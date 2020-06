Guía de COVID-19, del Dep. Mundial de Salud y Ciencias, de Atletismo Mundial

La nota Suelta. Además de entristecer, preocupa que la dirigencia deportiva de Panamá en todos sus niveles, COP, Pandeportes, Federaciones y Asociaciones Dep., que forman parte del Movimiento Olímpico que dirige el Comité Olímpico Internacional, (COI) que preside el Dr. Thomas Bach, no han leído el Coctel del domingo 14 de junio 2020, con Título Principal: “El Pres. del COP está contagiado de la Virus de ‘Mitonomania Deportiva’. Tampoco han leído en ese mismo escrito lo que ha dicho Bach y todos los que forman parte del ‘CO’ de los 32° ‘JO’ de Verano, Tokío 2021, y todos los problemas económicos que confrontan, en adición con el enemigo N°1, la Pandemia de COVID-19. Los titulares principales del Deportes, en los Diarios del martes 16 de junio 2020, no abordaron absolutamente nada, de que persiste el aumento de los casos de COVID-19 en el país. MINSA ha retomado las restricciones, en adición de días de salidas de acuerdo con el sexo. Horario específico de salir, y cuarentena total los fines de semana. Esto adicionado con la lluvia, y que el deportes no es una prioridad del ¡Buen Gobierno¡, todos siguen los pasos de ‘SE’ ‘LCC’, desde su ‘Burbuja de Aire’.

Como si todo marcha a la perfección en el país, y hay ‘bonanza económica’, y no el anuncio de un aumento en el desempleo, y un desorden y retroceso de MINSA en la apertura de negocios salió publicado: “Conozca los TRES MASCOTAS FINALISTAS, de los JCC, Panamá 2022. 1), Eileen e Irving. Son un águila harpía y una rana dorada. Jarpy es un águila harpía que tiene fuerza, velocidad astucia, etc. Parita es la rama azul punta de flecha . Agrega: “Los panameños deberán elegir en el portal mascotapanama2022.com, hasta el 10 de julio de 2022.. Sin irrespetar a los 9 Jurados seleccionados para determinar el ó la agraciada, hace recordar al estilo de Jurados utilizado en un programa en TVN. Si hay crisis económica en el país, y el ganador recibirá un premio de $5,000.0, que pagará no sé de qué fondos, el Mitómano, HENRY ‘PIRATA MORGAN’ POZO. Esto indica que tiene el ‘visto bueno’, de ‘SE, ‘LCC’, y no importa gastar más de $300 millones en el deporte Que tristeza.

El Jefe del COP, sigue con su ‘show’ por su ‘Plataforma Zoom’: ‘OLYMIPIC-DAY’, cuya fecha oficial es el Miér. 23 de Jun. 2020. Tiene a su ‘super estrella’ del Boxeo Olimpico, A. Bylon, en su ‘show’ virtual. Desde luego a Héctor Cención, su ‘CM’ VIRTUAL de Kata, sobre Antonio Díaz, (Ven.) el mejor latino en el mundo.

Hoy continuaré con algo que es importante conocer el DG del COP, y sus directrices; el COP y su entourage; Atletas serios; fanáticos; y los de la ‘Burbuja de Aire’ de ‘SE’, ‘LCC’; los que hablan de deportes, de la Guía de COVID-19, del Departamento Mundial de Salud y Ciencias de Atletismo Mundial. Finalicé el Coctel de sábado hablando de Eventos Combinados, la sala utilizada por los atletas para recuperarse debe ser al Aire Libre si es posible. Se debe alentar a los entrenadores a interactuar con sus atletas, que usen dispositivos electrónicos. Hoy continúo con la fase DESPUÉS DE LA COMPETENCIA: 1) Las Zonas de mezclas de Medios también deben estar fuera si es posible, y el número de personas deben mantenerse al mínimo. Se debe COLOCAR UNA PANTALLA, de Plexiglás entre los Atletas, y Medios y LIMPIADO después de cada ENTREVISTA. Cajas Separadas debe usarse si hay múltiples posiciones. Sin Pantallas una ZONA MUERTA de Seguridad de tres metros debía adoptarse cuando los periodistas van a entrevistar atletas, y la MÁSCARA debe ser usada por ambas partes.

Para mantener el número de personas en el campo de Juego al mínimo. No se recomiendan CEREMONÍAS de Premiación en VIVO; pero se recomiendan soluciones DIGITALES alternativas. Una vez concluida la competencia una desinsectación completa, debe llevarse a cabo.

PRE-EVENTOS: Mostradores de bienvenida por Comité Organizadores Locales en Aeropuerto o Estaciones de Ferrocarril, deben proporcionar cada llegada con una BOLSA de Bienvenida que incluye MÁSCARA DE un SOLO USO, (Tres por día mínimo); botellas de desinfectante, toallitas desinfectantes, y un FOLLETO para EXPLICAR los protectores de salud y seguridad para ese evento en particular. Cuando se transporta desde el Aeropuerto o la Estación de Ferrocarril para los hoteles, todos los PASAJEROS y Conductores deben usar una MÁSCARA, y estar sentado a una distancia apropiada uno de otro. También deben implementarse flujos unidireccionales, para evitar la mezcla de personas. Los ‘LOC’ son muy recomendables para organizar y usar un Registro de Encuentros Médicos, grabados en un sistema electrónico, para facilitar hacer identificación y contacto adicional DE INDVIDUOS potencialmente infeccionados.

EN EL ESTADIO: Los Espectadores y Personal Acreditados, SOLO DEBEN tener ACCESO al lugar de la Competencia, solo si está usando UNA MÁSCARA en su CARA; con su Desinfectante Personal, 1), La Mascara de Cara deben ser usadas por TODOS en el Estadio, con la excepción de los ATLETAS cuando se preparan para competir en el evento 2) Las zonas de calentamiento deben ser GRANDES ÁREAS al aire libre dentro de una caminata corta a poca distancia del Estadio de competición, y el acceso a este debe ser estrictamente controlado.

Los Atletas deben ser INVITADOS a ingresar al área de calentamiento siguiendo un horario específico. Todo el Personal Acreditado debe usar una MÁSCARA y lavarse las manos antes de entrar en baños de calentamiento o dedicados. 3) También se deben usar MÁSCARAS en las salas de llamadas que debe organizarse en un lugar al Aire libre. También es obligatorio DESINFECTAR LAS SILLAS, entre cada uno. Tomen nota de todo esto.