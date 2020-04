El Deporte y Estudios son una combinación ganadora de los atletas

La Nota Suelta. Con el cambio de los XXXII Juegos Olímpicos de Verano Tokío 2020, a su nueva fecha de 23 de julio al 8 de agosto 2021, ha vuelto al escenario, la voz de esa extraordinaria atleta colombiana CATHERINE IBARGUEN, anunciando que su retiro de las competencias atléticas será en el 2021, después de los JO. Catherine estará cumpliendo 37 años. Nació en febrero de 1981. Declaró en Bogotá, Colombia: “Seguiré vinculado al atletismo toda mi vida. Mi proyección es llegar a Tokío 2020, poder tener un buen desarrollo en esa competencia y retirarme por la puerta grande. Catherine consiguió su boleto a Tokío con su salto de 14.38 mts., en los 23° JCC, Barranquilla, 2018. Los XVIII JP, del 26 de julio al 11 de agosto 2019, en Lima, Perú, fue fatal para Ibarguen. En Salto Triple, Yulimar Rojas, (Ven.) que cumplirá 26 años en el 2021, ganó la presea dorada con 15.11 metros, un nuevo Récord de JP. En Salto de Longitud, Isla Británica, USA y Jamaica se llevaron las tres medallas.

Es importante recordar que la estrella colombiana, aún es campeona olímpica de Salto Triple. En los XXXI JO de Verano, Brasil 2016, al saltar 15.17 metros. Yulimar Rojas ganó la medalla de plata con 14.98. Sus logros en la Liga Diamante IAAF, son incomparables. En el 2018 ganó las 13 competencias en que participó.

Tema de hoy. Para seguir con el Coctel del lunes 20 de abril 2020, con Título: “La Inversión en la Educación, es la 'vereda' de un país hacia el progreso”. SUMARIO: “Que nuestra juventud en todo el país se sienta integrada con una Educación igualitaria”., quiero referirme a algo llamativo que ocurrió en un Programa de la TV 'CNN' en inglés, dirigido por los analistas, Don Lemon y Van Jones, en una entrevista con el controversial analista del Baloncesto, Charles Barkley en una especie de confesión dijo: “Hice un esfuerzo consciente para cambiar mi estilo de vida, al saber que la educación es primordial para el progreso. ¿Qué les parece estimados lectores? Hay más y es la voz del COI, con su ATHLETE 365, y las palabras en el Título Principal en el Coctel de hoy.

“La exigencia de ser un DEPORTISTA ÉLITE a menudo significa que tu educación se queda atrás. Pero los que pueden encontrar un BUEN EQUILIBRIO entre entrenamiento y APRENDIZAJE, descubrirá que ellos pueden lograr sus metas deportivas mientras continúan su educación, y se pueden muchos beneficios, combinando con éxito deporte y educación. Por ejemplo, estudiar le permite, DESARROLLAR y MEJORAR tus habilidades profesionales y usted estará en una mejor posición para lanzar una NUEVA CARRERA cuando te hayas retirado de la competencia. Teniendo más en que concentrarse lejos de su entrenamiento, también ayuda a proporcionar perspectiva y equilibrio a tu vida, mientras amplias los horizontes más allá de la arena deportiva”. Tomen nota.

Retomo el punto de ayer, referente al Jefe del ¡BUEN GOBIERNO¡, S.E. 'LCC', que no puede seguir siendo el Pres: “echa pa'lante echa pa'tras. Sus decisiones no son precisas. Sucede que en la tarde toma una decisión y en la mañana ya no es así. Ejemplos sobran. No puede seguir recargando el peso de esta crisis a los más humildes y a la CLASE MEDIA. Le doy tres simples ejemplos que matan. 1) ¿Dónde está la solidaridad de los BANCOS que ni los intereses quieren perder y dicen desprenderse de no cobrar intereses sobre intereses? (eso es ilegal y se llama Anatocismo). 2). ¿ Dónde está la solidaridad de las empresas de Servicios Públicos (se exceptúa el IDAAN) que hasta aumentaron sus mensualidades?. 3) ¿Dónde está la Dirección de Hidrocarburo del MICI que hace más de dos meses bajó el precio del COMBUSTIBLE y el mismo no se refleja en los artículos de primera necesidad? Tome nota 'S.E. 'NCC', que en el Coctel no le hacemos críticas porque somos de la oposición o porque estamos en un partido político diferente al suyo. Lo hacemos porque queremos a este país. Por ello nos atrevemos hacer estas recomendaciones. 1). Elimine la COMPARSA de Alabarderos, Panegíricos, Testaferros, Lambones, o como dicen los militares 'Lame Botas', que pululan a su alrededor, (En Pandeportes, el COP, etc, están a real y medio) RODÉESE de personas que inteligentemente le aporten medidas y decisiones que conduzcan a objetivos claros.

No puede seguir dando la imagen que no sabe de lo que habla, ejemplo descuento al SERVIDOR PÚBLICO. Deje de felicitar a terceros innecesariamente en algunos casos inmerecidos. El auto bombo no le va. Las felicitaciones son del pueblo y se las dará después, según como actuemos. 2) Invierta el dinero de los panameños en algo que le va a dar rédito de manera muy perentoria. INVIERTA EN EDUCACIÓN, (es sí, NO escogiendo a un Jefe (a) del MEDUCA, como la de turno, que le ha dado la espalda al deporte y EduFísica) Construya nuevas y modernos centros Educativos que sean realmente templos al saber. Que nuestra juventud se sienta toda integrada con una Educación Igualitaria. Que esa juventud le rinda culto AL SABER y a la inteligencia, no al PREGONERO o REGUESERO del momento. Que los educadores comiencen a vestirse como lo deben hacer los educadores.

Construyan colegios como lo hicieron los fundadores de la nación. Estructuras que aún hoy son asombros para propios y extraños. El Instituto Nacional, Escuela Normal de Santiago o la pequeña Pedro J. Sosa. Esto le permitirá también al educador que se capacite. También a los padres y madres de familia, más respeto a los que en las aulas preparan a sus hijos. Reevaluar el Plan 'PANAMA-BILINGÜE'. Tomen nota de esto