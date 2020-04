El COP pide reunión con Pandep., quiere fondos para clasificar a Tokío, 2021

La Nota Suelta: N°1). Algo que deben conocer los lectores del Coctel, son las preguntan que le formulan al COI, presidido por Thomas Bach, sobre los Juegos Olímpicos de Verano, Tokío 2021. Los atletas consideran que posponer los Juegos Olímpicos de Tokío, Japón, 2020, fue una decisión perfecta. El Presidente del COI Thomas Bach, confirmó unos Juegos de una 'Flor de Cerezo' en primavera de 2021, está bajo consideración activa para el reprogramado de Olimpiadas de Tokío. Bach dijo que el IOC 'Taskforce' (Fuerza de Trabajo), se llamaría “Here We Go' (AQUÍ VAMOS). Iniciaría conversaciones con 33 Federaciones Deportivas para establecer nuevas fechas para los Juegos Olímpicos de Tokío, y los Juegos Paralímpicos. Pero advirtió: “Es un gran ROMPE CABEZAS, y cada pieza en forma. “Si se saca una pieza, puede destruirle. Los Juegos nunca han sido pospuestos antes. No hay planos.

He aquí algunas de las preguntas frecuentes de los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, Tokío 2020. ¿Cuál será el Impacto de aplazamiento de los en el COI, como organización:? Posponer los Juegos representa un gran desafío.

En los próximos meses y año, tendremos que centrarnos en la organización de los Juegos Olímpicos, Tokío 2020, por su puesto, pero también en la entrega de los Juegos Olímpicos de Invierno, Beijing 2022 que se acerca rápidamente, y los Juegos Olímpicos de la Juventud, Dakar, 2022. Tendremos que evaluar cómo ésta la carga de trabajo que afecta a nuestro personal, y decidir cómo nos organizaremos para ser eficientes como sea posible para ayudar a los Comités Organizadores en la entrega de los Juegos.

Confiamos en la 'Fuerza de Trabajo' aquí, para dar una visión clara de la situación, y el desafío por delante de nosotros para que el Comité Olímpico Internacional, (COI), como organización puede poner en práctica, las medidas y recursos relevantes. ¿Cuál será el IMPACTO FINANCIERO del APLAZAMIENTO de los Juegos?

El aplazamiento se realizó para proteger la SALUD de todas las personas involucradas en la puesta en escena de los Juegos, y en particular LOS ATLETAS, y para apoyar la contención del virus. Ahora será el trabajo del COI, para evaluar todos los desafíos inducida por el aplazamiento de los Juegos, incluyendo el IMPACTO FINANCIERO. El Gobierno Japonés ha reiterado que está listo para cumplir con su responsabilidad por organizar Juegos exitosos. Al mismo tiempo el COI ha subrayado su pleno cumplimiento los exitosos Juegos Olímpicos Tokío 2020. Para poder abordar el tema de hoy, hago una pausa, con otra pregunta que dice: ¿Los Juegos Olímpicos Tokío 2020, necesita ser ajustado, después del aplazamiento al 2021?. Segueré mañana.

Se me hace pero bién difícil entender una glosa del Mitómano Camilo Amado Varela, en su periódico favorito que dice: “Reunión entre el Comité Olímpico de Panamá, y Pandeportes para tratar el tema de PRESUPUESTO para la CLASIFICACIÓNES Tokío 2021, no se pudo realizar”. Él está anuente de que todas las instalaciones deportivas están cerradas por el COVID-19. Pero peor aún, ¿de qué atletas habla si nadie está entrenando, y la mayoría no tienen nivel para clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokío 2020. Ya se sabe que Carolena Carstens, no clasificó en Taekwondo en, 'CRC' para Tokío. También sabemos del acto que no debió ocurrir y tanto el Jefe del COP, el perdido DG de Pandeportes, Eduardo Cerda, 'Alias Rasputín, el Monje Loco, e Irving Saladino, 'DT' de Deportes, avalaron la aventura del atleta ARTURO DOTARI AMEGLO, de viajar a un torneo de Esgrima en España, y regreso a casa contagiado de COVID-19. A este atleta no se le debe enviar a ningún torneo clasificatorio. Está en el Ranking de la FIE de #177 con apenas 7,500 Puntos. El COP quiere fondos para enviar a atletas a Torneo Clasificatorio para Tokío 2021, ¿Cuáles son estos atletas, y a dónde están entrenando?. En esta columna he señalado que la mayoría de los supuestos atletas 'ÉLITES' del COP radican en el exterior; la mayoría en los Estados Unidos, donde la cifra de COVID-19 es elevada, y de venir a Panamá tienen que cumplir con el requisito obligatorio de cuarentena. Pero hay más, el COP está pidiendo $ 3.7 millones para los XXIV Juegos CA y del Caribe, 2022, fecha que ya no existe.

Si está recibiendo fondos de Solidaridad Olímpica del COI, para apoyar su participación en los Juegos Olímpicos de Verano, Tokío, 2021, cifra que es un gran secreto, y también de ACNO, que tampoco se conoce la cifra, está desesperado para fondos de su CAJERO AUTOMÁTICO, Pandeportes. No se le debe dar ni el CLASICO, moneda Martinelli, hasta que enseñe lo que ha recibido. Tome nota de esto.