'Tolerancia' excesiva del COI y WADA del abuso de RUSADA

Dos Notas Sueltas. N°1). Un escrito en el diario La Prensa, de la periodista Aminta Bustamante con título: “Diputados desafían fallo de la CSJ sobre salario de suplentes y principales”. Pese a la existencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2017 que establece que los diputados principales y suplentes no pueden ejercer paralelamente su función legislativa y cobrar por ella, la Asamblea Nacional nunca cumplió ese veredicto”. Recuerdo que el Contralor General era Federico Humbert, y no ejecutó ese mandato de la CSJ. Ahora esta nota se le ha enviado al nuevo 'CG' Gerardo Solís quien tiene como función la fiscalización de las finanzas públicas. En las cuatro líneas finales del 'Coctel' del Jue. 23 de enero de 2020, que fueron cortadas por falta de espacio, dije abundan los salarios de $4,000. El Título: “Siguen sin publicar Planillas de Pandeportes desde Sep. 2019”. Sumario: “Pareciera que no está en la agenda del 'CG' Gerardo Solís. Abundan Asesores de $4000.00 al mes”.

La Asesora del ''DG' de Pandeportes, Eduardo Cerda, Alias Rasputín el Monge Loco, conocida como Doña 'Cecilia Pescao', está en la Planilla Transitoria. Tiene un salario mensual de $4,000. Hay una asesora que recibe $4,000 al mes, de nombre Cecilia Virginia Arosemena Vásquez. Hermes Ortega (padre), que ocupa uno de los cargos técnicos más importantes, Jefe del Departamento Técnicos Metodológica, devenga el mismo salario de $2,500, que Héctor Bosque Luque, Jefe de Transporte de $2,500 al mes. Augusto Ramón Poveda gana $4,000 al mes como asesor.

Eric Augusto Pontón gana $2,500 de Secretario Ejecutivo del Jefe, Cerda, Alias Rasputín. Hay que auditar estos casos. Nota N° 2. En la página 30 del diario Metro Libre, y en especial la sección 'Caldero Deportivo', es órgano extraoficial de divulgación del Jefe del COP, Camilo 'Madurito' Amado, y del DG de Pandeportes, Eduardo Cerda, Alias Rasputín el Monje Loco' decía. “El atletismo local se actualiza”. No respeta al Jefe de la Fepat, Mario Quintero, y lo más censurable es que no está tomando en cuenta a Irving Saladino que es el 'DT' de Pandeportes, y también ignora que es el único medallista de oro en 'JO', y la presea fue ganada en Beijing 2008. “Madurito: “La Fepat tendrá hasta el 31 de enero capacitaciones a sus 'Instructores', con el curso Técnico de para entrenadores Nivel 1 de World Athletic, enfocados en Sub-16”.

En el mismo medio publicitario, y como si fuese una riposta directa, a lo dicho por Madurito y Rasputín, según mis pesquisas estas fueron las palabras del 'Canguro': “Tengo un plan para el Atletismo. Me he reunido con el Presidente actual. Mario Quintero, dándole ideas para MASIFICAR este deporte. Sabemos que en el interior no hay coliseos. Le he dado EL PLAN de CAPTAR el talento y llevarlos a la capital, consiguiendo entrenadores FUERA DEL PAÍS para que les den charlas, y los que están en Panamá, se capaciten y se modernicen”. Tomen nota de esto: Saladino: “Creo que nos hemos QUEDADO 20 AÑOS ATRÁS, en el deporte”. ¿Qué dirá el Jefe del ¡Buen Gobierno!, que lo nombró?

Tema de hoy: Con fecha jueves 23 de enero 2022, recibí un Comunicado de Prensa, de Montreal, Canadá, del Comité Ejecutivo (ExCO), que desde el 1° de enero 2020 es presidido por WITOD BÁNKA, informando que el Comité Ejecutivo sostuvo una reunión que fue amablemente organizado por el Comité Olímpico Internacional, (COI), que preside,

Thomas Bach, en la Casa Olímpica en Lausana, Suiza, dio la bienvenida a los 12 Miembros del EXCO. Discutieron en particular, el nombramiento de CINCO (5) nuevas sillas del Comité Permanente de WADA, así como otros tópicos.

El caso de cumplimiento de RUSADA. La suspensión provisional del Laboratorio de Moscú, y la consideración del Nuevo Plan Estratégico, WADA 2020-2024. Al finalizar el término de las cinco sillas del Comité Permanente de WADA, el 31 de Dic. 2019, se procedió al nombramientos de dicha Comisión que funcionará desde el 1° de enero 2020. 1), Comisión Atlética, Ben Stanford, Nueva Zelandia. 2), Comité de Educación: Kady Kanouté, de Mali. 3), Salud, Médica e Investigación: E. Lars, Noruega.4), Finanzas y Administración: Ser Miang, Singapur, 5) Comité de Cumplimiento, James Woods, Australia. Algo que no concen la casi totalidad de Miembros del COP; la mayoría de Pandeportes, atletas, dirigentes de a 'real y medio'.

Le toca al Dr. Saúl Saucedo de RADO, ponerlos al tanto, de las SEIS (6) Comisiones existentes, y sus expertos. #1), Dopaje Genético y Celular, Tiene 6 especialistas. Tres son de América, (USA). #2), Exención de uso Terapéutico, ocho (8), especialistas. De América, 1 de Canadá y 1 de USA. #3), Laboratorio. De América solo está Brasil. #4), Documento Técnico para análisis específicos del deporte. Hay 7 especialistas. De América 1, USA. 5), Lista Prohibida, hay 12 especialistas. De América hay 4: Tres de USA y 1 de Canadá. #6), Panel de Ética. Hay 6 especialistas. De América, 2 de Canadá. Ojalá las autoridades deportivas y Judiciales de Panamá se familiaricen con estos datos.