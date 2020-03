Nuestros atletas 'élites' que vienen del exterior tendrán que hacer Cuarentena

Complace que el Comité Olímpico Internacional, (COI); el Comité Paralímpico Internacional (IPC); El Comité Organizador de Tokío 2020; el Gobierno Metropolitano de Tokío; y el Gobierno de Japón, acordaron y anunciaron que la fecha nueva de los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, serán del 23 de agosto al 5 de septiembre de 2021.

El anuncio fue hecho por Tele-Conferencia, entre Thomas Bach Presidente del COI, Mori Yoshiro, Presidente del Comité Organizador de Tokío 2020. El Gobernador Koike Yuriko, y el Ministro del 'Comité Paralímpico, Hashimoto Seiko. Esta decisión nuevamente cuanta con el respaldo de la Federaciones Internacionales de Deportes de Verano (ASOIF), que preside Francisco Ricci Betti de Italia, que ojalá no tenga un segundo fracaso.

Las nuevas fechas proporcionan certeza para LOS ATLETAS, y tranquilidad para las partes interesadas, y algo que esperar para todo el mundo. Cuando los Juegos Paralímpicos, que deben celebrarse el próximo año, habrá una exhibición extra especial de humanidad, uniéndose como uno, una celebración global de la RESILENCIA HUMANA, y una sensacional escaparate del deporte. Faltan 512 días para los Juegos Paralímpicos. La prioridad para todos los involucrados en el Movimiento Paralímpicos deben enfocarse en MANTENERSE A SALVO, con amigos y familiares durante este momento sin precedente, y tiempo difícil”. Para hablar del Comi-Paralímpico de Panamá, en el 2017, 'El Cacique' Mario Pérez, que estaba de una 'especie de luna de miel', con el Mitómano y Judas del Olímpismo Panameño, Camilo 'MADURITO' AMADO VARELA, y el 'SDG' ALBERTO GUERRA, por lo que en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, inauguraron una OFICINA NUEVA del Comité Paralímpico, en el CEMED, presidida por esa distinguida dama ESTHER FASKHA, esposa de ese comerciante de tela en Santa Ana.

El CEMED ya no existe. Irving Saladino, que fue nombrado DT de Pandeportes de la DEDO por el Jefe del ¡BUEN GOBIERNO¡, trasladó a su amigo y con-provinciano CECILO WOODRUFF, que en la Planilla de Pandeportes ocupaba ese cargo, como su asistente. En cuanto a Madurito Amado Varela, está ocupado a que alguien de su 'Combo'

sea el candidato a la Presidencia del COP en octubre. Según mis pesquisas, DAMARIS 'USA $) Young, podría colar

se como miembro del nuevo deporte Olímpico, ESCALADA, y postularse como Jefa del COP. Lo que no sabe Madurito es que Damaris tiene su 'TOGA DE JUDAS escondida, por si acaso lleva a la jefatura del COP.

Volviendo al COI, señala: “Como ahora tenemos nuevas fechas concretas a las que aspirar. El Gobierno Metropolitano de Tokío comprometerá todos sus recursos y trabajar de cerca de cerca con el Comité Organizador de Tokío 2020; el Gobierno Nacional, y otras partes interesadas en prepararse completamente para la entrega de Juegos Seguros y Protegidos. Ha sido previamente confirmado que todos los atletas que ya han sido CLASIFICADOS y tienen cupos de CUOTAS, esto quedará sin cambio alguno. Este es el resultado del hecho, de que estos Juegos Olímpicos de Tokío, seguirán siendo los Juegos de la XXXII Olimpiada.

Conociendo la fecha exacta de los JO de Verano, aunque será en el 2021, sigue siendo la 32ª JO, está el dilema de que COPAN y el COP, quieren cambiar la fecha de los XXIVJCC, Panamá 2022, programados para el 9 al 24 de junio 2022, a noviembre del 2022, ó en febrero de 2023. Los XIX Juegos Panamericanos, Santiago de Chile, 2023, están programados para el 20 de Oct. al 5 de Nov. 2023. La prioridad de Panamá debe ser su asistencia a los JO de Tokío que ya tiene una nueva fecha, y tiene que estar pensando, aunque es una FANTASÍA en la clasificación de su ATLETAS ÉLITES que casi no tiene en torneos clasificatorios. La lección del atleta de ARTURO DORATI AMEGLIO que sigo deseando el recobro total de su contagio de COVID-19, y todos los seres queridos que lo rodean, en un torneo de Esgrima en España, consciente de que su Ranking de #177 en la 'FIE' con 7,500 Puntos que no tiene opción de clasificar para Tokío ahora 2021, y que Panamá no está en la Lista Tri-Partita del COI para cupos a los JO 2021.

Lo que quiero repetir nuevamente, y que por lo menos alguién responsable conteste, que por la falta de masificación de nuestro deporte, y la bondad de nuestra Constitución, permite que un hijo/hija de padre o madres panameña que nace en el exterior adquiere la ciudadanía panameña, le ha dado ese privilegio a nuestros atletas que residen y compiten en el exterior. Algunos están en países con una alta contaminación de COVID-19. De regresar a Panamá para continuar su entrenamiento, no importa que sean hijo/hija de fulano de tal, tendrán que hacer su CUARENTENA, obligatorio de 14 días, un requisito 'sine-qua-non, que exige la Organización Mundial de la Salud (OMS). Una voz autorizada del Gobierno dijo a toda voz que: “el desempleo aumentará, y hay personas, aunque están recibiendo un apoyo de comido, que felicito al ¡Buen Gobierno¡, dudo que llena a una familia numerosa. ¿Se debe seguir o no con esa AVENTURA de ser sede de los XXIV CA y del Caribe, sin una fecha específica, y atletas de buen nivel?