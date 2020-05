¿El 'MEF' eliminará cargos de más, en las Planillas de Pandeportes?

La Nota Suelta. Un comunicado de Prensa de Atletismo Mundial, que preside Sebastian Coe, con fecha 12 de mayo 2020, “Anuncia la Temporada Internacional de Atletismo para agosto a octubre 2020. Dice: “Una temporada de atletismo internacional de reuniones de un día, está tomando forma entre agosto y octubre de este año. El compromiso de la mayoría de Tour Continental de Oro, y la reuniones de la Liga Diamante Wanda, para organizar sus eventos en fechas reprogramadas en el 2020. Un número pequeño de países serán capaces de organizar reuniones hasta junio y julio. (Los Juegos Bislett continuará en un formato alterado, llamado los juegos imposibles en junio), pero es probable que comience la temporada internacional, es serio, directamente después de la ventana del Campeonato Nacional, 8-9 de agosto 2020.

El Primer Tour de Atletismo Oro Continental, los Juegos Paavo Murmi, en Turku, Finlandia, se llevarán a cabo, el 11 de agosto. Ocho de las 10 reuniones del 'Tour Continental Oro', originalmente programados para 2020, han sido confirmados para este año, aunque muchos han sido reprogramados para caer en agosto y octubre. La reunión de Nairobi, originalmente planeada para abrir la gira de mayo, ha sido reprogramada para el 26 de septiembre y Nanjing y Tokío, las reuniones están considerando fechas en septiembre y octubre, pero aún no se han finalizado. Un total de premios monedero, de al menos $200,000., se ofrecerá en cada reunión de Nivel Oro. Respecto a la LIGA DIAMANTE WANDA. En agosto: Día 14, en Mónaco. Día 16: en Gateshed (GBR). Día 23 en Estocolmo. Septiembre: Día 2. Lausana, Suiza. Día 4: Bruselas, (Bel). Día 6: París. Día 17: Roma. Día 19 Shanghai. Octubre: Día 4. Eugene, USA. Día 9: Doha, Qatar.

Hay eventos que han sido cancelados. Debido a esa situación extraordinaria en 2020, y la reestructuración de toda la temporada, Zurich ha sido autorizada por la Asamblea General de la Liga Diamante, el derecho de programas las finales para 2021 y 2022.

Tema de hoy. Continuando con. “EL LEGADO DE DIRECTORES DE PANDEPORTES. 'Fito' Duque fue reemplazado por ENRIQUE RUIDÍAZ en 1976. Aunque continuó la línea de su antecesor, debe ser recordado por atreverse a frenar el 'Turismo Deportivo' de los malos dirigentes, al rebajar su duración al frente de las Fed. y Aso. a 2 años. Una propuesta del Coctel, de rebajar de CUATRO (4) A DOS (2), años de duración. Criterio: Un buen dirigente puede reelegirse, pero aguantar a un mal dirigentes por 4 años era como tomarse un mal purgante. El entonces colega de Síntesis Deportiva, (Esto sí es Deporte), apoyó esta propuesta, y fue aceptada y aprobada por Pandeportes.

René Augusto González entró en escena por 1ª vez, de 1978 a 1981. Se rodeó de un excelente equipo integrado por Enzo Espino, Pipo Celis, Guillermo 'Willy' Hinds, Olmedo 'Monón' Cedeño, y asesorado por Ángel Larrea

de la OEA. Creó los Tres Centros Especializado:1). El de MEDICINA, (CEMED). 2, El Centro de ALTO RENDIMIENTO ( CEARE). 3). CENTRO DE CAPACITACIÓN DEPORTIVA. (Este cargo lo ocupa Abdiel Green desde 1974 a mayo de 2020, (46 años, y tiene un salario miserable de $1,500.0). Seguiré con esto otro día. Tema de hoy. Tuve a bien leer con detenimiento, un reportaje como siempre impresionante y documentado de la apreciada colega MARLENE TESTA, de la Unidad Investigativa de 'La Decana', del 13 de mayo de 2020.

Anuncia Plan del 'Día Después. “La estrategia presentada por el Min. Héctor Alexander se centra en fortalecer la Banca y Micro Empresa'. Entre las cosas que dijo: “El Ministro adelantó que unas 10,420 VACANTES, que representan $151 millones, están siendo “ELIMINADAS”. Como parte de la reestructuración del Presupuesto, mencionó la suspensión de transporte, materiales y suministro que suman $264 MILLONES, Materiales y Suministros $73 millones, maquinaria y equipo $2.6 millones, así como la PARALIZACIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS NO INICIADOS, pago de VIÁTICOS, transportes y servicios no profesionales”.

Sin ser irrespetuoso, en varias oportunidades en este espacio he dicho que no creo en las palabras de 'SE' el Ministro del 'MEF', Héctor Alexander, porque me hacer recordar el 21 de Oct., donde cada año se le rinde Tributo al 'Naza', el Cristo Negro de Portobelo, donde en la marcha se dan 4 PASOS ADELANTE Y 3 HACÍA ATRÁS. Título del Coctel de hoy. ¿El 'MEF' eliminará cargos de más en las Planillas de Pandeportes? Sumario: “En su paralización de todos los Proyectos no iniciados, están los de los 24° JCC 2022?. Tan solo tiene que ir a La PLANILLA PERMANENTE Y TRANSITORIO del mes de febrero 2020, de Pandeportes, y verás cargos con salarios exorbitantes y gastos de representación, superior a los de muchos profesionales Médicos, etc. Hay Asesores y Abogados, que se desconocen qué funciones desempeñan vs. sus salarios.¿ Qué labor en realidad realiza Mónika Boloboski como Secretaria General, con Salario total de $7,000.00, y lo más seguro usa auto de la empresa. En la Planilla Transitoria, 'SE' del 'MEF' verá salarios, que amerita preguntar: ¿Qué labores realizan?. Sobre los ya invisibles XXIV JCC, Panamá, que no se sabe en qué año se celebrará, UD. habló de la paralización de Obras no iniciadas. ¿Cuántas están en esas condiciones? Queremos la verdad, no engaños.