C. Ibarguen, (Col), presea de Plata en Salto Largo, en la Liga Diamante en Estocolmo

Notas Sueltas: N°1) Uno de los Programas de 'TV' que procuro escuchar los domingos, es el de RADAR TVN 2, cuya directora es SABRINA BACAL, Prof. de Opinión Pública y Periodismo en la USMA. También escucho con detenimiento, los puntos de vista del Letrado RAÚL MOLINA, y los del DR. JORGE EDUARDO RITTER, Profesor Universitario de Derecho Civil, y Derecho Constitucional. El Letrado Molina resaltó que los que toman las decisiones son los MÉDICOS, y es casi invisible las opiniones de Economistas, Psicólogos, etc. El Dr. ENRIQUE MENDOZA, Decano de la Facultad de Medicina de la 'U' de Panamá, hizo énfasis sobre un Consejo Sanitario, y por primera vez en 102 años, estamos frente a una Pandemia de Desigualdad Económica, y Pobreza desigual. Resaltó que lo mismo ocurra en 'USA' con los más pobres, que son los Afro-Norte-Aamericanos, Afro-Hispanos. Etc.

Nota N°2) La Prensa-Latina, órgano oficial de Cuba, con fecha 23 de agosto publicó: “Al menos 600 PERSONAS se INSCRIBIERON aquí como voluntarios para participar en el estudio de UNA VACUNA contra el Covid-19 desarrollada en Alemania, que también será probada en Brasil y Perú, se conoció hoy. (Brasil tiene 3,582,362 casos de COVID-19, y 114,250 Muertos. PERÚ, 516,296 casos, y 28,856 muertos. PANAMÁ, va por 1,767 muertos). Es por ello quizás son los más apurados pare este experimento. 'En declaración al canal nacional de Telemetro, el Infectólogo, XAVER SAÉNZ-LLORENS informó que solo serán aplicados unas 250 DOSIS, por lo que las personas seleccionadas para el ensayo de fase dos deben cumplir varios requisitos. Al respecto, precisó que los voluntarios deben ser MAYORES DE 18 AÑOS y estar sanos, para la cual serán por un médico, pues existe una LISTA DE EXCLUSIÓN que incluye enfermedades y medicamentos que toman, además de actividades como vacunación y extracción de sangre periódicos por un año.

Aseguró que solo esperan por la autorización de Farmacia y Droga del Ministerio de Salud,para importar las VACUNAS y los insumos de investigación, (¿qué costo total tendrá?) pues, la idea es empezar con ensayos a finales de agosto. Sáenz-Llorens, quién lidera este Proyecto en Panamá, subrayó que entre los interesados, sobresalen trabajadores de la salud, uno de los más expuestos al contagio y con mayor conocimiento sobre la investigación. Sobre el tema, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre declaró que en el país existe un equipo de trabajo encargado de buscar información acerca del progreso de las diferentes vacunas en el mundo PARA VER CUALES tienen más probabilidades y beneficios para Panamá. El Currículo de 'SE', y Ministro del MINSA , en mi opinión tiene un signo de interrogación sobre su 'idoneidad' en la materia, que no es el caso del Dr. 'Pachi' Cárdenas, la ex Directora del MINSA, Dra. Turner, y la Ministra Consejera de Salud, Dra. Erya Ruíz, ¿qué hará 'SE', 'LCC', desde su 'Burbuja de Aire', para experimentar con todo lo que dicen sobre el tema. Tomen nota.

Pasando al tema deportiva que es mi especialidad. No hay duda de que la Pandemia de COVID- 19, no está dando, tregua al inicio de actividades deportivas en los meses que quedan del año, es decir, hasta el mes de Dic. 2020. El Béisbol Profesional de Venezuela. Aunque Nicolás Maduro, Dictador de Venezuela, con '0' Credibilidad, no se puede creer lo que dice, su 'VP', Delcy Eloina Rodríguez Gómez, respalda en anunció de que Venezuela puede

POSPONER su Temporada de Béisbol Profesional. Indica que la Pandemia Covid-19, ha dañado su plan. La apertura podría demorarse. La Liga Profesional de Béisbol de Venezuela hizo una declaración respecto al 2020-2021, que debió inaugurarse al inicio del mes de octubre. La Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, es presidido por GIUSEPPE PALMISANO. 'VP' Humberto Oropeza. Gerente General, Domingo Álvarez.

