, CRAIG REEDIE, Presidente de AMA/WADA, envió un agradecimiento a todos, por su apoyo y comprensión durante su mandato. También hizo un relato de los logros en la lucha contra el Anti-Dopaje, y el caso de la reincidencia RUSADA, de violación de dicho Código, que llevó a una suspensión de participar en los XXXII Juegos Olímpicos de verano, Tokío 2020. El Presidente de Rusia, no está de acuerdo.

WADA del 1° de enero 2020, tiene un nuevo Presidente, WITOLD BANKA. Es a la vez Ministro de Deportes y Turismo, de Polonia. A esto debo agregar que Witold, fue corredor de 400 metros planos, y medallista de oro en pista corta bajo techo. También ganó oro en patinaje de velocidad. Dijo: “WADA está al servicio de sus atletas, y fue creada, para atletas, los atletas limpios . “Quiero establecer un fondo de Solidaridad para respaldar el Anti-Dopaje en África”.

Tema de hoy. Como señalé en el título principal. “Habrá cambios en los Deportes en esta nueva Década 2020”. Uno de ellos es la Confederación Mundial de Beísbol/Softbol, (WBSC), que preside Riccardo Fraccari, que logró el retorno del Béisbol a Juegos Olímpicos, después de su ausencia en GBR 2012, y Brasil, 2016. Habla de la creación del BÉISBOL 5. Señaló que 21 participantes asistieron a un Seminario de Entrenamiento del Béisbol 5. Habrá Grupos de Sub-15 y Sub-12 en ambos sexos. Agregó que los primeros clasificatorios para la Copa Mundial Béisbol 5, está confirmada para Abril en Malasia. Ahora al hablar de Panamá, debo comenzar por señalar lo siguiente.

Según mis pesquisas. Doña Cecilia Arosemena, conocida en los predios de CO-Pandeportes, como ‘Cecilia Pescao’, que devenga $4,000.00 al mes según la Planilla Transitoria de Sep. 2019, y es Asesora del DG, Eduardo Cerda, Alias Rasputín El Monge Loco’, ha enviado un Memo. a todos los Directores y Jefes de Departamentos, donde informa que todos los funcionarios con CONTRATOS hasta el 31 DE DIC. 2019, no deben presentarse en el mes de ENERO hasta QUE NO SE LES AVISEN. Al parecer, según esas pesquisas, ya renovaron los contratos de los allegados a Rasputín.

Esto no es todo, ya hablé que de ‘su forro’ el Mitómano Camilo ‘Madurito’ Amado Varela, junto con ‘Rasputín tienen a Ramón Cardoze en un cargo de mando; pues bien, que a Cardoze, no se le quita el NEPOTISMO, porque está por Allí RAMÓN CARDOZE JR. Se han observado vallas de un Polígono de TIRO CON ARCO, que el ExDG ‘El Cacique Pérez’, que ahora quieren enviar a La Joyita o en Renacer, aprobó por $1.8 millones a los de la ‘high’, y al parecer la gradería está mal ubicada. Lo que me llama la atención es que nunca hemos visto interés de construir un local propio y permanente para el Tiro Deportivo.

Mañana le tocará al Jefe del ¡Buen Gobierno, ¡ dar su primer discurso a la nación, y estaré pendiendo de sus palabras de que estamos en el 2020, y según lo Aprobado por la ODECABE, bajo la presidencia de STEVE STOUTE, y Humberto Cintrón de ‘DT’ de Deportes, los XXIV JCA y del Caribe, Panamá 2022, están programados para el 22 de abril al 8 de mayo, 2022, con 39 países 46 deportes, y unos 5,600 atletas, y es un misterio las obras que se construirán, y si han sido aprobadas por las ‘FI’, y quiénes estarán encargadas de las mismas. Hay algo más serio, y es que el 31 de octubre de 2019, la ODECABE cambió de mando. Ahora es presidida por Luis Mejía Oviedo, Pres. del CON de República Dominicana, y la sede de ODECABE, ya no está en local del CON de Puerto Rico, si no en Rep. Dominicana.

El Presidente, S.E. Laurentino Cortizo Cohen, que no conoce lo que indica el Artículo 40 de los Estatutos de la ODECABE, sobre su responsabilidad como Presidente del país sede, debe reunirse pero YA con el Presidente Luisín Mejía, que como Miembro del COI, le dirá la verdad y no mentiras como Madurito Amado, que con los cargos pendientes que tiene ante las autoridades, por manejo dudoso de fondos, máximo cuando ahora no contará con el apoyo de ex Magistrado de la CSJ de Justicia, Harry Díaz, y la ex Procuradora de la Nación, sumado al trato con ‘guantes de seda’ de la Fiscal Anti- Corrupción, Leyda Sáenz. Se debe conocer la VERDAD, si estamos en condición de hacer unos XXIV JCA y del Caribe 2022, y no un derroche de dinero que se podría usar en una causa que vale la pena. Tomen Nota.