Notas Sueltas Anotadas en mi Libro de Apuntes

Primera nota. Comenzando del VII Presidente del COI, S.E. Juan Antonio Samaranch, elegido en 1980, y presidió el COI hasta el 2001 (21 años), y para este servidor el mejor Pres. que ha tenido el COI, después de su creador en la Versión moderna, en 1894, Pierre de Coubertin. Fue el hombre que inició la lucha en el 'MO' por la Igualdad de Género.

Afortunadamente su sucesor Jacques Rogge de Bélgica, VIII Presidente elegido en el 2001 hasta el 2013, y ahora por el IX, Thomas Bach, ha seguido esa lucha, y su primer éxito fue en los III 'JOJ' de Verano, celebrado en Buenos Aires, Argentina en el 2018. En la última reunión del Comité Ejecutivo del COI, en Lausana, Suiza, pese a los múltiples problemas que viene ocasionando el COVD-19, inclusive la suspensión o cambio de fecha de los 32° JO de Verano, del 24 de julio al 2 de agosto 2020, en Tokío, Japón, sigue el optimismo del COI.

El Presidente Bach dijo: “Los JO Tokío 2020, será el primero de género balanceado en la historia con la participación de un porcentaje de 48.8 de mujeres. Agregó: “El Comité Ejecutivo decidió por primera vez, por lo menos una atleta femenina y un hombre, en cada uno de los equipos de los 206 equipos, y el equipo Olímpico de Refugiados, que participan o en los 'JO'. Esto no fue todo; agregó : “También hemos cambiado las reglas para permitir que cada uno de los CONs nombre a una dama y un varón, lleven juntos su bandera en la Ceremonia de Apertura. Esto será aplicado por primer vez, en Tokío 2020. Según el plan, el COI funcionará con las 'FI', para asignar un número limitado de cupos adicionales para los CONs que no han gestionado ni asegurado un lugar de Invitación Tripartita”.

Otra nota: Se conoce muy poco de la Sesión del Comité Ejecutivo de la ODECABE, que preside Luisín Mejía, que también es Presidente del CON de Rep. Dominicana, que ya debe estar en Panamá, para la reunión de hoy 6 de marzo, y finaliza el sábado 7. Siendo Camilo 'Madurito' Amado Varela, miembro del 'CE' como Tesorero, y a la vez, Presidente del COP, debió dar informaciones sobre esta reunión, lo mismo que Henry 'Alias Pirata Morgan', Pozo, Jefe de COPAN, y guardan silencio. No obstante, lo más seguro que la Asamblea sea en el lugar habitual, Hotel El Panamá.

En esta oportunidad, se debe conocer el equipo completo de Luisín, su 'DT' de Deporte. Jefe de Prensa, etc. Pregunto, y que lo confirma el Pres. Mejía. ¿Qué si se ha cumplido parte del Art. 56, de los Estatutos de Odecabe que dice: “El ´CO' debe consultar con las 'FI' y las Confederaciones Continentales y Regionales correspondientes, en coordinación con sus federaciones nacionales. El mismo es responsable por la integración de los diversos deportes en el Programa, y deberá cumplir con las normas técnicas de las Federaciones Internacionales”. Se debe aclarar, y Ud. lo sabe, Luisín, y también el Jefe del ¡Buen Gobierno¡, que no ha querido hablar con UD. cara a cara, que pese a que hacen alarde que tienen millones de USD$ para tirar al aire, con la oferta de Millones sin límite del Gobierno de GBR, y conociendo la ola de CRIMINALIDAD incontrolable en Panamá, sigue vigente el alojamiento de más de 6,000 personas en HOTELES, un gran negocio para algunos, por encima de la vida de los atletas, entrenadores, etc. Usted en su 'MANIFESTO', prometió 'CAMBIAR LA IMAGEN DE ODECABE'. Tome nota de esto.

Otra Nota. Una mirada del Hockey. Cuando menciono este deporte en Panamá, siempre recuerdo a Alberto 'Coco' Budeisky, que en el 2017, fue reelecto Presidente de la Federación Panamericana de Hockey, (PAHF), que vino invitado a una reunión en Panamá, por el Mitómano Camilo 'Madurito' Amado Varela, y su Letrada, Damaris (USD$), Young, para que AVALARA su 'robo' descarado, de la Asociación de Hockey de Panamá, y 'Coco' los frenó con un NO categórico. Pues bien, recibí una nota del 2 de marzo 2020, de SARA JUGGINS, por PAHF, que hoy por el poco espacio que tengo, comenzaré a compartir con ustedes distinguidos lectores: Título: INVERTIR EN LA JUVEN-TUD para futuros éxitos: “URUGUAY es relativamente nuevo en el escenario del hockey internacional.

La primera aparición de la asociación de la asociación nacional en una competencia de la PAHF fue la Copa Panamericana de mujeres en el 2001, y los hombres hicieron su primera aparición tres años después en el 2004. La Federación Uruguaya de Hockey sobre Césped cumple 45 años este año, y en ese tiempo, sus dos equipos nacionales han crecido en el ranking mundial. Las mujeres ocupan ahora un muy respetable puesto de número 25 en ELMUNDO, mientras que los hombres rondan por el número 50 después de alcanzar un máximo histórico en el número 40 en el 2006.

Además, dos de las actuales integrantes del equipo nacional femenino, Teresa Viana y Manuela Vilar fueron nominadas para el equipo élite de la PAHF. La actual presidenta de la Federación, Danae Andrada, es ex jugadora del equipo nacional junior y senior, y como era de esperar, es una apasionada promotora del desarrollo del hockey en todos los niveles del deporte y en todo el país. Es un ejemplo que ojalá imitara los ex atletas de diferentes deportes en Panamá.

Seguiré abordando este tema. Tomen nota de esto.