Dijeron: “Tenemos el deber de mantenernos muy responsables que organizado el deporte, hecho que el pueblo venezolano debe anticipar, que se está poniendo más complejo. La 'LVBP' está tratando con COVID-19, y con el hecho de que dos (2) de los ocho (8) Clubes, los Tigres de Aragua, y los Navegantes de Magallanes a partir de ahora, no podría utilizar jugadores bajo Contrato con la 'Major League Baseball', (MLB), como consecuencia de las sanciones impuestas a Venezuela por Estados Unidos. Nuestra intención es, y seguirá siendo organizando la temporada. Jugar a la pelota es la razón por lo que existimos”. ¿Qué les parece lectores?. Tomen Nota.

Tema principal del deporte de hoy. Ayer domingo 23 de agosto, 2020, en Estocolmo, capital y ciudad más grande de Suecia, se celebró otro evento de la Liga Diamante, ahora con el nombre de WANDA, el llamado 'Bauhaus-Galan', en el Estadio Olímpico de Estocolmo. Lo más atractivo para los latimos, y me incluyo entre ellos, fue la reaparición de CATERINE IBARGUEN, de Colombia, ausente de los eventos de pista, a raíz de una lesión que sufrió, en la Prueba de Salto de Longitud. Fue objeto de una ovación ruidosa y prolongada. Además de ser la única latina en dicha prueba, era la única representante del Continente Americano. Finalizó en el segundo lugar con un salto de 6.61 Metros. La Medalla dorada fue para Miryna B.Romanchuk de Ucrania con su salto de 6.85 metros. La presea de bronce, le tocó a Signia Kladdi de Suecia, con 5.73 metros.

Veamos más resultados de los eventos del 'sexo bello'. 100 Metros con Vallas: Oro: Luminosa Bogliolo, (Ita), 12.88. Plata, Lotla Harala, (Fin), 13.07. Bronce: G. Melte, (Din), 13.13. Los 100 Mts. Planos. Oro: Ajla Del Ponte.

11.20. Plata: Marije Van. H., (Hol), 11.28. Bronce: Tlow Marie-Josée, (Civ), 11.32. Los 400 Mts. Planos. Oro. Wadeline Johathas, (USA). Plata: Lavial Nelson, (GBR), 52.16. Bronce. Lieke Klaver, (Hol) 52.35. Los 800 Mts.

Planos: Oro: Jencma Reekie, (GBR), 1:59.68. Plata: Reavyn Rogers, (USA), 2:01.02. Bronce: Hedda Hynnw, (Nor) 2:01.44. Los 1,500 Mts. Planos: Muir Laura.(GBR), 3:57.86. Plata: W. Laura, (Gbr) 4:01.62 Bronce. Coutney B. Melissa (GBR) 4:01.81.

EVENTOS DE LOS HOMBRES. Como han podido apreciar no hay atletas femeninas latinas. Comenzamos con Salto con Pértiga: Oro. Duplantis Armand, (Sue.) 6.01 Metros. Plata: Ben Braeders, (Bel), 5.73 metros. Bronce: Kendricks San, (USA), 5.53 metros. Salto de Longitud. Ruswahi Samaai, (Rsa) 8.09 Mts. Plata. Thobias Montler, (Swe),8.06 Mts. Brone: Pulli Kristian, (Fin) 8.02 Mts. Los 400 Mts. Con Vallas. Oro. Karsten Warholm, (Nor) 46.87. Plata. Happio Wilfried, (Fra) 49.14. Bronce: Ludvy Vaillant, (Fra), 49.18. Los 800 Mts Planos. Oro: Donovan Brazier,(USA), 1:43.76. Plata: Arop Marco, (Can), 1:44.67. Bronce. Krammer Andeas, (Swe), 1:45.05. N° 5, y único latino, WESLEY VÁZQUEZ (Pto. Rico) 1:45.88. Lanzamiento de Disco. Oro: Shal Daniel (Swe), 69.17 Mts. Plata: Simon Pellersson, (Swe), 67.72. Bronce. Gudzius Andius, (Ltu),66.80.

Una prueba llamativa fue los 200 Metros Planos, donde no participaron atletas Estrellas de 'USA', ni de los países latinos de América, ni de los países del resto de América. Resultados: Oro. Adam Gemili (GBR), 20.61. Plata: Felix Svensson, (Sue) 20.75. Bronce, Wicki Silvan, ( Sue) 20.75. De USA Elijar Hall, que fue 7° con 20.90. Es importante que los del FEPAT, vayan observando estos tiempos. Tomen nota.