Dos Notas Sueltas: N°1).Invito al Jefe del ¡Buen Gobierno, ¡ S.E. Laurentino Cortizo Cohen, a su 'VP' y Ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, al Contralor General de la República, Gerardo Solís, a la Ministra de Educación, Maruja Villalobos, que aún no ha comenzado a realizar sus funciones, como Presidenta del Consejo Nacional de la Actividad, Física, el Deporte y la Recreación acorde con los Artículos 5, 6, 7, de la Ley N° 50 del 2007, que rige el deporte en el país, y estoy esperando que el Sr. Contralor de la Rep., Gerardo Solís se pronuncie sobre el particular, los HD de la Asamblea Nacional, el Jefe del COP, Camilo 'Madurito' Amado Varela, el DG de Pandeportes, Eduardo Cerdá Alias Rasputín el Monge Loco, los presidentes de federaciones y asociaciones deportivas, colegas de la Comunicación, de portiva, lean estas palabras, del Presidente de la Comisión Ética, del COI, y ex Secretario General de la ONU, BAN KIMOON, basada en estos puntos, en la 135° Sesión del COI, en Lausana, sede de los III JOJ de Invierno.

Como el COI tiene que predicar con el buen ejemplo. Se centró en tres (3) Puntos. Por espacio, hoy solo abordaré el primero: “La divulgación de intereses se extenderá a todos los miembros del COI, como una nueva implementación de las reglas sobre conflictos de intereses. Está la Comisión de ética. Siguió: Un análisis de las normas adoptadas en el 2002, y de los mecanismos establecidos en otras organizaciones. Para cumplir con las Normas Internacionales de Información Financiera, (NIF), los Miembros de la Junta Ejecutiva del COI, (no hay excepciones), y los Directores del COI, deben divulgar sus intereses desde 2015. (Este es el caso de Camilo Amado, que entró al COP en el 2012, usando zapatos, pa recidos al de Manacho, y hoy usa las más finas. Caso del, Tesorero, Linton Bay Baitel, entró sin nada, y hoy hace recordar este eslogan empresarial. 'Company tiene y tiene”. Seguiré mañana.

Nota N°2) La Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC), que preside Riccardo Fraccari, anuncia que se ha introducido el 'BASEBOL 5, en casi 70 NACIONES en todo el mundo, y en Panamá, aún no lo ha mencionado, Benicio Robinson, y su entourage. La noticia de la WBSC, también informa que más de 600 niños de 21 Equipos Estatales participaron en un evento de demostración y entrenamiento de Béisbol 5 en Cuttack, Odisha. Las sesiones introductorias, organizadas por la Asociación de Softbol de India, tuvieron lugar el Campamento Nacional Sub-Junior de Softbol, en India del 5 al 9 de enero, y por las noticias anunciadas el miércoles Beísbol 5 ha sido INCLUIDO en los IV JOJ de Verano, (Tomen Nota. Panamá participa en los JOJ de Verano) Dakar 2022. En India los participaron aprendieron las reglas y habilidades básicas antes de disfrutar algunos partidos de Beísbol 5. El COI anunció que será el primer deporte de equipo olímpico en contar con equipos mixtos. El México en Dic. 2020, se jugará la 1ª 'CM' de Béisbol 5.

Tema de hoy. El Título del Coctel de Hoy. “El Gurú Paísa”, Bermeo es el vocero de los XXIV JCC, 2022”, y el Sumario: “Henry Pozo, Jefe de COPÁN con el aval de 'Madurito' Amado y Rasputín Cerda, Pozo y E. Wong, pasaron a un 2º plano”. Para los actores principales, y hasta el Presidente de la Rep. esto es un acto normal, porque no conocen los Estatutos Vigentes de la ODECABE, y la sede de los XXIV JCC, Panamá, 2022, se consiguió al margen del Artículo 40 de los Estatutos. El entonces Presidente de turno, Juan Carlos Varela, no firmó una carta de responsabilidad para estos JCC, 2022, sino el entonces Ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán. Todo fue un pacto con el entonces Director de 'ATP', Gustavo Him, de que el hospedaje de atletas etc., serán en hoteles y no una Villa CA y del Caribe. El Gobierno de turno, sin considerar la peligrosidad, ola de criminalidad sin control, que azota todo el país, ha mantenido el hospedaje en hoteles. ¿Acaso DON DINERO EL US$. O MARTINELLI'S, valen más que la vida de los atletas?

Al Lograr la sede, con el apoyo de agradecimiento de Illic Neven, elegido Presidente de la ODEPA, (PANAM-SPORTS) con la postura de Judas, de Madurito Amado Varela, le envió el 'Gurú Paisa), FABIO RAMÍREZ, que en Sep de 2017, presentó un plan Estratégico llamado PLAN PANAMA 2022, para tener atletas para ganar medallas en los XXIV JCC 2022. Además de un salario mensual de $5,000.0 con otros gastos, este 'Gurú', con una reputación cuestionada, que al mismo tiempo asesoraba al COP de Chile, entonces presidido por Ilic Neven, desapareció, y envió al GURÚ PAISA, CARLOS IVÁN BERMEO, que en su momento hizo estudios de Metodología en Cuba, y que al mismo tiempo se desempeñaba como Veterinario. Fue nombrado por el COP con salario mensual de $4,000.00, y ha sido un total fracaso.

Vea su participación en los JCA y del Caribe, Barranquilla 2018, y los 18° JP, Lima, Perú, 2019. JCA, en Nicaragua, y III JOJ, Buenos Aires, 2018, donde fue parte de la mentira, que ocultó que se había pagado hospedaje y pasaje a atletas.

El ha vuelto al escenario, puesto por Madurito Amado, y Rasputín, dando órdenes para los 24° JCC 2022, y sufriendo Henry Pozo, como diríamos en latín ( Derecho Romano), 'Un Cápitis Diminuto'. Bermeo es un simple 'YES-MAN' de Amado. Agregaron a otro fracasado, que busca 'chamba' Eric Holland fue 'DT' de Pandeportes y Admin. de Coliseo.

A todos, inclusive el Jefe del ¡Buen Gobierno¡, se les olvida que ODECABE, tiene un nuevo Pres., y es quien dicta las pautas. Sus reuniones con los miembros han sido por lo que llama ATRAVÉS DE 'BLUE JEANS' Tele-Conferencia.

Ya anunció que nombrará una Comisión Ética, De Valores, Marketing, Igualdad y Diversidad de Géneros, Sostenibilidad, Legal, etc. Luisín tendrá buenos asesores, y sospecho que muchas cosas de estos 24° JCC 2022. 'Huelen mal'.