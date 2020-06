El 'CE' del COI, apoya la iniciativa de la COM.-De Atletas contra el Racismo

La Nota Suelta. Después del espectáculo que los 'Dos Dueños del COP, Camilo Amado Varela, y Damaris (USA$) Young, sin una onza de Credibilidad en el Deporte Olímpico, pero que han buscado de escudo a Juan Pablo Fábrega, como el Presidente de su' Tribunal de Arbitraje Deportivo de Panamá, (TADPAN), para celebrar lo que llamaron su 'WEBINAR', a través de su Plataforma ZOOM. Igualmente adelantando que el Día del Olimpismo que es el MARTES 23 DE JUNIO DE 2020, y fue Fundada en su Concepción moderna por el Barón Pierre de Coubertin el 23 de junio de1894. En un menosprecio al idioma español, y al estilo de los 'gringos' para imitar al nefastos presidente de 'USA' Donald Trumph, que desprecia a los latinos, imitando a Ilic Neven, un adulador de dicho Presidente, el jueves lanzó por su PLATAFORMA-ZOOM, lo que llama sus actividades del 'OLIMPIC DAY', usando a la ex atleta olímpica Eileen Coparropa.

Estimados lectores del Coctel, tanto en el país como a nivel internacional, diariamente todas las personas tenemos alguna nueva enseñanza que aprender. Cuando pienso que alguien ya no puede ser más desvergonzado de lo que es, este reviente el nivel de decoro, honestidad, valores, conducta ética que lo debe acompañar en sus actividades diarias. Camilo Amado y su entourage lo puso de manifiesto en lo que llama como señalé arriba, su 'Webinar', para vender su 'saca-plata', llamado 'Tribunal de Arbitraje Deportivo de Panamá (TADPAN). Los que lo apoyan les aconsejo que lean ese refrán que dice: “Dime con quién andas y te diré como eres”. Distinguido lector, escoja la actividad que quiera y se dará cuenta que si la misma es acompañada de estos elementos morales, créeme que de nada sirve aunque el ejercicio de esa actividad la promueva el mejor en esa rama de la vida.

Recientemente un Mitómano dijo que no sabía quién era el autor de esta columna. No me sentí, molesto por tan trivial comentario. Le dediqué una columna desmintiendo al insulso dirigente. Me causó tanta hilaridad ese comentario que me sentí satisfecho de lo que dijo. Por qué satisfecho, muy simple. Me preguntaba. ¿Por qué ese oscuro personaje sabe que con frecuencia le dedico mi columna a criticarlo por su PÉSIMA GESTIÓN AL frente del COP? O ¿Por qué afirma que critico a nuestros atletas, algunos porque se alejan de lo que es el Espíritu del Movimiento Olímpico. Sencillo: PORQUE A DIARIO LEE ESTA COLUMNA. Mañana seguiré con la parte final de este comentario. Tomen nota de esto.

Hoy haré un esfuerzo para abordar los tres Comunicados Recibidos del COI el miércoles 10 de junio 2020, de la reunión del 'CE' vía Video-Conferencia el 10 de junio 2020. Estaba abierto a los medios para formular preguntas.

Resolución de la Comisión Ejecutiva del COI, con respecto al RACISMO, y la INCLUSIÓN. “El COI representa la no discriminación, como uno de los pilares fundamentales del Movimiento Olímpico que se refleja en la Carta Olímpica. Principio Fundamental 6. “El disfrute de los deberes y libertades establecidos, en esta Carta Olímpica se garantizará sin discriminación de ningún tipo: como raza, color, sexo orientación sexual, idioma religión, opinión política, u otro tipo, origen nacional, o social, propiedad, nacimiento u otro status. Los Juegos Olímpicos son una muy poderosa manifestación global contra el RACISMO y para la INCLUSIVIDAD.

Son una celebración de la UNIDAD de la humanidad en toda nuestra diversidad. Atletas de los 206 CONs, y el Equipo Olímpico de REFUGIADOS DEL COI; todos disputan los mismos derechos, respetando UNO AL OTRO con las mismas reglas, aplicando a todos, sin ningún tipo de discriminación. Todos estos deportivos viven en paz juntos en la Villa Olímpica, compartiendo sus comidas, pensamientos y emociones. Es por ello que la Comisión de Atletas del COI, que preside KRISTY COVENTRY de Zimbabue , tiene esa autoridad de solicitar al 'CE' del COI, permite que los atletas puedan protestar incluso en tiempo de los 'JO'. Vivimos en otros tiempos, no así en los 'JO' de México, 1968 y los JO de Los Ángeles, 1984, cuando sendos atletas fueron castigados por su protesta contra el racismo (BLACK POWER). Un momento para los latinos que queremos a nuestros atletas de los países que nos gusta nuestro idioma, es que el COI, nombró miembro del COI, a MARÍA DE LA CARIDAD COLÓN RUENES, de nacionalidad cubana. Tiene Título be Bachiller en Cultura Física. También de Profesora de Educación Física. Fue Diputada del Parlamento de Cuba. Fue atleta de Atletismo, (Lanzadora de Jabalina).

Medalla de Oro en los XXII 'JO' de Moscú, Rusia en 1980. Es considerada como una de las 100 Personalidades Deportiva del Siglo 20.

Otras dos mujeres, Kolinda Graber, de la República de Croata, y la 'HRH' Princesa fue nombrada. Como el Presidente no tenía otra alternativa, finalmente nombró a LORD SEBASTIAN COE, Presidente actual de Atletismo Mundial, que fue un extraordinario atleta de los 800 y 1500 metros planos. Fue Pres. del 'CO' de los 'JO' de Verano, de 'GBR' 2012. Creo que este será el reemplazo del Dr. Bach al frente del COI. Así es.