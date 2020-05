La Ciudad de León, Méx., se retira de ser sede de los XXV JCC, 2026

La Nota suelta: Recibí un Comunicado de Prensa del Comité Olímpico Internacional, (COI), con fecha 15 de mayo 2020 que dice: “Debido a las dificultades técnicas encontradas, estamos reenviando el Comunicado de Prensa que se publicó ayer. Disculpas por cualquier inconveniente. El COI aprueba un SOBRE FINANCIERO de hasta $800 millones para hacer referencia a la cris de COVID-19. El COI anticipa que tendrá que soportar los costas hasta USD$ 800 millones por su parte de responsabilidades, por la organización de los Juegos Olímpicos, Tokío 2020, su ahora extendida operaciones, y apoyo para un Movimiento Olímpico más amplio. Esta cantidad será cubierta por el COI, incluyendo cualquier financiamiento de la Fundación Olímpica.

Este número incluye el costo de organización de los Juegos pospuestos hasta $USD 650 millones para el COI. Un paquete de de ayuda hasta $150 millones, para el Movimiento Olímpico, que incluye las Fed. Internacionales. (FI), los Comités Olímpicos Nacionales (CONs), y Organizaciones reconocidas por el COI, que les permite continuar sus deportes, sus actividades y su apoyo a sus atletas. Hoy el Comité Ejecutivo del COI, (EB), aprobó este plan financiero. Por el momento el COI está en proceso de un análisis profundo de evaluar el impacto de la crisis del COVID-19 en todas sus operaciones. Este es un ejercicio complejo debido a los constantes factores cambiantes que deben ser considerados en el entorno actual. El COI como líder del Movimiento Olímpico, está jugando un papel crítico en apoyar a sus partes interesadas durante el COVID-19.

Resumiendo el Presidente del COI, Thomas Bach dijo: “El Movimiento Olímpico se encuentra frente a un desafío sin precedentes. El COI tiene que organizar Juegos Olímpicos. Por primera vez, y tiene que pasar por esta CRISIS GLOBAL. Esta nueva situación necesita toda nuestra solidaridad, creatividad, determinación y flexibilidad. Todos tendremos que hacer sacrificios y compromisos. Así es. Ojalá que esto lo ha entendido los PIRATAS y CORSARIOS, del Olímpismo panameño.

Otra Nota suelta. El LISTÍN DIARIO de República Dominicana publicó esta noticia: “Más de 100 atletas pertenecientes al Programa de Atletas de Alto Rendimiento, Nuevos Valores, e Inmortales (PARNI) manifestaron anoche su alta satisfacción por el respaldo recibido de parte del Ministro de Deportes y Recreación (MIDEREC), Danilo Díaz por su acompañamiento y por respaldarnos junto a nuestros familiares en estos momentos de tanta incertidumbre. “Usted y su equipo de trabajo nos demuestran cada día que no estamos solos”, fueron algunas de las expresiones durante la reunión virtual la tarde-noche de ayer. El encuentro fue convocado por el Ministro.

Tema de hoy. Otra vez envío un mensaje al Jefe del ¡Buen Gobierno¡, que muy poco le da la debida importancia al Deporte. Debe promover la generación de ideas. En el deporte no hay seriedad. Hay miedo de disentir con los que mandan en Pandeportes, por temor a ser botados de su trabajo. Panamá no puede seguir apostando a la ignorancia. No hay un 'Plan de Entrenamiento serio y coherente', para que los atletas pueden empezar a entrenar en esta etapa de Coronavirus, COVID-19. Allí tienen al 'Gurú-paisa', el 'YES-MAN' Carlos Iván Bermeo, con 'Tele-Conferencia', mientras el 'DG' de Pandeportes, Eduardo Cerda, 'Alias Rasputín Cerda', dice que todas las instalaciones deportivas se mantendrán cerradas. Por otro lado, el Jefe del COP, habla de celebrar los 24° JCC, en el mes de diciembre 2022. En tanto que Henry 'Pirata Morgan' Pozo, habla del año 2023.

Otra noticia aparecida en el LISTÍN DIARIO de República Dominicana, tituló: “CIUDAD DE LEÓN, RETIRA CANDIDATURA a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, 2026. Debo recordar a los lectores del Coctel, que en este espacio, hablé en detalle de la Ciudad de León, que está en el Estado de GUANAJUATO, México. El Gobernador de ese Estado, Diego Sinhue Rodríguez, hizo alarde de que es un Estado líder de México, símbolo de progreso. Agregó: “Somos el motor de crecimiento económico del país, y su polo de aceptación para todos los inversionistas de los países más importantes de Europa. Pues, retiró su candidatura como sede de los XXV JCA y del Caribe 2026, por la falta de RESPUESTAS de las Autoridades Federales. La información fue confirmada por Isaac Piña Valdivia, Director General de la Comisión de Deportes del Esto de Guanajuato, mediante un nota publicada en su cuenta 'Twitter', donde informó a nivel nacional que estaban retirando la candidatura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

El Gobierno del Presidente de México, 'SE.' ANDRÉS LÓPEZ OBRADOR, hablando en voz clara en cuanto al Deporte, no así como el secretismo del ¡Buen Gobierno¡, si va o no los XXIV JCA y del Caribe, ni la Directora de la Dirección General de Cultura Física y Deportes de México, (CONADE), ANA GABIELA GUERRA, una extraordinaria atleta del atletismo, medallista de oro en JO, 'JP', 'CM', no dio su aprobación para que León sea sede de los XXV, JCA y del Caribe, 2026. Hay otro candidato, que es Rep. Dominicana, que por coincidencia el Pres. del CON, es Luisín Mejía, Presidente de Odecabe, que se desconoce su paradero, y fecha de una reunión de ODECABE, en su 'Plata-Forma Blue Jeans', sobre el estado de los 24° JCC, que no se sabe en qué año va. Rep. Dom. tiene buenos coliseos, y experiencia en JCC, y 'JP', pero con esta Pandemia, y falta de 'Don Dinero', seguirá adelante con su montaje de los 25° JCC 2026. ¿Qué pasa si Panamá renuncia a los 24° JCC?. Tomen nota.