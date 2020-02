La realidad de nuestros deportes de nivel Olímpico

Dos notas Sueltas: N°1), Quizás tiene toda la buena voluntad, pero los hechos están demostrando que Jair Peralta, que está al frente de Fepaba, por un segundo periodo, por estar enfocado en el Baloncesto Profesional, (Don Dinero, el USA$), no ha hecho una real masificación de este deporte, en todas las provincias, pero aspira a estar en Juegos Olímpicos. Este deporte carece de coliseos en todas las provincias para su crecimiento en todo el país. Es triste que el Club Kiwanis, tiene control de este deporte, con torneos a nivel de los Colegios Particulares, que tienen canchas de baloncesto, pero no hay un programa de detección y selección de talentos deportivos. ¿Qué es un talento?. Hay varios definiciones. Uno de ellos: “Es una persona supra-normal, no completamente desarrollada, dotada de condiciones especiales para desempeñarse con éxito en ciertas especialidades deportivas”. Tomen nota de esto.

Hoy hago referencia a una nota del Departamento de Comunicaciones del COI, que hace referencia al Tri Basket, (3x3); ¿y por qué?. Informo. El Tri Basket fue introducido con éxito por primera vez en una competencia internacional, en los Juegos Olímpicos Juveniles de Verano, (JOJ) en Singapur. Panam con Miguel Sanchíz Jr al frente del COP, aunque la actuación no fue buena, nuestro equipo participó. De allí esta nueva modalidad del baloncesto ha sido ignorada por la dirigencia de la Fepaba. No obstante, se ha beneficiado con un Tour Mundial Anual de FIBA 3x3, equipos nacionales, y Copas Continental 3x3. EL 9 DE JUNIO 2017, 3 x3 fue SUMADO al Programa Olímpico a partir de los XXXII JO de Verano Tokío 2020.

El Torneo Clasificatorio para, Tokío 2020, donde la Fepaba no estará presente, será en Bangalore, el Valle Silicón de India, del 18 al 22 de marzo 2020. Equipos de 36 países, en es país que ha sido huésped exitoso de torneos recientes de la FIBA. El evento tendrá 40 equipos, (20 de cada género), y será organizado por la FIBA y la Federación de Baloncesto de India. Será en la ciudad donde se jugó las dos últimas ediciones de la Copa Femenina FIB de Asia, en 2017 y 2019. Hay SEIS BOLETOS, (3 por género), a los JO de Tokío 2020.En adición de los equipos del país sede, los otro 40 participantes, clasificarán vía el Ranking de FIBA 3x3. ( tomando en consideración el criterio de universalidad), y los resultados de la Copa FIBA 3 x3 2019, (medallistas). Un total de 16 equipos, (8 por cada género) competirá en los Juegos Olímpicos de Tokío 2020.

Nota N°2) Pese a que el ciclismo de Panamá ha sido controlado por la 'Dinastía Carretero', que vende bicicletas, y es de su mayor beneficio los eventos de ruta porque significa más ventas de bicicletas. En esta oportunida, una nota-queja de VICENTE CARRETERO, que preside la Fede-Ciclismo, tiene otro enfoque, “por lo que exterioriza su inquietud de que pasan los días y no hay información oficial sobre dónde y cuándo se construirá el VELÓDROMO con miras a los JCA y del Caribe, Panamá 2022. Debió formular esa pregunta ahora que estuvo en Panamá, al Pres. de Odecabe, Luisín Mejía, con el Jefe de COPAN, el Mitómano Henry Pozo, el Jefe del COP, Madurito Amado Varela, el Jefe del 'UICP', que recibe órdenes directas del Jefe del ¡Buen Gobierno¡, del costo y ubicación de los JCC 2020. Al hacer su pregunta al DG de Pandeportes, Eduardo Cerda, alias Rasputín el Monje Logo, es una pérdida de tiempo.

Carretero recordó que: “la falta de instalaciones deportivas pone en desventaja a Panamá respecto a países que estarán en la justa, y que además compiten en grandes cita”. Sr. Carretero, a los que Ud. menciona solo les importa Don dinero'. También le informó que el “Cacique Mario Pérez”, entonces 'DG' de Pandeportes, habló de la construcción de un VELÓDROMO en Chiriquí y Panamá, y Juan Carlos Varela dijo en voz alta: “No se construirá ningún velódromo por lo que pasó con el construido para los JCC y del Caribe de 1970. El Ciclismo, es uno de los deportes con múltiples eventos de Pista, como del Velódromo. Inclusive requieren diferentes tipos de bicicletas, y práctica para ello.

La Construcción de un Velódromo requiere tiempo. Tomen nota de esto. Lo que aconteció con el fútbol femenino, en donde en dos eventos, el primero contra USA, perdió 8-0 a cero, y el día siguiente 6-1 frente a Costa Rica, al ver las gráficas de nuestras atletas, algunas daban la impresión de que no tenián la preparación requerida para buscar un cupo para los JO, Tokío, 2020. No debemos seguir ocultando la realidad de los XVIII, Juegos Panamericanos, Lima, Perú 2019. Otro ejemplo, es el de asistir a la COPA Mundial de Levantamiento de Pesas, del 27 al 31 de enero 2020, con pesistas cuyo mejor tiempo de inscripción, indica que no tenemos ese nivel competitivo. Además, participamos en pocas categorías. Estoy haciendo mis pesquisas para certificar si es cierto que la 'FI' de Pesas, rebajó de 10 a 7 en el género masculino las categorías que serán olímpicas: 61 kgs,67, 73, 81,96, 109, y + 109 kgs.No Olímpicos: 55. 89 y 102, kgs. FEMENINA. Olímpicas, 49 kgs., 55, 59, 64, 76. 87. y +87 kgs. No olímpicos: 45, 71 81. Tomen nota de esto.