¿Por qué fue electo J. Rogge Presidente del COI en 2021, y no R. Pound?

La Nota Suelta: Cada vez que leo los Titulares de los Diarios, reafirma la credibilidad dudosa del auto apodado “¡BUEN-GOBIERNO”!, que preside ‘SE’ Laurentino Cortizo Cohen, desde el 1° de julio 2019 hasta la fecha, que maneja desde el ‘Palacio de las Garzas’, y su ‘Burbuja de Aire’, me hace recordar la Serie de ‘TV’ de los Estados Unidos, (The Untouchables), en el idioma español, (LOS INTOCABLES), del abogado ELLIOT NESS, que en el año 1959, luchaban contra los delincuentes que violaban la LEY SECA, en el país que ahora el nefasto Donald Trump cree que es el ‘DUEÑO’, y hay la apariencia de que inclusive da órdenes en nuestro país.

Una noticia publicada en el Diario La Prensa, firmada por Ereida Prieto-Barreiro, tiene título en la página 1 de sábado 5 de septiembre 2020: “Advertencias de González no frenaron refrendo de Solís”.

En la Página 2A, otro título y Sumario dice. “Refrendo desechó alerta sobre irregularidades”. El Contralor General, GERARDO SOLÍS habría desatendido advertencias del Procurador de la Administración (RIGOBERTO GONZÁLEZ), sobre el MILLONARIO contrato del hospital modular. No extraña en nada, puesto que está metido el Ministro del MOP, RAFAEL SABONGE, uno de los ‘Intocables’ de la ‘Burbuja de Aire’, de ‘SE’ ‘LCC’, y el ‘SR’ Contralor de la Nación, ha puesto otros signo de credibilidad en su actuaciones, que recuerda su manejo dudoso, en el Deporte, ignorando Artículos de la Ley 50 de 2007, que la Ministra del MEDUCA, ha ignorado, y es por ello nuestro deportes está a la derriba, y Pandeportes, es manejado por Eduardo Cerda, ‘Alias el Monje Loco, y controlado por el ‘HD’, Héctor Brands, de ‘El Chorrillo. Hoy comienzo por divulgar una misiva recibida en mi sitio Web, con fecha, 4 de Sep. 2020, con firma responsable de ÁLVARO SANTIDRIÁN, de nacional española que reside en Panamá, con título ‘LINTON BAY’. Uds. Saben que se trata del mitómano del COP, Allan Baitel.

Dice: “Hola: ni nombre es Álvaro Santidrián, soy Español residente en Panamá, vivo en Puerto Lindo, un pequeño dentro de la Reserva Nacional de Portobelo en la Provincia de Colón. Quier informarle de la situación que se está dando en esa localidad. Hace casi dos años, cansado de recibir AMENAZAS por los propietarios de terrenos frente al mar cuando camino por las playas de la localidad, denuncié la apropiación indebida de estas ante LA CASA DE LA JUSTICIA de Portobelo. Aquí dieron la razón a los invasores de las playas, autorizándoles a poner un letrero que restringían el acceso, estos tenían el LOGO DE MIAMBIRNTE y del MUNICIOPIO DE PORTOBELO. Denuncié esta situación, quitaron los logos pero dejaron los letreros y la JUEZA DE PAZ se niegan a fijar fecha tanto para la audiencia, como para otro pendiente por una denuncia que impuse contra el propietario de otro terreno frente al mar, ya que fui atacado por sus perros cuando yo caminaba por la playa.

Por eso he presentado una queja en la Defensoría del Pueblo por la presunta vulneración de Derecho a la petición y el derecho al Acceso a la Justicia, también una denuncia en el Ministerio Público contra el Ministro de Ambiente y el Director de Áreas Protegidas por la presunta omisión de sus funciones. He denunciado esto ante el Ministro de Turismo, (es una pérdida de tiempo, no funciona, y dudo que lo hará, Iván Eskildsen en ese cargo de la ATP).

También he denunciado innumerables delitos ambientales ante el Ministerio Público por parte de los propietarios de terrenos frente al mar, los cuales están industrializando la Zona, creando daños irreparables al ambiente, incumpliendo las leyes locales y utilizando la exclusión como medida de seguridad para las personas ADINERADAS que deciden invertir en la zona. Señor Santidrian, con la franqueza que me caracteriza, no debe esperar milagro de la Prov. de Colón, con la siguiente dirigencia: Gobernadora Iracema de Dale, ALCALDE: ROLANDO LEE, que sin importar las leyes de cuarentena, celebró una FIESTA DE QUINCEAÑIERA, en el DECAMERON, y está muerto de la risa porque no le pasará nada, como ocurrió con el Alcalde de Panamá. Hay otros ‘HD’ del Circuito 3-1 como Jairo ‘Bolota’ Salazar, y Nelson Jackson, (Portobelo), y no pasará nada. Así es.

