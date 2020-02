Actuación triste de América en el Gran Slam de Judo en París

Dos Notas Sueltas. N°1). Me llena de tristeza de que no se cristalizó el sueño de la selección femenina de fútbol de Costa Rica, de que pese a estar a un paso para participar en los XXXIV Juegos Olímpicos de Verano, Tokío 2020, al perder frente al onceno de Canadá por 1-0. Un Diario de Costa Rica lo tituló como sigue. “USA y Canadá consiguen boleto a Tokío”. Al cierre de la jornada las chicas del Tío Sam vencieron 4-0 a México con goles de Rose Lavelle, Christen Press y doblete de Samantha Mewis. Previamente, un gol de Jordyn al minuto 72 guió a Canadá a un triunfo 1-0 sobre Costa Rica, y marcó así su boleto a Tokío-2020 en el torneo clasificatorio de CONCACAF. Costa Rica, numero 37 en el ranking mundial de FIFA, mantuvo a raya a las canadienses con un desempeño defensivo disciplinado en el Dignity Sports Park en Carson, California.

Nota N°2. En mi largo peregrinaje por el olimpismo, y por el deporte de mi siempre querido Panamá, los hechos me conducen a decir en voz alta, que uno de los dirigentes más deshonestos que ha tenido el Olímpismo Panameño y el más malagradecido se llama CAMILO AMADO VARELA. Como es un Megalómano (una persona que padece de delirio de grandeza, y manía de poder), en una 'Knockout', Flor Mizrachi Ángel, en el Diario la Prensa, el 4 de Nov. de 2018, entrevistó a 'Madurito 'Amado Varela. Título vivimos en una 'diputadocracia'. Como de costumbre respondió a una pregunta de ¿Cuántas responsabilidades tienen las siguientes personajes, del 1 al 5, en el escándalo de Pandeportes.

Criticó al 'Cacique' Mario Pérez, y desde luego a sus blancos fijos, Benicio Robinson, Franz Wever, Patacón Ortega, etc., y él que tiene muchas cosas que probar se cree, un 'impoluto'. Pronto le caerá su techo de vidrio. Jaime Pérez, electo Presidente de la Fede-Panameña de Gimnasia, para el periodo 2018- 2022, y lo sustenta la Resolución N°129-E-DG, de 26 de febrero de 2019, presentó ante las autoridades del Sistema Penal Acusatorio, (SPA), una ampliación de su denuncia del Delito de posible FALSEDAD IDEOLÓGICA, contra el señor Carlos Herrera, y Teresita Medrano de Varela, de presidente de la Fede-Gimnasia, y Sec. General de la misma. Esta nueva denuncia involucra directamente al Mitómano Camilo Amado Varela. Un documento con fecha 12 de agosto 2019, y Notariado, y firmado por MORELIA HIGINIO, Presidente de la Liga Provincial de Gimnasia de Veraguas: Parte dice: “En el mes de enero 2019 el Sr. CAMILO AMADO VARELA, nos citó a mi persona y al entrenador Gilberto Atencio al Restaurante Casa Gran Diablo en Santiago, Veraguas, donde en dicha reunión nos SOLICITÓ APOYO como Liga Prov. de Veraguas.

Era para conformar una nómina consensuada donde SU ESPOSA Teresita Medrano de Amado fuera Secretaria y Carlos Herrera como Tesorero, y el entrenador GILBERTO ATENCIO como presidente de la 'JD' para el periodo 2018-2022, porque ya se tenía conocimiento de que había otra nómina liderada por el Profesor Jaime Pérez, pero el entrenador Atencio contestó que no porque no confiaba en la seriedad de esa propuesta. Igualmente en el mismo mes, nos citó el Sr. Carlos Herrera en el Restaurante Sabores del Perú en Aguadulce donde participamos mi persona, el Sr. Gilberto Atencio, el Sr. Christian Flores y su hijo Christian Flores, (esos son los malos ejemplos que muchos enseñan a sus progenitores) quien es Pres. de la Liga. Prov. de Herrera. El Sr. Ernesto Wignall como Pres. de la Liga Prov. de Coclé.

En esa reunión el Sr. Carlos Herrera nos habló de los planes que iban a ejecutar en la gimnasia, pero con la insistencia de saber si nuestras tres Ligas Provinciales íbamos a votar por la nómina propuesta por ellos, situación muy incómoda porque el voto es secreto y no se debe imponer. También dejo constancia de que no he participado en el acto eleccionario ilegal realizado por la Sra. Teresita Medrado de Amado, ni mucho menos he firmado dicha acta. La única acta que he firmado y legalmente constituida es el acta de las elecciones del 16 de febrero de 2019, la cual fue avalada y reconocida por el Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), según acta N°129 E.D 26 de febrero de 2019. Este documento notariado tiene firma de Morelia Higinio, Pres. de la Liga Provincial de Veraguas. Es una prueba de que llegó la hora de drenar la CIÉNAGA del deporte olímpico de Madurito Amado, y su 'Gran Combo. ¿Y el ¡Buen Gobierno¡?.

Tema de hoy. Respecto a la participación de Miryam Roper en los 57 kilos damas es importante señalar que ya tiene 37 años cumplidos, frente a las atletas con mejores posiciones en esa división. Sustento: Crista De Guchi (Can), tiene 24 años. Tomaoki Momo, (Jap) 25 años. Rafaela Silva, (Bra), 27 años. Cysique Sara, (Fra), 21 años. Strole Teresa, (Ale) 24 años. Miryan aún puede luchar por un cupo. En cuanto a medallas de los países latinos y de América, en los 52 kilos damas, Larissa Pimenta, (Bra), # 15 en el 'Ranking, ganó medalla de bronce. Sara Menezes, (Bra), #39 en el Ranking, fue #5. La presea de oro fue para Dists Krasniqi, (Kos), #48 en el Ranking. La actuación masculina de los atletas latinos y de América fue decepcionante. Dominaron los Atletas de Japón y Corea. Algunos atletas latinos y de América ganaron Puntos para aspirar a uno de los cupos para los JO de Tokío 2020. Panamá está inscrito para el Gran Slam 2020, en Dusseldorf, Alemania 21-23 de Feb. con 814 atletas de 122 países. Faltan 3 Gran Slam de marzo, en Rabat, Rusia y Georgia. Que otorgan puntos para un cupo a Tokío. 2020.