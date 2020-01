Otra vez el presidente 'Nito' Cortizo evade al presidente de Odecabe

La Nota Suelta de hoy. Un comunicado de la IAAF, con fecha 9 de enero 2020, tiene este título: “World Athletic pospondrá el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo, programado para el 12 al 15 de marzo 2020, en Nanjing, China”. Continúa la nota: “Con gran pesar hemos acordado con los organizadores del 'CM' de Atletismo Bajo Techo, posponer el evento hasta marzo 2021. Sabemos que China está haciendo todo a su alcance para contener el nuevo coronavirus, y apoyamos en todos sus esfuerzos, pero es necesario para proporcionar a nuestros atletas, Federación miembros y socios con un claro camino a seguir en un conjunto de circunstancias complejas de rápido movimiento. El consejo de nuestro equipo médico, quienes están en contacto con la Organización Mundial de Salud, es que la propagación del coronavirus, tanto dentro de China como fuera del país, todavía está a un nivel preocupante, y nadie debería seguir adelante con cualquier reunión importante que pueda posponerse”.

Tema de hoy. Aunque el 'Coctel' del jueves 30 de enero 2020 anticipó la 'encerrona' al Pres. de la Odecabe, Luisín Mejía, sin importar que es Miembro del COI, en el título de hoy, aunque ningún otro medio lo dice: “Otra vez el Pres. Nito Cortizo evade al Pres. de Odecabe”. Sumario: “Luisín Mejía, en vez del Jefe del ¡Buen Gobierno!, estaba en la Presidencia, el 'man' del COPAN; 'Madurito' y su combo. Según mis pesquisas, daré a conocer datos y palabras del Pres. de Odecabe, que en el fondo no está contento: “El Presidente del Odecabe Luisín Mejía, participó en varias reuniones, incluyendo la Junta Directiva de los Juegos Panamá 2022, realizada en la Presidencia de la República. (No estaban el Presidente ni el VP y Ministro de la Presidencia). En la tarde visitó las instalaciones del Comité Organizador.

Es un edificio nuevo y lujoso que está en la Ave. Tumba Muerto, justamente al frente de Price-Smart.

En nuestra historia de ser sede de Juegos Regionales, la sede de los mismos siempre ha estado ubicada en un edificio gubernamental u otro de un precio razonable, no uno lujoso, con muebles de primera, que estoy haciendo mis pesquisas sobre el alquiler mensual, la cantidad de personal y los salarios. En Panamá, los Censos de sus habitantes, la población, resulta que Panamá no puede cumplir y se va a posponer. Pregunto: ¿De dónde van a salir los fondos para los Juegos, como le aseguraron al Jefe de Odecabe, y lo repito a la Fiscal Anticorrupción, Leyda Sáenz, ¿ Ud. está investigando la malversación de fondos en el deporte, y algunos de los que Ud. está investigando, son los personajes que supuestamente quieren y buscarán la forma de manejar los USA$, y Martinellis?

En el Fórum Abierto del COP, en su 'galera' en los Llanos de Curundú, que presidía la figura 'NON-GRATA' del Olimpismo Panameño, Ramón Cardoze, sin ser metodólogo, y que el 'Gurú Paisa' Fabio Ramírez, director técnico y Desarrollo de Odesur, está dictando una charla, allí estaba Henry Pozo, con una camisa de cuadros en una esquina de la mesa.

En la oficina del 'CO', se puso su 'toga de Mitómano', y como nota curiosa, tenía un vestido del mismo color y corbata de Luisín, y repitió todas 'las falacias' del 5 de Feb.2007, cuando Panamá logró la sede de los XXIV JCC en Barranquilla, Colombia. Allí estaba Camilo 'Madurito' Amado Varela, pero no se atrevió a quitarle la palabra a Henry Pozo, para que Luisín Mejía viera quién en verdad manda en el Deporte Panameño.

No estaba presente el DG de Pandeportes, Eduardo Cerda, Alias Rasputín el Monje Loco. Tampoco Irving Saladino, que en papel es 'Director Técnico de Pandeportes, nombrado por el Pres. Cortizo, y es 'INVISIBLE' para estos señores.

No sé si la Mitomania 'hipnotizó o no a Luisín Mejía, pero dijo: “Me voy sumamente complacido de ver que el Comité Organizador (COPAN) (y no el otro que tiene 'Madurito' con Cardoze), ha hecho una reunión hoy, que a todas luces, tiene bajo control el tema de la organización de los Juegos”. “Hoy frente a un escenario de ver la planificación y los recursos establecidos (la cifra que seguro le dijo Henry Pozo, y Madurito Amado Varela), no tenemos más nada que decir, y saber que hay un compromiso que Panamá habrá de cumplir, y que habrá de salir adelante”. “El entusiasmo que ha generado a partir de la declaración del Presidente Cortizo, (que ha rehusado reunirse con él en 3 ocasiones) está en el camino de la RESPONSABILIDAD que nos espera para unos Juegos'.

'Madurito' logró que Luisín visitara su Galera en los Llanos de Curundú, aunque 'regó parte de las mismas caracuchas en las oficinas de COPAN, agregó: “La responsabilidad de ustedes como nación se nota (¿será que Luisín no puede detectar a los Mitómanos y Judas?). Vamos a salir bien, y me voy con esa creencia. “Quedan muchos días para contar cosas buenas”, enfatizó. “Los entregables tiene fecha, me llevo un cronograma, con una hoja de ruta, sobre todo con el tema de PRESUPUESTO. Se nota la destreza del 'VM' de la Presidencia, Juan Carlos Muñóz (entonces ¿por qué el Pres. Cortizo no le da la cara?), de la (UCIP). Dijo Mejía: “De nada sirve tener unos Juegos que no dejen un LEGADO”.