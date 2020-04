El Gob. apoya con Bonos Sol. Copan pide $330 Millones para los 24° JCC

Notas Sueltas) En estos tiempos el Coctel se ha convertido en un espacio donde recibo Comunicado de Prensa de distintas organizaciones internacionales, para compartir a los selectos lectores de este espacio. Uno de ellos es el ‘CHAPALEO SEMANAL’, (en inglés WEEKLY SPLASH) del Mundo de la Natación, fechado jueves 9 de abril, 2020. Parte dice: “La Comunidad de Natación, comenzó a ajustarse al estilo de vida del atleta en casa.

Película que todos los nadadores-nadadoras, debieron mirar. En la era de COVID-19, todos estamos buscando el contenido transmitido que permiten a sus clientes verlo, cuando lo desean ver, con solo dar un botón en el Sitio Web. Varios películas relacionados con el agua, recuenta cómo varios nadadores de ambos sexos han superado obstáculos para perseguir sus metas y sueños.

Si necesitas tiempo de inactividad, después de un largo encuentro de fin de semana, lo único en la mente de los nadadores es descansar. La próxima vez que te encuentres a TI MISMO, ALOJÁNDOSE EN EL SOFÁ, para recuperación SALTAR A UNA PELÍCULA NUEVA. Asegúrese agregar estas TRES PELÍCULAS a su lista.

Tal vez aprendas algo en el camino. 1) UNFILTERED (en español SIN FILTRO, 2005, protagonizado por MICHAEL PHELPS, apodado ‘La Bala de Baltimore, Maryland’. También participó IAN LOWELL CROCKER de Portland, Main. Un nadador de de 50 y 100 metros mariposa. ¿Qué les parece lecto Tema de hoy. Para abordar el Título Principal del Coctel de hoy: “El Gobierno apoya con Bonos de Solidaridad.

COPAN pide $330 Millones para los 24° JCC, y el Sumario: “Luis Mejía Jefe de ODECABE, resalta el problema de COVID-19. “La afectación humana, social y económica”. En mi opinión creo que debo primero referirme al tema de ese Canto-Autor cubano FERNÁNDO ÁLVAREZ. “Bájate de esa Nube. Ven aquí a la realidad. No mires a la gente con Aire de Superioridad, que con orgullo, soberbia y vanidad no lograrás felicidad”.

Sin ser irrespetuoso con el Jefe del ¡Buen Gobierno¡, S.E. Laurentino Cortizo Cohen, que cuenta con mi respaldo, lo mismo que el resto de los panameños en su lucha sin cuartel para frenar el COVID-19 en el país, opino que debe modificar su deseo de que los FUNCIONARIOS PÚBLICOS que devengan SALARIOS MENSUALES de $1,000.00, en adelante, deben donar voluntariamente al Plan Panamá Solidario. Sr Presidente: Un funcionario que gana esa cifra al mes, y tiene hijos, en escuela pública, y peor privada, tiene que tomar el Metro, después que le quitan las deducciones reglamentarias, no le queda nada. ¿Si su distinguida señora esposa no trabaja? Sería oportuno que Su Excelencia, mire la planilla de Pandeportes, comenzando del DG. Cerdá, El SDG, Arce. La ‘SG’ Mónica Boloboski, Doña Celia, alias Pescao, Ramón Cardoze Jr., Irving Saladino, Todos los pupilos del HD.

Héctor Brands. Las Asesoras, Abogadas, etc. hagan aportes voluntarios al Plan PANAMÁ SOLIDARIO. Así es. Tema de hoy. Tengo un gran respeto Luis Mejía Oviedo, elegido Presidente de la ODECABE, en Panamá en octubre de 2019, pero me sigue entristeciendo que no está cumpliendo con su ‘MANIFESTO’ de cambiar y mejorar la transparencia e imagen de Odecabe. Aún no se ha puesto su ‘JHONNY COTTON’, y ‘Madurito’ Amado Varela, y los demás siguen ‘burlándose’. Ni hablar del Pres. S.E. Cortizo Cohen, no lo ha recibido ni dialogado con él. De la última reunión ‘Vía Blue Jeans’, los medios titularon: ODECABE analiza futuro de los Juegos Panamá 2022: “Debemos ser flexible y revisar fechas”.

“La Odecabe catalogó como ‘una insensatez’ mantenerse rígido con una fecha y aclaró que esperan reunirse en tres meses para analizar el futuro de los Juegos Panamá 2022. (¿Mejía Oviedo habrá leído el escrito del Lic. Miguel Vanegas, TUTOR del Jefe del COP, y Tesorero de ODECABE, Camilo Amado Varela, un Mitómano con una virus incurable?) Continuó Mejía: “Se había anunciado el mes de agosto como fecha para iniciar con los primeros movimientos de tierra para iniciar la construcción de los escenarios que faltan, sin embargo, con la PARALIZACIÓN de todas las actividades debido a la pandemia del coronavirus, cada día se ve más difícil que puedan cumplir con los trabajos.

Mejía: “Es una insensatez ser rígido con la fecha, cuando la prioridad ES LA GENTE. (Para Amado, Cerda y Pozo la prioridad es DON DINERO, el USA$). Aún Mejía no se decide a poner su ‘JHONNY COTTON’, y dice que: “A inicios de MAYO REEVALUAREMOS la situación”. A la fecha de hoy hay unos 2,588 casos de COVID-19, la cifra más elevada de los países de Centro América. Todas la empresas están cerradas, lo mismo que están paralizadas las obras de construcciones. Si dudan hablen con SAÚL MÉNDEZ y GENARO LÓPEZ, máximos dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción, (SUNTRACS).

“Se había anunciado que los Juegos Panamá 2022 debían realizarse entre el 9 al 27 de julio 2022. Pero con la crisis ocasionado por el coronavirus, todo puede cambiar. La prioridad es atender la vida de los panameños y todos los ciudadanos de la región. Debemos ser flexibles y revisar fechas, recalcó el Presidente de ODECABE. Por su parte el ‘Mitómano’ Henry ‘Pirata’ Morgan’ Pozo, recalcó que la salud es más importante en estos momentos. En forma ‘descarada’ agregó: “Sabemos la importancia que tendrá ESTE EVENTO PARA EL PAÍS, y la región (que haga una encuesta). Tanto ODECABE como COPAN dijeron estar en ‘Sesiones Permanentes’, monitoreando la situación con el Virus hasta la próxima reunión a principios de mayo”. En Panamá, ya es palpable el cierre de negocios, y la gran cantidad de trabajadores independientes que ya no tienen ingresos, sigue la terquedad de un grupito de gastar más de $330 millones en una JUEGOS DONDE NO estamos preparados para ellos.