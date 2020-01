El Consejo Dir. de Pandep., con cerca de 8 meses sin reunirse

Dos Notas Sueltas. N°1). Como prometí en el Coctel del domingo 26 de enero 2020, que solo se publicó en la Web, del comunicado de prensa que recibí de la 'FI' de Hockey, que hoy continuaba con la 'Aclaración sobre Reglas del 'Hockey Indoor', R14.Id, dice: “Desde que se detiene el tiempo cuando se adjudica un córner corto hasta que el juego se halla reiniciado, después que se haya completado el corner corto'. Este agregado desea dejar en claro que el jugador suspendido no puede participar en un corner corto (CC) a menos que su tiempo de suspensión finalice de la adjudicación del CC. Si la adjudicación de un CC y el final del tiempo de suspensión ocurren al mismo tiempo, el jugador no puede volver a ingresar al campo antes de que finalice el CC. La lógica para esto es el siguiente. 1), Los jugadores van detrás de la línea del gol para defender el CC. 2),

En el CC, los jugadores deben estar nivelados en el área si no están detrás de la línea del gol; por lo tanto, los jugadores no pueden volver a ingresar legalmente al campo entre estos puntos del área de jugadores suplentes/suspendidos que regresen al campo. 3), En Indoor, el área está mucho más cerca de la mitad del campo que en outdoor, por lo que los jugadores que regresen al campo podrían interferir en el CC. Cualquiera consulta sobre este u otros asuntos de reglas, debe enviarse a la secretaría del Comité de Reglad de la FIH a Saludos Cordiales, André Oliveira, FIH Sport and Development Manager. En el idioma español (Gerente de Deporte y Desarrollo). En este espacio, he dicho en reiteradas Oportunidades, que el Hockey y es un deporte atractivo a nivel colegial, más que la Gimnasia, y otros deportes. Pero la negliencia de Pandeportes, y el COP, está estancado. Seguirá con el conformismo con la dirigencia del Hockey.

Nota N°2. Para el primer resultado del nuevo evento de la IAAF llamado 'Tour Mundial 'Indoor Tour' (Bajo Techo), de ambos sexos celebrado el 25 de enero en Boston, USA que marcó la inauguración del 'Circuito Mundial de Atletismo en Pista Cubierto', llamado Reggie Lewis. ¿Quién es Lewis?.Es un jugador de baloncesto que fue elegido en el Draft de la NBA de 1987 por los Celtics de Boston, y que ahora está dedicado a desarrollar atletas en atletismo y baloncesto. En el relato de los resultados masculino, hay algo que asombrará a los lectores. Pues, el ganador de la presea de oro el SALTO TRIPLE (Hombres), se llama PABLO TORRIJOS que compitió por España con 16.75, y logró los 10 Puntos. ¿ La pregunta es?. Quién es su progenitor? #2), Crist Carter, (Usa), 16.56 (7 puntos). #3), Doris Troy, Guy), 5 Puntos. #4), O. David (Usa) 15.55, (3 Puntos)

En los 400 metros planos hombres: #1), Obi Igbokwe, (Usa), 46.50. #2), Norwood Vernan, (Usa), 47.48. #3), K. Mont gomery, (Usa) 47.72. El único latino fue NERY BRENES, (CRC), #6 com 48.48. En los 60 mts. planos hombre. #1), Demp Demek, (Usa) 6.50 (10 Puntos). #2), K. Walter, (Usa), 6.61 (7 Puntos). #3) XU Zhouzhen, (Chn), 6.68. (5 puntos). PARTICIPACIÓN FEMENINA: 300 mts. Final. Heat 1. Gabrielle Thomas, (Usa) 36.52, ( 10 Puntos). #2), Jessica Beard, (Usa), 37.58, (3 Puntos). 1,500 metros planos. #1), Jessica Hull, (Aus), 4:04.14. (10 Pts.). #2), K. Konstanze, ( Ale), 4:04.38, (7 Pts). #3), Caira Mageean (Irl), 4:06.42, (3 Pts.). #4), Cory Mc Gee, (Usa), 4:06.88, (3 Pts.). 60/Mts. Con Vallas. #1), Alí Nia, (Usa) 7.94, (10 Pts.). #2), Christiana Clemons, (Usa), 7.98, (7 Pts.). #3), Janeek Brown, (Jam), 8.00, (5 Pts.) #4) Britany Anderson, (Jas) 8.07, (3 Pts.)

Tema de hoy. Deposité mi voto a favor del entonces candidato Presidencial, Laurentino Cortizo Cohen, aunque ahora confieso que esto me ha convertido en un 'masoquista' empedernido, por la decepción recibida en el deporte de dos Presidentes del PRD, 'S.E' Ernesto Pérez Balladares, y Martín Torrijos, y da la impresión que estoy transitando por el mismo camino, con el de turno. El 10 de Sep. 2018 Nito Cortizo: “Tenemos una cita con la historia, (parece que el de porte no estaba incluido), permitir que el país siga a la deriva y se hunda en la crisis o tomar el destino del país en nuestras manos y transformar a Panamá”. 'Plan de Acción Uniendo Fuerzas. Las Transformaciones necesarias: “Tenemos un gran país, pero no vamos por buen camino. No podemos seguir haciendo más de lo misma. EL BUEN GOBIERNO tiene que liderar,(el dep. no está incluido) este proceso de transformaciones necesarias. El buen gobierno hace y no roba. Hoy lunes 27 de Ene. 2020, su ¡Buen Gobierno¡ va hacía los lo SIETE, (7) meses en el poder, y el Consejo Nacional de la Actividad Física, el Dep. y la Recreación, creada como Organismo Superior de Pandeportes, según el Art. 5 de la Ley 50 del 2007, no se ha instalado, y Pandeportes es la tierra del que más 'saliva traga'. Peor aún. Desde el mes de Sep. 2019, no se publica en el Sitio Web. de Pandeportes, las Planillas Permanentes y Transitorias. ¿Hasta cuándo?.