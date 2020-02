Sin aclarar la verdad de los XXIV JCC, Panamá, 2022

Dos Notas Sueltas. Los resultados de la Copa Mundial de Levantamiento de Pesas, del 27 al 31 de enero 2020, en Roma, clasificatorio para los XXIII Juegos Olímpicos de Verano, del 24 de julio al 9 de agosto 2020, reitera el bajo nivel de este deporte que rehúsan aceptar, el COP y Pandeportes, y el Pres. de la Fede-Pesas. Reiterando una vez más su nivel competitivo, Cuba pese a que Addriel La O de los 81 kilos y Luis Manuel Laurete, en + 109 kilos abandonaron la delegación, los cubanos terminaron su participación con tres medallas doradas y dos de bronce. Olfides Sáez, pese a que no ganó presea de oro en los XVIII Juegos Panamericanos, Lima, Perú, 2019, en esta oportunidad en los 89 kilos, ganó las tres de oro. En Arranque levantó 163 kilos. Envión 196 kilos. Totales 359 kilos. Theodoros Ikovdis, (Grecia) ganó la medalla de plata con 159 kg en Arranque. En Envión 195 kilos. Totales 354 kilos. La medalla de bronce en en Arranque fue para Eero Eljas Rtulianen (Fin) con 148 kilos. En Envión, Traves Daniel Cooper, (Usa) la de bronce con 181 kilos.

En los 89 kilos Panamá no tenía participantes, al igual que en los 96 kg, 102, 109. Y +109 hombres. Cuba ganó una medalla de bronce femenina, con Mariana Rodríguez en los 64 kilos, en Envión con totales de124 kilos. Los títulos de oro y plata. Loredana Toma, (Rum), 113 kilos en Arranque, 136 en Envión, para totales de 249 kilos. Plata, Maude Charron (Can), 105 kilos en arranque, 130 en Envión para totales de 235 kilos. Mañana procuraré dar más informaciones de atletas latinos, en especial de Colombia, que tienen un buen nivel competitivo en levantamiento de pesas. Nota N°2) Desde esta tribuna, que informa lo que otros colegas tendrán sus razones de no mencionar, es que simultáneamente con la reunión de Odecabe en Panamá, Camilo 'Madurito' Amado Varela, el Megalómano, Mitómano y Judas del Olímpismo de Panamá, con el apoyo de su 'Hado-Padrino', Illic Neven, Presidente de 'PANAM-SPORTS' (ODEPA), celebraba en su Galera en los Llanos de Curundú, un FÓRUM DE ODESUR, de Planificación Deportiva, dictado por el 'Paisa, FABIO RAMÍREZ, Director Técnico y de Desarrollo de Odesur, que le había obsequiado al COP, y fue el que en el 2017, implementó su 'PLAN PANAMÁ 2020', que le garantizaba a Panamá tener atletas para ganar medallas, en los XXIV JCA y del Caribe, Panamá 2022. ¿Dónde están esos atletas?. Muchos en la edad del retiro (30 y + años). Debo recordar a Madurito y su 'Gran Combo' que al parecer le tienen odio a los cubanos, que de Brasil a Colombia, está repleto de entrenadores cubanos, todos graduados y con títulos de Metodólogos. Es más, si miramos la Tabla de Medallero de los XVIII JP, Lima, Perú, 2019, Cuba ocupó el VI lugar con 33 medallas de oro, 28 de plata y 39 de bronce, y Chile fue VIII con 13 de oro 19 de plata y 18 de bronce. Ni el 'Gurú Paisa' N°1, Ramírez que había desaparecido de Panamá, ni el N2, Bermeo, que también es veterinario, tiene títulos de Graduados de Cuba. Tengo que rechazar, y preguntar otra vez, ¿Dónde están los Miembros de CONFEDEPA, con la excepción del Dr. Rolando Villalaz, que si está luchando para el 'drenaje de la ciénaga', deportiva de Panamá y otros dirigentes serios, que van a permitir que Madurito reforme los Estatutos Express del COP, para que uno de ellos siga con 'lo mismo de siempre'. Tomen nota de esto. Tema de hoy: Estoy convencido que en cuanto al ¡Buen Gobierno!, y sin ser irrespetuoso, no está diciendo la verdad, de los XXIV JCA y del Caribe, Panamá 2022. Antes de su viaje a Panamá, el periódico Listín Diario, de Rep. Dominicana, publicó en 29 de enero 2020: “El Presidente de la Organización Dep. CA y del Caribe, Luis Mejía Oviedo, viajará la mañana de este miércoles a Panamá para encabezar varios encuentros. Mejía quien saldrá del país en un vuelo que parte a las 9:00 de la mañana, tendrá una reunión con el 'CO' de los XXIV JCC, Panamá en la casa PRESIDENCIAL. En el encuentro también participará el PRESIDENTE panameño LAURENTINO CORTIZO (no estuvo presente). En ese encuentro también estará Camilo Amado, Pres. del COP, (¿Se le olvidó que es Tesorero de Odecabe, y ficha de Ilic Neven, jefe de Panamá Sports). Frente a este escenario critico a Luisín que teniendo un 'CE' viajó solo, conociendo la calidad de personas con credibilidad dudosa que estarían en esa reunión.

Claro, quizás la táctica del Pres. de Odecabe, es el de usar la táctica de CHACUMBELE, es decir que se 'AHORCAN CON SU PROPIA SOGA'. En su visita a la Sede Lujosa del COPAN, escuchó el mismo cuento del 5 de febrero 2017, en Barranquilla, Del Mitómano Henry Pozo, cuando Panamá recibió la sede. En dicha sede les dijo que se va contento 'porque tienen todo bajo control. También mencionó el entusiasmo que ha generado a partir de la declaración del Presidente Nito Cortizo, (que ha rehusado reunirse con él tres veces). Pero volviendo a la táctica de Chacumbele, dijo: “Me llevo un CRONOGRAMA, con una HOJA DE RUTA; sobre todo con el tema del PRESUPUESTO. Recuerden que el COI, logró sacar a Miguel Sanchíz Jr, Don Sama, y otros del COP, en base a una hoja de ruta. Tomen nota de esto.