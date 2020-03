Panorama del Boxeo Olímpico para los 32° JO, Tokío 2020

Comienzo el Coctel de hoy, citando dos frases célebres sobre el error. Esto obedece, que tanto en la impresión escrita del lunes 2 de marzo de 2020, el Título Principal estaba correcta: “Así como el IDAAN hizo cambios en la potabilizadora, urge hacer cambios en Pan Dep; no obstante, el Sumario estaba incorrecto. Debió leer: “Las gráficas de las compuertas, reflejan la buena labor de los Ing. y trabajadores. Con un buen timonel en Pan Dep., el deporte mejoraría”. Frases célebres SOBRE EL ERROR, cito a dos opiniones experto sobre el tema: Charles C. Collon: “El hombre que ha cometido un error, y no lo corrige, comete otro error mayor”. Georg Ch. Lichhtenberg: “Los que no hacen nada nunca yerren”. Tomen nota de esto.

Prometí la continuación, que suspendí por cumplir con el espacio disponible que tengo asignado: Terminé diciéndole al Jefe del ¡Buen Gobierno¡, “Con todo respeto, me parece que usted espera que estos señores por medio de un IMPACTO CÓSMICO hagan una renovación en el desarrollo de nuestro deporte: Créame si le digo que eso no va a pasar”. La continuación del lunes 2 de marzo decía: “No pueden dar resultados positivos de avance en este rubio social, quienes no saben o desconocen lo que significa el DEPORTE y cómo debe ser su desarrollo. Llevamos ocho, (8) meses desde el inicio de su gestión gubernamental y no tenemos éxitos significativos. Esporádicamente algunas individualidades nos brindan algunas satisfacciones.

Usted pareciera ser espectador en un escenario donde es uno de los principales actores. Reitero, los comentarios que hago en el 'Coctel', un espacio que defiende causas y no personas, que finalmente son transitorios. Somos de la opinión que usted no tiene UNA PELÍCULA EXACTA de lo que sucede en el DEPORTE NACIONAL. Idéntica situación sufre la FISCAL ANTI-CORRUPCIÓN, LEYDA SÁENZ, que insisto que debe buscar ASESORÍA de los que conocen de esta materia”. Concluirá el plazo que se le acaba de conceder, y tendrá una investigación con muchas lagunas. Excelentísimo Señor Presidente, le recomiendo que recupere para los niños, jóvenes y público en general esta Institución.

Desde hace muchas semana atrás he comentado en esta columna como la misma se ha convertido en una Agencia de Empleos con jugosos salarios y descontrol en el manejo de nuestros fondos públicos. Quiero cerrar el Coctel de hoy, con el refrán de un gran Líder Nacional (Omar Torrijos). Decía DÍGANME LO MALO QUE LO BUENO YA LO SE.

Tema de hoy En un Comunicado de Prensa de WADA, fechado el 28 de Feb. 2020, tituló: “WADA cancela el Simposio 2020, a la luz del Coronavirus, (CDVID-19), continúa desarrollándose, la Agencia Mundial Antidopaje, (WADA/AMA), lamenta anunciar la cancelación del 'Simposio Anual', y la Sesión de Atletas, que estaba programada para celebrarse en el Centro de Convenciones , en Lausana, Suiza, los días 17-18 y 19 de marzo 2020, fue pospuesta, para el mes de marzo. En una nota originada en Tokío, el Pres. del COI, Thomas Bach reiteró la apuesta de esa organización, a celebrar con éxito los Juegos en Tokío a partir del 24 de julio, dicha por Bach a la prensa japonesa. Comparte el punto de vista del Decano del COI, Richard 'Dick' Pound, que no se plantean aplazar o anular los Juegos mientras que no reciban indicación en ese sentido por parte de la Organización Mundial de la Salud, (OMS). Esto ha motivado que el Boxeo Olímpica, siga con sus eliminatorias Continentales, rumbo hacía Tokío 2020. Habrá 278 plazas de Cuota Olímpica en juego, en las eliminatorias. Se asigna ocho (8) cupos adicionales, por parte de la COMISIÓN TRIPARTITA, del COI, para clasificar a un total de los 286 boxeadores para Tokío 2020. Hay cinco Escenarios de eliminaciones. #1) ÁFRICA en Dakar, Senegal, que comenzó el 20 de Feb. 2020. #2), EUROPA, en Londres Gran Bretaña, del 26 de marzo, al 3 de abril, 2020. #3), ASIA/OCEANÍA), del 3 al 31 de marzo. #4), PARÍS, FRANCIA, del 13 al 20 de mayo. #5) (AMÉRICA), Buenos Aires, Argentina, del 26 de marzo al 3 de abril. Al hablar del Boxeo Olímpico para los XXXII JO, Tokío, 2020. Cabe recordar que el boxeo ha estado presente en todos los 'JO' Modernos, desde St. Louis 1904, con la excepción de Estocolmo 1912. Con la regla de igualdad de géneros, la competencia femenina, bajo la Presidencia de Jacques Rogge, al frente del COI, fue añadido al Programa en Londres 2012.

En Tokío 2020, las mujeres disputarán la presea dorada en 5 categorías así: Mosca (48-52Kgs). Pluma (54-57 Kgs). Ligero, (57-60 Kgs.), Welter, (64-69 Kgs), y Medio (69-75 Kgs). LOS HOMBRES. Van en 8 divisiones, que otro día daré en detalles. El boxeo es muy popular en todo el mundo, y muchos de los grandes campeones mundiales, desfilaron por el Boxeo Olímpicos. Claro hay excepciones, como lo es un gran campeón como lo fue Roberto 'Mano de Piedra' Durán, Eusebio Pedroza, y otros. Hasta los XXXI JO, Río 2016, solo el boxeador aficionado de ambos sexos podían participar en los 'JO'. Esta restricción fue eliminada. Pregunto ¿Cuántos boxeadores profesionales panameños, participarán en los JO, Tokío, 2020?. Primero tienen que clasificar en Arg. del 26 de marzo al 3 de abril. Tomen nota.