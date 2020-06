¿Será por 'Universalidad' la presencia del país en Atletismo de los 'JO' de Tokío?

Aún no hay atletas hombres/damas, con la 'MM' que vence el 29 de junio 2021

La Nota Suelta de Hoy: Comienzo compartiendo con ustedes lectores, un Comunicado de Prensa, en donde el Presidente del COI, Thomas Bach, con mucho entusiasmo envía un mensaje a todos, con motivo de la celebración del DÍA DEL OLIMPISMO el jueves 23 de junio 2020. Dice: “! Lo hicimos juntos¡. Rompimos un Récord en el Día Olímpico. Más de 141 atletas de 47 disciplinas, nos llevó a través del ENTRENAMIENTO DIGITAL más grande del mundo, presentando a MEDIO BILLÓN DE PERSONAS, a mantenerse activo el Día Olímpico.

Continuando con el Coctel del viernes 26 de junio 2020, con Título Principal en 1911 Coubertin mencionó el origen del Motto de los Juegos Olímpicos. Hice referencia al lema: CITIUS, (Más Rápido) ALTIUS, ( Más Alto), y FORTUIS, (Más Fuerte). Hablé de los pros y contras de su aceptación, y que se podía debatir por mucho tiempo, los orígenes de Los Lemas, y sus diversas palabras. Ellas corresponden a algunas de instintos en la humanidad, porque tantos Bárbaros como las personas civilizadas las han usado con igual prontitud. El mundo moderno siendo el heredero del mundo antiguo, no parece estar a punto de abandonar la práctica.

En 1906, Coubertin se encontró en la posición de tener que declarar oficialmente la igual mutua de varios deportes. Las razones fueron la desigual importancia atribuidas por algunos deportes por la prensa estadounidense.

Siguiendo los Juegos Olímpicos de Verano Intercalados de Atenas en 1906, se compitió en 21 eventos atléticos del 23 de abril al 4 de mayo. Resultados. 1), Francia: 15 de oro, 9 de plata 16 de bronce. 2), Estados Unidos, 12 de oro, 6 de plata, 6 de bronce. 3), Grecia: 8 de oro, 14 de plata, 12 de bronce. 15), Canadá: 1 de oro, y 1 de plata. La gente ha sido molesto en Francia, y asombrado en otros países de ciertos Artículos Publicados en periódicos al otro lado del Atlántico. De acuerdo con estos artículos, el PRIMER LUGAR de los Juegos Olímpicos de Atenas, perteneció al equipo americano. Sin tener en cuenta el ranking oficial, el jurado determinó, y lo hizo público. Esta información fue enviada a los Estados Unidos por el propio delegado estadounidense.

Estamos autorizados a informar que dada las circunstancias el Jefe de los Estados, y el Embajador Francés, han escrito desde Washington al Presidente del Comité Olímpico Internacional, para buscar información. Este artículo presentaba la noción peculiar que las Olimpiadas Modernas constan de dos partes, hablando estrictamente. LOS DEPORTES DE ATLETISMO, (Carrera de pie y de Saltos), y luego LOS OTROS DEPORTES:(Esgrima, Tiro, Natación, Remo.) Claro, si uno viera las cosas de esta expectativa los Estados Unidos triunfaron. En los 'JO' no hay motivos para que nadie haga esa distinción entre las competencias que son parte de las Olimpiadas. Seguiré con este punto mañana. Tomen nota de esto.

El Tema de hoy: En un Comunicado recibido de Atletismo Mundial que preside Sebastian Coe, fechada el 25 de junio 2020. Titula: “Lanzamiento del World Athletic, (Atletismo Mundial) camino hacía Tokío, HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO DE CLASIFICACIÓN. Hay herramientas ONLINE para ayudar a los atletas, medios y fanáticos a conocer el proceso de clasificación para el próximo año. Se puede buscar por disciplina, país y status de clasificación. La herramienta proporciona una VISTA EN TIEMPO REAL de cada uno en el trascurso del periodo de CLASIFICACIÓN que finaliza el 29 de junio 2021. Tomen nota de esto. MARCA MÍNIMA. Fue aplicado por Atletismo Mundial en marzo 2019, del 'CM' de Atletismo Al Aire Libre, en Doha Qatar.

100 Metros Planos. HOMBRES: 10.05. DAMAS: 11.15. 200 METROS PLANOS. HOMBRES: 2024. DAMAS: 20.08. 400 METROS PLANOS. HOMBRES. 44.90. DAMAS. 51.35. 800 METROS PLANOS: HOMBRES: 1:45.20. DAMAS: 1:59.50. 1,500 METROS PLANOS: HOMBRES: 3:35.00. DAMAS: 4:04.20. 5,000 METROS PLANOS. HOMBRES:13.13.50. DAMAS: 15.10.00. 10,000 METROS PLANOS HOMBRES: 27.28.00. DAMAS 31.25.00. HOMBRES: 110/Mts. Vallas. 13.32. DAMAS: 100/Mts. Vallas 12.84. HOMBRES 400/Mts. Vallas. 48.90. DAMAS 400 /Mts. Vallas, 55.40. HOMBRES. 3000 Mts. con Obst., 8.22.00.DAMAS. 9.30.00. SALTO ALTO, HOMBRES: 2.33.00 Mts. SALTO ALTO DAMAS: 1.96, Mts. HOMBRES. Salto con Garrocha: 5.80 Mts.

DAMAS: Salto con Garrocha. 4.70 mts. HOMBRES: SALTO LARGO. 8.22 Mts. DAMAS SALTO LARGO: 6.82 Mts. HOMBRES: SALTO TRIPLE. 17.14 Mts. DAMAS. SALTO TRIPLE: 14.32 Mts.. HOMBRES IMP. DE BALA. 21.10 Mts. DAMAS. Imp. de Balas: 18.50 Mts.

HOMBRES. LAN. DE DISCOS. 66.00 Mts. DAMAS LAN. DE DISCOS, 63.50. HOMBRES. Lan. de Martillo: 7.50 Mts. DAMAS. Lan. de Martillo: 72.50 Mts. HOMBRES: Lan. de Jabalina: 85.00 Mts. DAMAS: 64.00 Mts.

HOMBRES: 20 KMS MARCHA: 1:21.00. DAMAS 2º KMS. MARCHA. 1.31.00. HOMBRES 50 KMS. Marcha 3:50:00. (No compite damas). MARATÓN. HOMBRES 2.13.30. DAMAS 2:29.30. Hay una realidad. No hay Atletas de ningún sexo clasificado. CUPOS POR LA VÍA DE UNIVERSALIDAD. El Atletismo es el deporte de nuestro país que recibe más apoyo económico MENSUAL DE LAS ARCAS DE PANDEPORTES, y ninguno hasta la fecha, incluyendo al más remunerado, ALONSO EDWARD, tiene Marca Mínima. Esto permite a la FEPAT, inscribir a un atleta masculino y femenino por la vía de la Universalidad. Aquí he dado a conocer las Marca Mínimas, y los dineros que los que el COP, y Pandeportes, piensan gastar nivel en atletas de edades, es un simple engaño. Mañana ampliaré esto aportando más datos. Tomen nota.