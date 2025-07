Graeme Lowdon, uno de los jefes de Cadillac afirmó que ya se encuentra en la búsqueda de los pilotos para la escudería, sin embargo reveló que no ha sido tarea sencilla, ya que no solo están en busca de los titulares, sino también de los corredores suplentes, así como también para los simuladores.

“Probablemente diría que tenemos entre 6 y 10 buenos candidatos. Desde el primer momento quedó claro que todos quieren conducir un Cadillac, de eso no hay duda. Pero armar una alineación de pilotos no es sencillo. No se trata solo de los titulares: también necesitamos pilotos reserva, de simulador”.

“A partir de ahora vamos a empezar a tener charlas mucho más profundas. Quiero saber cuál es su motivación. ¿Por qué quieren venir a correr para Cadillac? ¿Qué pueden aportar al equipo? Entender su carácter”, resaltó Lowdon.