'Cero' indicios de reactivar los Dep. Colectivos e Ind. en el país a corto plazo

Las Notas Sueltas. N°1), Pese a que el DG. de turno de Pandeportes, ‘El Cacique Mario Pérez’, reconoció al Dr. Rolando Villalaz como Presidente de la Unión Panameña de Bádminton, (UPANBAD), Camiló Amado Varela y su Letrada Damaris Young, que también pregonó que era el representante del Jefe del ¡Buen Gobierno¡ en cuanto al deporte, lograron usurpar el Bádminton, y el parecer, tiene a Dionisio Dixon como su ‘Yes-Man’, hay dos notas del COI sobre este deporte, que vale la pena compartir con ustedes lectores. Uno se titula: Bádminton de España.

Biografía de CAROLINA MARÍN (nació en Huelva España el 15 de junio de 1993. Tiene una presea de oro en Juegos Olímpicos. Asistió a 2). Marín podría haber sido bailarina de flamenco. Una intérprete muy exitosa, estaba muy interesada en el baile, tiene un hijo. Pero después de ser presentada al Bádminton por una amiga, Marín tomo otra dirección. Ahora baila alrededor de una cancha y a los 26 años, considerada una de las mejores jugadoras de Bádminton de todos los tiempos.

Marín tiene un rol envidiable honores. Ella es TRES VECES campeón del mundo de individuales. Triunfando en Copenhague en2014; Yakarta 2015; y Nanjing 2018, convirtiéndose en la única ATLETA FEMENINA de lograr esta hazaña. También es cuatro (4) veces CAMPEONA DE EUROPA, habiendo levantado el Trofeo en Kazan

2014. La Roche-sur-Yon 2016; Kolding 2017, y en Huelva 2018, y ha sumado al premio más grande de todos, la MEDALLA DE ORO EN RÍO, BRASIL, 2016. Marín es una gigante del juego buscando agregar otros honores a su lista en Tokío 2020. En Brasil 2016, Marín derrotó a su gran rival, la brillante jugadora de India, P.V. Sindhu en juegos rectos. Ella también derrotó a Sindhu en el Campeonato Mundial 2018. Pero la atleta de India, ganó el Título en el 2019, una temporada en que Marín fue arruinada por una LESIÓN. Parece que su batalla por la supremacía continuará por muchos años. ¿Qué le parece esto distinguidos y selectos lectores del Coctel?.

Nota Suelta N°2). Una noticia de Prensa Latina del Cuba, que felicitó por el aniversario de su fundación el 16 de junio de 1959, por iniciativa de los Revolucionarios, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. En su edición del 17 de junio, en la parte deportiva publicó “. Judo de Cuba irá con 18 exponentes al Panamericano de Montreal, Canadá, en septiembre. En declaraciones a Radio Rebelde, el directivo dijo que el torneo previsto para el 20 al 22 de septiembre otorgará 700 puntos a los ganadores de cada división de cara al ranking olímpico. Cuba llevará nueve (9) hombres y nueve (9), dijo Manso, antes de adelantar que el plan de su entidad es clasificar entre SIETE U OCHO judocas a la lid olímpica de Tokío”. Veamos primero las damas. Maylin del Toro en los 63 Kilos. En el Ranking Olímpico está de #6) con 3,950 Puntos, y ya está clasificada. En 78 Kilos, Kaleima está de #8) con 4,242 Puntos, y ya está clasificada. En +78 Kailema Antomarchi, está de #8) con 7,118 Puntos.

Viendo la participación femenina de Panamá, asistirá a esta cita con dos atletas. En los 52 Kilos, KRISTINE JIMÉNEZ. En el Ranking Olímpico, está clasificada de de #87, con 222 Puntos. Está clasificada mediante una CUOTA CONTINENTAL. Veamos a las atletas de América en esa división. (Brasil) Pimenta Larrisa #8) con 3,510 Puntos. #13) Angélica Delgado, (USA), 2,850 Puntos. #26) Ecaterina Guica, (Can), 1,825 Puntos, y Luz Oliveira, (Méx) # 39 con 1,061 Puntos. Los colegas no deben hacer el papel de ‘RP’ de que Kristine lleva opción de ganar medalla. Pasando a nuestra otra atleta la veterana MIRYAM ROPER, que compite en los 57 kilos, está de #21 en el Ranking Olímpico, con 2,092 Puntos. Ya está clasificada para los JO. En el ranking de atletas de América están: #1), Christa Deguchi, (Can), con 6,456 Puntos.. #2), Jessica Klimkaiit, (Can), 5,980 Puntos. #6), Rafaela Silva, (Brasil), 4,319 Puntos.

En cuanto a la categoría masculina Panamá no tiene atletas de nivel de ‘JO’. En los 90 Kgs. está José Luis Ortega Mendoza de #245 con 24 Puntos. El otro atleta de Panamá es Waisome Arosemena Quibian de #232, y 3 Puntos.

De los hombres de Cuba. en los 73 kilos, está Magdiel Estrada en 73 Kilos. Es # 30), con 1,853 Puntos. Tiene un Cupo Continental. De América está Arthur Margelidon, #4), clasificado con 3,996, Puntos. En 90 kilos, Iván Silva (Cuba), #2), está clasificado con 4,773 Puntos. En + 100 kilos, está Andy Granda de Cuba, #20) con 2,190 Puntos.

Tema de hoy. Al escuchar las noticas de Panamá, hay que tener paciencia, comenzando por Iván Eskildsen, que preside la ‘ATP’ hace recordar al Programa ‘Sobre Ruedas’ de KW Continente, “Mucho Tilín-Tilín, y nada de Paleta”. No alcanza a entender lo caro y costoso es el Turismo Interno de Panamá, y promover actividades del Deporte resulta carísimo. Es menos costo viajar a Colombia, ó Costa Rica para las Fiestas del Dios Momo, que ir al Interior. Que Viaje el ‘Director de la ‘ATP’ a Taboga para ser testigo del estado de las Letrinas.

Varias Asociaciones de Dep. que por su práctica se mantiene una distancia física, ejemplo tenis y surf, quieren luz verde para comenzar a entrenar. ¿Acaso no ven el aumento, sin control del contagio de COVID-19?. La Fepat, con una dirigencia cuestionada no saben qué hacer. El béisbol tiene su crucigrama de apertura, y se aceparán jugar con las gradería vacías. Manuel Salazar, directivo de Confedepa, en vez de estar luchando para limpiar la ciénaga del COP de sus dirigentes contaminados, su LUCHA es para una pista de patinaje. En tanto, ‘Rasputín Cerdá, Alias el Monje Loco’, DG de Pandeportes sigue con charlas Virtuales en su Plataforma Zoom, con el COP.