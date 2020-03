LLa IAAF está rindiendo Tributo al Día. Int. de la Mujer. (Dom. 8 de Mar.)

Dos Notas Sueltas: N°1). Los Diarios, algunos en la Primera Plana, hacen un despliegue de la presencia en Panamá, de ALONSO EDWARD, que compite en el Atletismo, y los 'mismos de siempre' corean, su mejor hazaña en el atletismo que fue la medalla de plata ganada en los 200 metros, en el 'CM' de Atletismo al aire libre en 2009, en Berlín, Alemania, a la edad de 19 años, con 19.81. El ganador, y hoy retirado, Usain Bolt, marco 19.19, y Spearmon, (Usa), también, retirado, 19.85. En los 200 Metros Planos en los XVIII, JP, Lima, Perú, 2019. Resultado. Oro: Alex Quiñónez, (Ecu.), 20.27. Plata: Jereen Richards, (T&T), 20.38. Bronce: Yancarlos Martínez, (Rep. Dom), 20.44. #4), Alonso Edward, (Pan), 20.55. Hay una realidad, y es que cada vez hay esas visitas sorpresivas a Panamá de Alonso, el atletas que recibe, el mayor apoyo mensual de las arcas de Pandeportes, está involucrado la solicitud de USA$.

Hizo dos declaraciones contradictorias. Al Diario Metro Libre: “Estoy muy contento de que en el 2022 vengan los JCC. Dijo a los demás atletas que se preparen para esa gran cita. (él estará cerca de los 32 años). Frente a otra audiencia, y claro buscando apoyo publicitario, ya que seguro no conocen su status en el 2020, un nuevo enfoque del Atletismo por la IAAF dijo: “Espero lograr la MARCA PARA CLASIFICAR, a los próximos Juegos, Tokío 2020, y que se siente bien física como mentalmente”. Rehusa entender que, ya está abordando casi los 31 años, y hay señales que no puede con la generación del relevo en los 100 y 200 metros planos. En el Coctel del sábado 29 de Feb. 2020, dije: “Según el Ranking de la IAAF, (Top List), fechado el 25 de Feb. 2020, en la prueba de velocidad de 100 mts. Planos, Panamá no tiene clasificado entre los primeros 400 atletas.

En los 200 METROS PLANOS, Alonso Eduardo está de # 21, con 1,223 Puntos. Si logra participar en los XXXII JO de Verano, Tokío 2020, inclusive por la vía de la UNIVERSALIDAD, su desempeño en los 200 Metros. Planos de los XVIII Juegos Panamericanos, Lima, Perú, 2019, frente a atletas que no tienen el nivel, de los mejores atletas tanto en los 100 y 200 metros planos, no pasa de la eliminatoria. Sustento. #1), Noas Lyles, (Usa 23 años), 1,501 Puntos. #2), Ramil Guliyev, (Tur), pese a que tiene 30 años, 14,25 Pts. #3), André De Grasse, (Can, 26 años, 1,423 Pts.) #4), Alex Quiñónez, (Ecu), pese a tener 31 años, luce buenas condiciones físicas, 1,397 Pts. #5), Aaron Brown, (Can, 28 años, 1,387 Puntos. El Coctel no divaga sino le presenta las realidades a sus letores locales con en el exterior.

Como señala el Titulo principal del Coctel de hoy.”La IAAF está rindiendo Tributo al Día Int. de la Mujer, (Dom. 8 de Mar. El Sumario. Comenzó el Dom. 1° hasta llegar a esa fecha”. En este espacio no puedo continuar sin compartir con ustedes lectores del Coctel, que diariamente, estas distinguidas damas de este diario: La Estrella de Panamá, reciben una copia de mi escrito: Ivette, Leonardi, Editora General. Esther Arjona, Editora Dominical, Yelena Pérez, Periodista. Mileika Lasso, Periodista que hace la asistencia de fin de semana. Igualmente aunque no tengo a mano sus nombres, las damas que hacer posible la publicación del Coctel 'On-Line'. Mis sinceras gracias a cada una y una adelantada felicitación del domingo 8 de Marzo. Esto no es todo, pues, este diario tienen más damas valiosas, y cito a mis fraternales amigas, de la Unidad Investigadora, Adela Coriat (Editora), y Marlene Testa, y a las otras damas.

Aunque cuando lo amerita, señalo las fallas del Jefe del ¡Buen Gobierno¡, S.E. Don Nito Cortizo, tengo que reconocer que le ha dado una buena participación a las mujeres. De Ministras: En Educación, Maruja Gordón de Villalobos.

Vivienda y Ordenamiento Territorial, Inés Samudio. Desarrollo Social, (Mides), Markova Concepción. Dos Magistradas de la 'CSJ' Maribel Cornejo Batista, Sala Penal, al igual que Maribel Eugenia López Arias. En el Ins. Panameno de Habilitación Especial, nombró a dos damas. María Canales, (Dir), y 'SD', Xenia Prado.

Volviendo al punto principal, la IAAF, dio una mirada retrospectiva, a las mujeres líderes en el Campeonato Mundial de Atletismo al Aire Libre, en Doha, Qatar, 2019. El martes 3 de marzo, hizo referencia a SHANIEKA RICKETTS, Campeona del Salto Triple, de la Liga Diamante IAAF, 2019. El 4 de marzo, enfocó a ALLYSON FELIX, (USA), experta en Pruebas de Velocidad, en especial los 200 Metros Planos. EVENTOS. Juegos Olímpicos. 6 de oro, y 3 de plata. Oro en JO. Beijing 2008, 4 x 100 mts.planos. Oro: Londres 2012, 200 mts. planos. Oro Londres 2012, 4 x 100 mts. planos. Oro Londres 2012, 4 x 400 Mts. Planos. Oro Río de Janeiro 2016, 4 x 100 metros planos. Oro Río 2016, en 4 x 400 metros planos. Oro en 4 x 400 Metros Planos, en los Juegos Olímpicos al Aire, Doha, Qatar, 2019.

Aunque continuaré mañana, recuerdo que el domingo 8 de marzo, recibe en nombre de 'Día Int. de la Mujer Trabajadora' que tiene un largo historial. La celebración de las Naciones Unidas, (ONU), el 8 de marzo de cada año, exhorta a todos los actores a dar un paso por la igualdad de género. Seguiré mañana, con su aplicación en el deporte ensión.