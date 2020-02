Los países latinos buscan cupos para los JO de Tokío

La Nota suelta de hoy: Fue complaciente en esta sexta (6), y penúltima fecha del 'Tour Mundial de Atletismo Bajo Techo 2020, en Leivín, Francia, la presencia de más atletas de países latinos. El gran problema consiste en la limitación de recursos económicos de la mayoría de estos países para participar. Veamos los resultados de las competencias masculinas, en especial aquellas donde compitieron atletas latinos y del resto de América. Final de 60 MetrosPlanos. #1), Ronnie Baker, (Usa), 6.44. #2), Demek Kemp, (Usa), 6.5º. #6), Nesta Carter, (Jam), 6.60. Tomen nota de que USA está participando con prospectos nuevos. En 1,500 Metros Planos, André Del Rosario, (Bra), fue 10º con, 3:43.86. En 60 Metros con Vallas, el brasileño Gabriel Constantino fue 4º con 7.64. En Salto Triple, #1), Huges F-brice Zango, (Bur), 17.51. #2), Nazim Babayev, (Aze), 17.15. #3), Jordán Alejandro Díaz Fortún, (Cuba),17.07. #6), Chris Bernard, (Usa), 16.85. #9), Cristian Nápoles, (Cuba), 16.57 Veamos la actuación de las damas. 60 Metros con Vallas. #1), Alí Nia (Usa), 7.92. #2), Christina Clemons, (Usa), 7.92. En Salto con Pértiga: #1), Noris Sandi (Usa), 4.83 metros. #2), ROBEILYS PEINADO, (Ven), 4.78. #3), Angélica Bengtssson, (Swe), 4.73 metros. #3), YARISLAY SILVA, (Cub), 4.73 metros. #5), Alysha Newman (Can), 4.63 metros. En Salto de Longitud. #1), Bekh Maryna, (Ucr), 6.90 metros. #2), Ese Bruma, (Nig), 6.82, #3), Nastassia Ivanova, (Bul), 6.59. Kate Hall, (Usa), 6.42, y Eliane Martins, (Bra). 6.17 metros. El domingo 21 de febrero, será la prueba final de este Tour Mundial de Atletismo Bajo Techo en el Centro Deportivo Municipal en Gallurd, Madrid. La prueba de Salto de Longitud masculino será de gran atractivo para los países latinos, porque representa un evento de reivindicación del Campeón Mundial de Salto de Longitud Bajo Techo, Juan Miguel Echevarría de Cuba.

Siendo el favorito para ganar la presea dorada, en el 'CM' de Atletismo al Aire Libre, en Doha, Qatar 2019, fue derrotado por Gayle Tajay de Jamaica, con el segundo lugar para Jeff Henderson de Estados Unidos. Estaré pendiente para brindar el resultado a los selectos lectores del Coctel.

Hoy me veo obligado a cambiar algunos de los temas, porque ha surgido lo que considero una prioridad, y es como dice el Título Principal: “Los países latinos buscan cupos para los Juegos Olímpicos de Tokío”. En el Sumario aclaro que para lograr ese objetivo, tienen que competir en la Copa Mundial de Gimnasia Artística de ambos sexos, del 20 al 23 de febrero 2020, en Melbourne, Australia. Al hablar de Gimnasia, es el Deporte que recibe más publicidad en Panamá; asiste a más torneos internacionales, al igual de las cantidades que celebran en el país. No obstante, a nivel Mayor no cuanta con atletas sobresalientes. Es un deporte, que maneja muchos recursos económicos, y lo controla el Mitómano Camilo 'Madurito' Amado Varela, y su distinguida Esposa, Teresita Medrana de Amado, que tiene una demanda renovada en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá, junto con el señor Carlos Herrera, por un presunto DELITO de Falsedad Ideológica. También están involucrados por su participación en el ilegal TADPAN, según el 'SG' de la FIE.

Hay una realidad en la Gimnasia Artística de ambos sexos, y es que está dominado por los atletas de Estados Unidos, Canadá y Brasil. Esto es una señal de que los mejores atletas, de Sur América, Centro América y del Caribe, tienen una cita importante, que comenzó el jueves 20 de febrero, en Melbourne. Un punto de referencia de los atletas latinos además del Ranking del 2019, podría ser los XVIII, Juegos Deportivos Panamericanos, celebrados en Lima, Perú, del 26 de julio al 11 de agosto 2019. En la Rama Femenina. 'All-Around' por equipo. Oro, USA, Plata Canadá, y Bronce Brasil. Individual. Oro Ellie Black, (Can). Plata USA, y Bronce Flavia Saraiva, (Bra). SALTO. Oro, Ellie Black, (Can), Plata Yesenia Ferrera, (Cuba). Bronce, Shallon Olson, (Can). BARRA ASIMÉTRICA. Oro Riley McCusker, (Usa).

Plata Usa. Bronce, Canadá. VIGA DE EQUILIBRIO. Oro, Kara Eaker, (Usa), Plata. Ellie Black, (Can). Bronce, Riley Mc Custer, (Usa). Ejercicio de Piso: Oro, Canadá, Plata, USA, y Bronce Bra. Ana Laura Wong, (Pan), no tenía nivel.

RAMA MASCULINA: Equipo: N°1, Brasil. N°2, Estados Unidos. N°3, Canadá. Combinado Individual. Oro Caio Souza, (Bra). Plata. Arthur N. (Bra).Bronce Cory Paterson (Can). PISO: Oro: Tomás González, (Chile). Plata Roberto Neff, (Usa). Bronce. Carlos Calvo (Col). Caballo con Arzones: Oro: Francisco Barreto, (Bra). Plata: Robert Neff (Usa). Bronce, Carlos Calvo, (Col). Anillos. Oro: Fabián de Luna, (Méx), Plata. Arthur Zanetti, (Bra). Bronce. F. Molinari (Arg). Saltos. Oro: Audry Nin Reyes, (Rep. Dom). Plata. Jorge Vega, (Gua). Bronce: Alejandro de la Cruz, (Cuba).

Barras Paralelas. Oro. Isaac Núñez, (Méx). Plata. Caio Souza, (Bra). Bronce. Camerón Bock, (Usa) Barra Horizontal.

Hay atletas cubanos que no he mencionado como Manrique Larduet y Marcia Vidiaux, que tienen un alto nivel competitivo, y con posibilidades de ganar un cupo para la cita de Tokío 2020. Tomen nota de esto.