Paso al tema de hoy. En el Coctel del domingo 6 de Sep. 2020, me equivoqué al decir: “El COI hizo correctivos con lo que llamó COI 2020, tenía que decir: REFORMAS COI 2000. No hay duda de que la reputación de Samaranch fue afectada, y aprovechó la crisis para introducir una Serie de Reformas, que permitiese que la Selección de Sede se hiciese más moderno, abierto y democrático, incluyendo la prohibición de las visitas de los miembros a las ciudades postulantes. En 1999, Samaranch se convirtió en el primer Pres. del COI que testificó ante el Congreso de Estados Unidos, aguantando TRES(3) HORAS de cuestionamientos por parte de Legisladores escépticos de las Reformas.

Los XXVII Juegos Olímpicos de Verano, Sydney, Australia, 2000, del 15 de septiembre al 1° de octubre 2000, que Samaranch describió como EL MEJOR DE LA HISTORIA, permitió devolver el brillo a los ‘JO’ de Verano.

En esos momento Richard Pound dijo que: “El escándalo no debe quitarle lustre al legado de Samaranch”. Sobre Jacques Rogge, nació el 2 de mayo de 1942, en Gante, Bélica. Estudio Medicina en la ‘U’ de Gante. Compitió en Vela en los JO de México 1968, Munich, Alemania, 1972, Montreal, Canadá, 1976. No ganó ninguna medalla olímpica, aunque fue Campeón Mundial de la Categoría Cadet en 1959. Cuando se retiró de la competencia en 1976, fue elegido Miembro del Comité Olímpico Belga, en representación de los deportistas, empezando otra carrera aun más exitosa.

De 1989 a 1992, fue Presidente del Comité Olímpico Interfederal belga, y se convirtió en Presidente de los CONS Europea, (COE). Gracias a ese cargo hizo un recuento por el Rey Alberto II de Belga. También era ‘VP’ de la Asociación Nacional de CONS, (ACNO), que presidía, Don Maro Vázquez Raña. También se dedicó a la Medicina Deportiva. Rogge se convirtió en Miembro DELCOI EN 1991. Otra de las cualidades de Rogge, que no conocen los Comunicadores Deportivos de ambos sexos de esta generación del relevo, es que habla CINCO (5) IDIOMAS, fluidos. 1) Holandés, 2), Francés, 3), Alemán, 4), Inglés, 5), Español. Se convirtió en Miembro de la ‘JD’ del COI en 1998. Otra cosa que muchos no saben, y algunos no recuerdan, es que fue nombrado por el ‘CE’ del COI, PRESIDENTE, de las Comisiones de Coordinación de los XXVII ‘JO’ de Verano, Sydney 2000, en 1995 a 2000. Fue elogiado por su excelente manejo y capacidad de solucionar los problemas, sin entrar en conflicto con las partes. El Presidente Juan A. Samaranch, describió dichos JO como el mejor de la historia, y permitió devolver el brillo a los Juegos Olímpicos de Verano.

Todo lo contrario ocurrió en los XXVI Juegos Olímpicos del Centenario, celebrados en Atlanta, Georgia del 19 de julio al 4 de agosto de 1996, con Richard ‘Dick’ Pound como Presidente de la Comisión Coordinadora, tuvo una serie de discrepancias, serias, que inclusive involucró a su distinguida esposa. Dichos ‘JO’ tenía una asistencia de 197 países, y 10,320 atletas, (6,797 hombres y 3,523 damas), en 271 eventos, 26 Deportes y 37 disciplinas. Allí los deportes Volibol de Playa, Ciclismo de Montaña, Softbol, Remo Ligero, y Fútbol Femenino, (Soccer), debutaron. Esto fue lo que ocasionó que el Dr. Rogge tuviera una mejor evaluación del ‘CE’ del COI, y demás miembros. Algo curioso ocurrió, y fue aquí en mi querido y bello Panamá, TRES de los Candidatos a la Presidencia del COI, en la 112° Sesión del COI, en Moscú, Rusia 2001, en el Salón de Congreso en el “World Trade Center’ en Moscú, estaban reunidos en Panamá, en una Reunión de ACNO, convocado por su Pres. DON MVR, (Q.e.p.d). eran: Jacques Rogge, Richard ‘Dick’ Pound, Anita De Franz, (única mujer hasta la fecha que ha sido postulada a la presidencia del COI).

No siempre el que tiene más tiempo en un organismo, automáticamente lo califica para ser elegido presidente. Esto Ocurrió con los 5 candidatos a la Presidencia del COI, en Moscú, 2001. Kim Young, (Sur Corea), Dick Pound, (Canadá), Jacques Rogge, (Bélgica), Pal Schmitt, (Hungría), Anita De Frantz, (USA). En la 2° Votación Rogge fue elegido por 59 votos. Mañana por no abusar del espacio disponible, entraré en más detalles. Tomen Nota.