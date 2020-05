Réquiem para la'Transparencia' delDeporte en Panamá

La Nota Suelta: Hoy toco uno de Atletismo Mundial, que preside Sebastian Coe con título: “Los entrenadores se ajustan al bloqueo de Coronavirus. Lo hago por tratarse de uno especial para la historia del nuestro atletismo, NELIO MOURA, que fue el entrenador de IRVING SALADINO, que los llevó de ‘0’ en los ‘JO’ de verano en Atenas, Grecia en el 2004, a los 19° Juegos Olímpicos de Verano en Beijing, China, 2008, en el Estadio bautizado con el nombre de ‘Nido de Pájaros’, con una capacidad de 80,000 fanáticos, donde el ‘Canguro’ de la Provincia de Colón, ganó la primera medalla dorada para nuestro país, en Juegos Olímpicos en Salto de Longitud. El Coctel estaba presente. He aquí el relato que incluye a Nelio Moura. “No solo los atletas que han sido forzados de ajustarse durante la Pandemia del COVID-19, sino también sus entrenadores”.

“Hablamos con Cinco para descubrir más. “Moura atrapado cerca del brote. Para Nelio Moura, ex entrenador del Campeón Olímpico de Salto de Longitud en el 2008, el bloqueo ha creado un enigma de entrenamiento, que se extiende no solo a un país, sino a dos países. El entrenador del Saltador Horizontal de Brasil, trabaja con varios atletas de su tierra natal, incluyendo a la campeona sudamericana de Salto de Longitud, Elaine Martins. El campeón ‘SA’ de Salto de Longitud, Emiliano Lasa. Entrena un trío de atletas de nivel de china. El 19 de enero Moura voló de Brasil a China, completamente inconsciente del nuevo coronavirus, pero cuando aterrizó en china, dos días después se le dice: “el coronavirus estaba en todas partes”. La situación empeoraba explicó, pero seguimos el plan, y dos semanas después volamos a Madrid.

Los atletas chinos que incluye al ocupante del 4° lugar en Salto de Longitud, en el ‘CM’ de 2015, Gao Xinglong, y algunos brasileños compitieron un par de veces, pero nosotros no sabíamos qué hacer después, permanecer en España, el mayor tiempo posible para prepararse para los ‘JO’ de Tokío, o para irse a casa. Sabiamente a medida la anormidad de la situación, Moura envió a sus atletas de regreso a casa, pero ha sido un camino largo y difícil.

Los brasileños tienen un RETO EXTRA, PERMANECER ACTIVO EN CASA. Pues, aún cuando el bloqueo ha terminado NUESTRA PISTA, AHORA ES UN HOSPITAL. No sabemos cuándo se podrá usar para atletismo.

Por falta de espacio, mañana seguiré con las atrocidades, del Pres. de Brasil, SE. Jair Bolsonario Tema de hoy. Quizás algunos de los lectores se preguntan al leer algunos de los títulos principales del Coctel, si hoy le agregó, pese a la veda, parte del producto del ex Pres. ‘JCV’ al decir: “Réquiem para la ‘Transferencia’ del Deporte de Panamá”. Réquiem es de la liturgia Romana que significa descanso, y se usa en la misa para los difuntos. En resumidas cuentas, con un poco de dolor como amante del Deporte Olímpico, cuya biblia es la Carta

Olímpica, con los Principios Básicos del Olímpismo, y quizás los que rodean al Jefe del ¡Buen Gobierno¡, ‘S.E’Laurentino Cortizo Cohn, nunca le han hablado sobre estos Principios Básicos de Olímpismo, de que está asociado con la cultura y la educación, el valor educativo del buen ejemplo, espíritu de amistad, solidaridad y buen ejemplo.

Da la impresión que el Gobierno de SE: ‘LCC’, vive en una ‘BURBUJA DE AIRE’. Piensa que con algunas Decisiones que toma fuera de su ‘burbuja de aire’ todo está bien. Fuera de esa burbuja el pueblo panameño sufre.

Caso concreto nuestro nacional. ‘PIRATAS’ vestidos de dirigentes, y algunos EPORTISTAS, ahora Llamados (INFLUENCERS), en el idioma español (INFLUENCIADORES), siguen insistiendo en lo que ya tiene visos de ‘necedades’, de querer realizar los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que estaba programado para el año 2022. Vemos que con el problema del CORONA VIRUS-19, que obligó al COI y Tokío, Japón, por encima de su insistencia, a posponer los XXXII Juegos Olímpicos de Verano al año 2021. Esto aún no lo ha querido entender nuestro Presidente, y no se ha escuchado un pronunciamiento oficial desde su ‘burbuja’, si van o no estos Juegos. En otras latitudes como Europa, Asia, inclusive Japón, con mayor nivel de desarrollo que Panamá en todos los órdenes, se cuestiona realizar eventos deportivos multimillonarios.

Solo en la mente del Megalómano, Mitómano, y Judas del Olímpismo Panameño, llamado CAMILO AMADO VARELA, y la ‘banda’ que lo siguen, y tiene a un FANTASMA, llamado EDGARDO LÓPEZ, que dice que es el Asesor de una COALICIÓN PANAMEÑA POR DEPORTES. (suena mejor decir Pro- USA$). Respaldan el ‘TADPAN’, de Amado y su Letrada Damaris (USA$) Young. ¿Saben por qué todo esto? Solo en la mente de esos pseudo dirigentes. Respaldan todas esas reuniones en lugares escondidos, por un grupo que controlan los fondos de Pandep., sin importar que existe el MEF, y la Controlaría. Los más de $330 Millones que están el aire para estos ya invisibles 24° JCC, cada uno piensa lo que le tocará a su cuenta bancaria de ese botín. En Argentina hay un refrán que dice: ‘La Gita es beneficiosa’, y en Panamá: “se llama REBUSCA’.

¿Dónde está Luis Mejía, Pres. de Odecabe, que ha sido un fracaso en poner orden. Estamos en mayo, ¿En que fecha Ilic Neven, aclarará el choque de año de los 24° JCC, y el 19°, JP, del 2024?. Tomen nota de esto.