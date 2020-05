La Educación y Dep., Bares, sitios de diversión, 5ª prioridad de 'SE','LCC'

Las Notas Sueltas. N°1). Un nota del Dep. de Comunicaciones del COI, con fecha 11 de mayo 2020, titula: “Reunión de la Junta Ejecutiva del COI para los Medios. “Luz de la publicación de la postergación de los Juegos de la XXXII Olimpiada, y las medidas actuales que se están implementando en Suiza y en todo el mundo para contener la propagación del COVID-19. La Junta Ejecutiva del COI, se reunirá por VIDEO-CONFERENCIA a través de un seguro SISTEMA ELECTRÓNICO el jueves 14 de de mayo 2020. El horario de la 'JE' del COI para recibir actualizaciones sobre las actividades de la Administración del COI y discutir la celebración remotamente el viernes 17 de julio 2020.

Programa de la reunión de la 'JE' del COI por Video-Tele-Conferencia. Jueves 14 de mayo, hora, 12:30 p.m. El horario del 'CE' para recibir actualizaciones sobre las actividades de la Administración del COI y discutir Federaciones Internacionales. Comités Olímpicos Nacionales, (CONs). TOPS, (Socios Patrocinadores Olímpicos, y de los patrocinadores nacionales).

Nota N°2). No hay cuestionamiento ni contradicción alguna, que el deporte competitivo, olímpico o no, es el que más recursos económicos generan los Cinco Continentes, por los patrocinadores, contratos de la 'TV' etc. Es por ello que se reanuda el deporte en vivo. Voy a dar un pantallazo de qué deportes han vuelto, pero que algunos tienen que ceñirse a las reglas que exigen sus Gobiernos acorde con la Pandemia, COVID-19. El 7 de mayo se anunció que el Atletismo regresará a Finlandia después del estado de emergencia declarada el 16 de marzo. Las pautas gubernamentales: “Las reuniones serán MÁS PEQUEÑAS de lo habitual; 50 PERSONAS podrán acceder a un campo al mismo tiempo. Los competidores también han recibido instrucciones de mantenerse alejado de un compañero atleta u oficiales.

Liga de FÚTBOL ALEMANA, se reinicia el 16 de mayo. Los jugadores serán evaluados al menos UNA VEZ a la semana, y aunque los seguidores están prohibidos asistir a los partidos, se permitirá 300 fanáticos en cada Estadio. Tema de hoy. Haciendo el enfoque deportivo en Panamá en este ¡Buen Gobierno¡ desde el 1° de junio de 2019, presidido por S.E., 'LCC', que le ha tocado Gobernar en un momento difícil e inesperado, como lo es la Pandemia, COVID-19. La tarea no ha sido fácil ni será por mucho tiempo para su Gobierno que vive en 'BURBUJA DE AIRE', y piensa que con algunas decisiones que toma fuera de su 'Burbuja de Aire', todo está bien. Me enfoque será en el deporte, bajo su mando por 6 meses en el 2019. En el 2020, está en la 2ª fase del 5º mes, o sea mayo.

Quiero recordarle a 'SE. 'LCC', que en cuanto al deporte, la Institución Dep. con el nombre de Pandeportes, fue creada el 2 de junio de 1970, por el General de Brigada, Omar Torrijos Herrera, por lo que el 2 de junio 1970, comenzó como INCUDE, INDE y ahora PANDEPORTES. El 2 de junio 2020, cumple su BODA DE ORO.

Sin querer pecar de irrespetuoso extiendo una invitación a SE. 'LCC', y a todos los que lo acompañan en su 'Burbuja de Aire', para que lean el Coctel del 23 de julio de 2013, con Título Principal: “El Legado de Directores de Pandeportes. 'Sumario: Los 27 que ha tenido hasta la fecha, solo cinco han dejado algo positivo.

El mejor 'DG' que ha tenido esta entidad desde su creación, y reto a cualquier charlatán que me diga lo contrario, ha sido Tomás Altamirano Fito Duque, de 1971-1976. Fue conocido como el 'Sembrador de Luces', por dotar a los Estadios de Béisbol de luces. Fue el ÚNICO DIRECTOR que no cobró salario. También se caracterizó por buscar ahorro para el Gobierno, mudando las Ope. Administrativas del Dep., al entonces Estadio Revolución.

(Nunca haría como los de COPAN que tiene las Oficinas de los 24° JCC 2022, en un edificio lujoso.) Otro día hablaré de l Prof. Rigoberto Paredes que presidió el INCUDE, de René González y Enrique Ruidíaz. Lo que quiero decir pero ya, es que Pandeportes actualmente está bajo la PEOR administración desde su fundación, porque el Presi. 'LCC', ha exonerado al deporte de su nuevo CÓDIGO DE CONDUCTA. 1) No Mentir, 2), No Hacer Trampa, 3) No Robar. Las palabras del Min. del MEF, recuerda los pasos del Cristo Negro de Portobelo. Un escrito interesante del colega Gustavo Aparicio de este diario La Decana, del martes 12 de mayo 2020, con Título: “La desescalada a la 'nueva normalidad comienza mañana. “Gobierno anuncia la apertura gradual de la Economía”. Sonó magnificó, dicho desde lo que llamo su 'Burbuja de Aire', porque es necesario para reactivar la economía desde este 13 de mayo 2020, y crear empleos poco a poco. Como siempre prevalece DON DINERO, (USA$). Comenzó por Conciertos, Ferias, Patronales, Discotecas. Dependerá de un trámite efectivo o vacuna contra el Coronavirus. Bloque 4: “Apertura de Hoteles, Restaurantes, y Transporte Aéreo no esencial. Confieso que lo que me dejó ESTUPEFACTO fue el BLOQUE 5°. Incluye la Educación, 2), El Transporte no Esencial. 3) DEPORTES, 4), BARES, 5), Sitios de Esparcimiento. Mal ejemplo mezclar la Edu. y Dep. con los bares.

La Ministra de Salud 'SE' Rosario Turner Dijo: “La nueva Normalidad no será una cuestión de un CORTO PLAZO. Se está hablando que esta situación puede DURAR HASTA EL 2021. Como el Dep. no tiene prioridad, a diferencia de otros países que ya empezaron sus prácticas Deportivas. El DG de Pandeportes, Eduardo Cerda, Alias Rasputín el Monje Loco, dijo que todos los coliseos etc., están limpios pero seguirán cerrados. Tomen nota.