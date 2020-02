Los Hon. Diputados deben tener idea de qué es el Congreso Olímpico.

Las bondades salariales de Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), del Jefe del ¡Buen Gobierno, ¡S.E. Laurentino Cortizo Cohen, con la mayoría de sus nombramientos desde el 1º de julio de 2019. DG: Eduardo Cerda, Alias Rasputín el Monje Loco. Salario $5,500.0 +1,500, Gastos de Rep. Total, $7,000.0 al mes. ‘SDG’, Luis Denis Arce, Salario, $5,000.0, +$1,000.0 Gastos de Rep. Total, $6,000. Al mes. Nombrados el 2 de Jul. 2019.

Ramón Arturo Cardoze, (hijo de Ramón Cardoze). Sub-Director de Administración y Finanzas, Salario, $2,500.0 + $150.0 de Gasto de Rep. Total $2,650.00. Pregunto.¿ Qué justificación tiene ese cargo para Gastos de Rep.?. ¿Tendrá uso de carro oficial?. Fue nombrado el 25 de Nov. 2019. Augusto Heugín Guardia que aparece en la planilla de enero.

Director de Administración y Finanzas, salario mensual de $3,700.0 + $300.0 de Gastos de Rep. Total $4000 mil al mes. ¿Tendrá uso de carro oficial?. Fue nombrado, el 15 de septiembre 2019 Irving Saladino, Director Técnico de Deportes, ‘nombrado de a dedo’ el 16 de Ago. 2019, con salario de 3,700 + $300.00 de Gastos de Rep. Total $4,000.0 al mes. Josef David Friedman, Director de Arquitectura e Ingeniería, nombrado el 15 de julio 2019. Salario, $3,700.00, + Gastos de Rep. $300.00, total, “$4,000.00 al mes. Pregunto. ¿Cómo un Arq. e Ing. en un trabajó tan técnico, devenga el mismo salario y Gastos de Rep. que el ‘DT’ de Deportes?. Hay más, devenga menos que la ‘SG’ Mónika Boloboski, $4,700.00 de Salario + $300.00 de Gastos de Rep. $5,000. Al mes? Esto me hace preguntar: ¿Cuál es el salario, mensual de la Fiscal Anti-Corrupción, Leyda Sáenz?. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. Los Honorables Diputados, Corina Cano, Francisco ‘Pancho’ Alemán, y los Suplentes: Samuel Moreno, y Rolando Rodríguez, de la ‘Comisión de Educación, Cultura y Deportes, y el H.D, Héctor Brands, en adición del Presidente de la Rep. S.E. Laurentino Cortizo Cohen, y el resto de su Gabinete, pueden aprobar cualquier Proyecto de Ley, cuando se trata de un deporte de barrio, etc. Pero cuando se trata del Deporte que forma parte de la Agenda Olímpica aprobada por el Comité Olímpicos Internacional, (COI), tiene que seguir el PUNTO 4 (CONGRESO OLÍMPICO), del Capítulo 1 de la Carta Olímpica, (El Movimiento Olímpico que dice). “El Congreso Olímpico reúne a los representantes de las partes Constitutivas del Movimiento Olímpico y se celebra cuando lo determina el COI; es convocada por el Presidente del COI; su función es consultiva”.

El último Congreso Olímpico, el XIII, fue convocado por el Pres. del COI, Jacques Rogué, celebrado del 3 al 5 de Oct.

2009, en Copenhague, Dinamarca, con el Título “El Movimiento Olímpico en la Sociedad”. También se celebró la 121ª Sesión del COI, el l2 de Oct. 2009, en Copenhague, Dinamarca. Río de Janeiro, Brasil, fue seleccionado, sede de los XXXI ‘JO’ 2016. La Misión del XIII Congreso Olímpico, es revisar el estatus del Mov. Olímpico, en la Sociedad Global hoy en evolución. Reuniendo información y expresando opiniones sobre su futuro, y para proporcionar orientación propuestas y recomendaciones a todos los Constituyentes y otras partes interesadas del Movimiento Olímpico por su promoción y desarrollo armonioso dentro de la comunidad general.”

‘H.D.’, Proponentes del Proyecto de Ley 218 ‘Por el Cual se crea el Programa de Flexibilidad Académica para Atletas de Alto Rendimiento, Talentos Infantiles y atletas de Discapacidad, ustedes lo pueden hacer en torneos de BARRIOS, Corregimientos, etc., pero no en el Deporte que forma parte del Programa del Mov. Olímpico. Ejemplo cuando se habla de Detección y Selección de Talentos Deportivos. Cito a J. Borms, (hay otros), que en 1994, define al Talento Deportivo así: “Es una persona supra-normal, no completamente desarrollado, dotada de condiciones especiales para desempeñarse con éxito en ciertas especialidades deportivas. De la definición se desprende que un TALENTO Deportivo es un individuo que, en determinados estadios de su desarrollo, posee características que le pueden permitir con alta probabilidad, consolidarse en un deporte”.

La Metodología del Congreso incluyó una fase preliminar más importante, ‘EL CONGRESO OLÍMPICO VIRTUAL’, que brindó una oportunidad única de octubre 2007 a febrero 2009, para SOLICITAR Y RECIBIR contribuciones valiosas e inspiradoras tanto de los representantes del Movimiento Olímpico, y también del público en general. Un grupo Selecto de Comunicadores Deportivos, versados en el Movimiento Olímpico, y tuve la dicha de ser uno de ellos, para participar en el Congreso Virtual con uno de los CINCO (5) TEMAS Y SUB-TEMAS. 1) Los Atletas. 2) Los Juegos Olímpicos. 3), La Estructura del Movimiento. 4), Olimpismo y Juventud. 5), La Revolución Digital. Mi tema fue OLÍMPISMO Y JUVENTUD. El Titulo Principal, pregunté: ¿ El Deporte Competitivo sigue siendo atractivo?. Parte del Contenido: “En algunas parte del mundo, particularmente en los países latinos, hay un conocimiento mínimo de lo que es Olimpismo, la estructura del Comité Olímpico Internacional, (COI), y la existencia de la Carta Olímpica, y las reglas y regulaciones que gobierna el Movimiento Olímpico”.

Una de las razones que el deporte no es atractivo para una considerable cantidad de personas en estos países, porque no es una PRIORIDAD PARA ALGUNOS GOBIERNOS, (Panamá es un buen ejemplo). También porque los Juegos de Video (ahora hay mucho más métodos electrónicos) está ocupando un tiempo significante, que pudieran ser dedicados a actividades deportivas. La construcción de más instituciones deportivas públicas, (no solo Estadios de Fútbol y Béisbol, y ahora un Estadio d Futbol Americano, y Estadio d Tiro Con Arco, para la clase de más ingreso económico , y puestos de 1ª en el Gobierno, con más de un Salario, y Viáticos, por el Gobierno), no alentará a la juventud de ver al deporte como una oportunidad para personas con diferentes habilidades y talentos, sean incluidas activamente en la sociedad. Por no excederme del espacio limitado de que dispongo, en otra fecha continuaré. Tomen nota de esto.