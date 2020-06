Por estas cosas el Coctel no apoya los 24° JCC, Panamá 2020, ó 2023

Repito otra vez, y lo sigue ignorando el Jefe del ¡Buen Gobierno¡, ‘SE’, ‘LCC’, que la Carta Olímpica, en el Artículo l, El Movimiento Olímpico. Punto 1. “Composición y organización general del Mov. Olímpico”, bajo la autoridad suprema y el liderazgo del COI, el Movimiento Olímpico abarca las organizaciones, atletas y demás personas que se ajustan a la Carta Olímpica. Las tres principales partes constitutivas del Mov. Olímpico son: 1), El Comité Olímpico Internacional, (COI), 2), Las el Fed. Depor. Internacionales (FI), y los CONs. Existe La Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, (ACNO), ahora de una transparencia dudosa y cuestionada, que aún preside en papel, el CHEIK AHMAD AL-FAHAD AL-SABAH, y da la impresión que lo protege el COI. En América donde hay 41 CONs, está presidido por ODEPA- ahora (PANAM-SPORTS), que desde 2017, preside ILIC NEVEN, de nacionalidad Chilena, pero de mentalidad ‘gringa’, y fiel ‘admirador del Pres. Donald Trumph.

En Centro América están SIETE (7) países. Costa Rica, El Salvador, Gua., Hon., Nicaragua, Panamá y Belice. Antes de entrar en el titular de los Periódicos principales del país, del Jue. 5 de Jun. de 2020, donde los LÍDERES de Partidos Políticos, representantes de Gremios y de Sociedad Civil, EXIGEN al Pres. ‘S.E’, ‘LCC’, que ponga LA LEALTAD CON EL PAÍS, por encima de la que tiene con DOS DE SUS MINISTROS, (José G. Carrizo, y Rafael Sabonge), y les EXIJA Rendición de Cuenta por los ESCÁNDALOS surgidos con las COMPRAS de la crisis sanitaria. Piden Incluso, que los separe del puesto. “Si en tiempos normales exigimos TRANSPARENCA, ahora más. Exigimos transparencia en los procesos de compras para atender la pandemia, aseguró Jean Pierre Leignader, Presidente de la CCIAP. Carlos Barsallo, Pres. de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo de Panamá de Transparencia Int., estos temas tienen que investigarse. José I. Blandón, Pres. del Opositor Partido, advierten de que ‘S.E’, ‘LCC’ de que no se puede comprometer con el país por una ‘mala entendida’ lealtad con un par de ministros.

Rómulo Roux, Pres. del ‘CD’. Ricardo Lombana, Presidente del Partido en Formación ’Otro Camino Panamá’. El Analista Político, EDWIN CABRERA, que simpatiza con el ¡ Buen Gobierno¡; dijo: ‘el Pres. ha invertido la ecuación a que los ‘panas’ están acostumbrados. Esto, a raíz de que usualmente son los Ministros los que defienden al Presi., y a su gestión, pero ahora es él que sale en DEFENSA (agrego, Hado Padrino al estilo de Peré Miró del COI) de los Ministros y hace las veces de ‘Pararrayos’.

Un recorderis a ‘SE.’ ‘LCC’. Después de la Invasión de 1989, y luego 21 años de DICTADURA. Tras la invasión que los gringos llamaron (Just Cause- (Causa-Justa), a la Nómina Presidencial que tenía de abanderada a Don Guillermo Endara Galimany, que ganó las elecciones en mayo, y lo instaura en el ejercicio del Gobierno. El 26 de Dic., el Tribunal Electoral reconoció el triunfo de la Alianza Democrática. El 8 de MAYO 1944, fue la 2ª Elección en Democracia, que eligió al Dr. ERNESTO P. BALLADARES, Pres., (Alianza Pueblo Unido). El 1° de Sep.1994, al 31 de Ago. 1999. Panamá eligió su 1ª Mujer Presidente. (Lo que aún no ha podido lograr USA). El 1° de Sep. de 1999, al 31 de Ago., 2004. Presidencia de Ricardo Martinelli Berrocal, 1° de Jul. 2009, al 1° de Jul. 2014. Pres. de Juan C. Varela, 1° de Jul. 2014, al 1° de Jul. 2019. Pres. de ‘LCC’. 1° de julio 2019, y también tiene un periodo de 5 años. No hay más dictadura. Tienen que entender lo que son separaciones del poder. Algo curioso es que a diferencia del Cristo de Portobelo, el ¡Buen Gobierno¡, de ‘LCC’ da 2 pasos pa lante y 3 pa tras. En cuanto al Dep, Olímpico, no puede imponer su propia ley. En esta era de Pandemia ocasionado por Covid-19, la OMS, (Organización Mundial de Salud), es quién publica las directrices para ayudar a los países a mantener los Servicios Sanitaros Esenciales durante la Pandemia de Covid-19. En Panamá al momento de hilvanar estas líneas, los casos aumentaron a 14, 609, con 357 fallecidos. Recuperados Clínicos 9.519. Pruebas Realizadas 71,139.

Méx. que es la potencia N° 1 de los JCC, registra 100,238 casos. Fallecidos 11,729. Hay 157,354 casos negativos, 44,869 sospechosos, y un total de 303,461 personas estudiadas. La ‘OMS’ ha dicho que el 21 de mayo al 3 de Jun., se concentran en América 820,036 casos, o 55.6 %. Esto es un ejemplo de sobra, para que pensando en el USA$.

Hay una insistencia de derrochar más de $300 millones en los supuestos 24° JCC, que unos afirman que será en Nov. 2020, mes de la Patria donde la lluvia siempre está presente, y con esta Pandemia, aún no sé cómo se celebrará donde hay desfile en todo el país. ‘Pirata Morgan’ Pozo, de Copan. “Los 24° JCC, van en el 2023”.

La Comisión Coordinadora del COI, y los de los JO de Verano 2024 en Paris, en reunión por Video-Conferencia el 3 de junio 2020, con el ‘CO’, incluyendo a representantes de la Ciudad de París. La reunión se realizó Virtualmente, debido a la situación actual de COVID-19. Con Miembros de la Comisión expresando sus simpatías Por los considerables desafíos enfrentado por la población francesa en estos últimos meses. París continúa Ilustrando su determinación para ENTREGAR UN NUEVO MODELO, innovador, y responsable, para la Organización de los Juegos. Al ver el contraste de los XI JCC 1970, celebrado con éxito en mi bello Panamá con un ‘CO’ de empresarios solventes y de la estatura del Carlos Eleta, y los nombres que cité en otros escritos, y no ‘buscadores de Don Dinero USD$, y algunos que pertenecen a la ‘Burbuja de Aire de ‘LCC’, es por ello mi NO, a un país donde hay hambre, y un Pres. que no se acuerda que estamos viviendo en democracia. Tomen nota.