Deportistas combaten los Retos de Entrenamientos en la era del COVID-19

Ayer toque el tema respecto al aliento del COI a atletas a seguir su preparación para los Juegos Olímpicos, Tokío 2020. enfático al decir: “Seguiremos apoyando a los atletas, consultando con ellos y sus CONs, y dándoles informaciones que son accesibles para ellos”. También hizo énfasis de que los atletas tienen acceso al sitio web del ATLETA 365. En el Comunicado de Prensa que recibí del Dep. de Comunicaciones del COI el martes 17 de marzo 2020, al Video-Conferencia del COI donde consultó con todas las partes interesadas que incluye a todos los CONs, y el de Panamá que preside Camilo Amado Varela. El COI habló del Atleta 365. Ésto fue lo que Camilo Amado Varela declaró a la prensa; al medio y periodista que usa para divulgar sus informaciones. Título: “Realización de los Juegos Olímpicos de Tokío sigue sin definirse”.

Contenido: “El COI anunció que los preparativos para los JO de Tokío 2020 siguen adelante pese a la amenaza global del Covid-19, argumentando que aún quedan cuatro meses para la gran cita deportiva y aún no deben tomarse “decisiones drásticas”, así lo dio a conocer el Pres. del COP, Camilo Amado, tras una reunión (video-conferencia) con el Presidente del COI, Thomas Bach. Agregó 'Madurito' Amado: A la Fecha de hoy los 'JO' están a cuatro meses, sería prematuro tomar una decisión sobre anulación o postergación. Hay que seguir monitoreando la situación del coronavirus, dijo Amado. “Los procesos clasificatorios que en desarrollo se ha pedido a las 'FI' que se modifiquen los calendarios de manera que busquen clasificaciones de acuerdo a lo conseguido en el campo de juego.

Esto le da a todos flexibilidad de reajustar eso y tomar una decisión rápida en cuanto a la aprobación de estos cambios para que NUESTROS ATLETAS puedan seguir buscando esas CLASIFICACIONES hasta que lleguen los JO, detalló.

Agregó que: “ahora queda ESPERAR esa revisión de los procesos de clasificación que están andando y seguir trabajando, (no dice cómo, en qué y lugar?) buscando la manera que nuestros atletas no se afecten en su entrenamiento esa parte es más importante, (¿a dónde van a entrenar, no hay un CEARE, y mandaron a para todos en cuanto a los atletas?). Asegurar que sigan preparándose para que una vez este definidos los procesos clasificatorios puedan participar”. Como muchos periodistas deportivos no investigan, y toman dictado a pie de la letra, no han captado que el Mitómano, Camilo Amado Varela, está buscando una JUSTIFICACIÓN para culpar al Jefe del ¡Buen Gobierno¡, Don Nito Cortizo Cohen, del fracaso de nuestros atletas en los XXXII JO de Verano, Tokío, 2020.

No ha mencionado que el COI alienta a todos los atletas a continuar PREPARÁNDOSE LO MEJOR QUE PUEDAN, y que seguirá apoyando a los atletas consultando con ELLOS (esto no lo ha dicho a nuestros atletas. Quizás el que sabe esto es Diego Castillo, Mónika Boloboski, Damaris, (USA$) Young, el HD. Héctor Brands, y dudo que Saladino, Rasputín Cerda, y 'Pirata Morgan' Pozo. Hay algo más, como en Panamá el problema del deporte es CULTURAL, me atrevo a tomar una apuesta de doble sencillo contra una morisqueta, que ninguno de nuestros atletas, y la mayoría de los dirigentes deportivos de a 'real y medio' conocen que ATHLETE 365, es una iniciativa del COI creada por los atletas, para atletas.

Su finalidad es apoyar a los deportistas, a través de su viaje dentro y fuera del campo. Una vez más mencionó que Jacques Rogge, creador de los JO de la Juventud, reunió a todos los atletas, en Singapur en el 2010, y les dijo: “El Deporte no es una profesión vitalicia. Cuando los atletas lleguen a los 30 años, o se están aproximando a ello, deben recordar que el deporte NO ES UNA PROFESIÓN VITALICIA. Allí entra ATHLETE 365. Este mismo mensaje lo está coreando el titular del COI, Thomas Bach, que también fue atleta olímpico. En el título de hoy he dado dos ejemplos de atletas, uno de cada sexo, que están combatiendo los retos de entrenamientos en la era del COVID-19.

EKATERINA STEFANIDI nacida en Grecia, Campeona Olímpica de Salto con Garrocha, en los XXXI JO, Río Brasil 2016, con 4.85 metros. Es graduada de la 'U' de Stanford, en Bilogía Humana. También fue campeona Europea en 2016 y 2018. Su base es en Cleveland, Ohio: “He entrenado en la playa, y tengo la suerte de tener una barra en casa.

Hago un levantamiento modificado, pero obviamente no podemos saltar con pértiga en casa, o la playa, o la calle, y honestamente cada vez es más DIFÍCIL preocuparse por el entrenamiento o las olimpiadas, y lo que está pasando en el mundo que nos rodea. Otro ejemplo, el FILIPINO CARLOS YULO, Campeón Mundial de Gimnasia Artística en 2019, no tuvo su mejor actuación en las clasificaciones en la Copa del Mundo en Bakú. Yulo está centrado para los 'JO', Tokío 2020, y dice que está centrado en otro momento dorado en los XXXII JO de Verano, 2020.

Consiguió la clasificación directa para los 'JO' a través de su concurso completa en la ronda preliminar de los 'CM' de Gimnasia Artística en octubre 2019. Respetando el espacio que tengo, mañana hablaré del torneo interno de atletismo de Cuba para mantener a sus atletas activos, dirigida por Yipsi Moreno Comisionada Nacional de Atletismo.