Hay dos grupos de héroes de los XI JCA y del Caribe, Panamá 1970

Hoy comienzo el Coctel, para que los lectores recuerden que ha transitado por el Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), figuras como, 'SE' Martín Torrijos con su Eslogan 'falso' de “Paria Nueva”, junto con el 'DG' de dicha Institución, Ramón Cardoze, que hoy, tienen influencia en el Gobierno de 'SE' Laurentino Cortizo Cohen, con su Eslogan, ¡ El Buen Gobierno¡, pero no en el deporte. Hoy les dedico el Coctel del 29 de junio 2019, con Título Principal: “Urge rescatar la BIBIOTECA JOSÉ DOMINGO SÁNCHEZ”. Sumario: “Por negliencia del DG de Pandeportes, RAMÓN CARDOZE, ya no existe un lugar con Documentos e Información Técnica del Deporte.

Una biblioteca sirve de referencia permanente para recordar lo que el tiempo y las personas solemos olvidar. Esa Biblioteca hacia una Función Especial, recibía la visita de muchos estudiantes para hacer Investigación Deportiva. Recuerdo cuando estaba ubicada en la planta baja del ESTADIO ROMMEL FERNÁNDEZ. Según mis pesquisas, ya no existe, y lo que queda es una CARICATURA, de lo que debe era una instalación que VISITABA más de 3000 ESTUDIANTES, y pedían libros prestados con solo enseñar su Carnet Escolar. Estaba disponible para Estudiantes de diferentes niveles, y bajo la presidencia del DR. ERNESTO PÉREZ BALLADARES recibía un CUIDADO Y ATENCIÓN DE PRIMERA.

Ahora que no se necesita tener conocimiento especial en materia Deportiva, y ni haber jugado ni yoyo, y tener conocimiento de Metodología del Deporte, una Biblioteca ayuda para no cometer tantos errores en sus funciones. Eduardo Cerda Quintero, sin tener los conocimientos señalados, el 2 de julio de 2019, fue nombrado 'DG' de Pandeportes, y el 'SDG', Luis Denis Arce Mendizábal, nombrado la misma fecha, es hijo de un 'HD' de la 'Burbuja de Aire', de 'SE., 'LCC'. Es por ello que no conocen, nada de los dos Grupos de Héroes de los XI JCA y del Caribe, Panamá 1970. Finalicé el Coctel del lunes 1° de julio 2020, diciendo: “Como quiera que la reacción fue favorable a las aspiraciones de Panamá, en su oportunidad se dieron los pasos señalados en los Estatutos de Odecabe, para presentar la SOLICITUD FORMAL, de la sede de los XI Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamá 1970, al tenor del Artículo 40 de los Estatutos de la Odecabe.

COMITÉ PRO-SEDE. El COP de 1966, Presidido por Aníbal Illueca S., consideró que era conveniente designar un Comité de Alto Nivel, representativo de todos los sectores públicos y privados, para que gestionara el apoyo del Gobierno Nacional a la aspiración de efectuar en Panamá, los XI JCA y del Caribe. El ex Pres. de la República, y Ex Presidente del COI, Rodolfo F. Chiari, quedó al frente de esa Comisión, acompañado entre otros Por el Monseñor Tomás Clavel, Arzobispo de Panamá, Raúl 'Baby' Arango, Pres. de la 'AN', Jorge T Velázquez, 'GG' del Banco Nacional, Laurencio Jaén Ocaña, 'DG' de la 'CSS', Cor. Bolívar Vallarino, Comandante, 1er. Jefe de la Guardia Nacional. Azael Vargas, Alcalde del Dis. Cap., Tobías Díaz, 'SG' de la 'U' de Pan. Carlos Eleta A., de 'RPC' 'TV', Canal 4. Tomás G Altamirano Duque, de la Estrella de Panamá. Guillermo Ford,, 'GER'. Del Banco de Col., Edwin Fábrega, Pres. de la SPIA, y José a. Cajar Escala. Pres. del Sindicato de Periodistas.

Los trabajos adelantados por el Comité Pro-Sede, se vieron coronados por el mayor de los éxitos, y así el Órgano Ejecutivo, por conducto del Min. de Educación, la Asam. Nacional y el Consejo Municipal de Pan. Expidieron Resoluciones autorizando al COP, para que se formulara la SOLICTUD FORMAL de sede. Tanto el Pres. De La Rep. MARCOS A. ROBLES, como el Min.de Educación Rigoberto Paredes, prestaron su decidido respaldo a estas gestiones de los dirigentes deportivos panameños. De acuerdo con los Estatutos de la Odecabe, se presentó la petición de la Sede de los XI Juegos, para la ciudad de Panamá. El Otorgamiento de la Sede, fue el 12 de junio1966, en la 'AG' de Delegados, en la Ciudad de San Juan, Puerto Rico.

Según el Informe Oficial de los XI Juegos Centroamericanos celebrados en Panamá, del 28 de febrero al 13 de marzo 1970, donde Panamá ocupó el VI lugar con 5 medallas de oro, 17 de plata y19 de bronce, el Presidente del Comité Olímpico de Panamá era Virgilio De León, Vice-Presidente, Rafael Barranco, Tesorero Mauro Pardo, Secretario General, Agustín Díaz C., Sub-Secretario General, Leopoldo De León, Fiscal Oliver Swaby, y Vocal: Clinton Lawrence. Todos estos Directivos eran delegados principales de una Federación Deportiva.

Al finalizar los XI Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, el Presidente del Comité Organizador, Carlos Eleta Almarán, con fecha 23 de agosto de 1971, envió una nota al ahora Presidente del Comité Olímpico de Panamá, Licenciado Carlos Alberto Vásquez, que también era Presidente de la Federación Panameña de Fútbol que decía: “Me corresponde, como Presidente que fui del Comité Organizador de los XI Juegos Deportivos que decía: “Me corresponde, como Presidente que fui del Comité Organizador de los XI Juegos Centroamericanos y del Caribe, presentado por el señor Alberto B. Correa S., remitir a usted un ejemplar del Informe Presupuestario y FINANCIERO, de los XI Juegos Centroamericanos y del Caribe, presentado por el señor Alberto B. Correa, quien ejerció el cargo de Director Administrativo de Dicho Comité. El Informe abarca el Periodo que va desde la

Formación del Comité hasta el 30 de junio de 1970.

Estimados lectores, esto es TRANSPARENCIA, y no esos Informes que presenta el Megalómano, Mitómano, y Judas del Olímpismo Panameño, CAMILO AMADO VARELA, su Letrada, DAMARIS (USD$) YOUNG, MÓNIKA BOLOBOSKI, etc., etc.. También esos Informes de Auditoría a su paladar. Tomen nota de esto.