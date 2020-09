Juan A. Samaranch agradeció el reportaje de La Estrella de Panamá, sobre su jefatura en el COI

Las Notas Sueltas: N°1) Un Comunicado de Prensa recibido de la Asociación Panamericana de Hockey, (PAHF) que preside Alberto 'Coco' Budeisky, tituló: “Copa Panamericana 2021”. Contenido: “La Junta Directiva de Hockey, de Trinidad & Tobago, informó a la PAHF que no podrán ser sede de la Copa Panamericana, Torneo masculino y femenino 2021. Esta pandemia de salud global está afectando al mundo en muchos aspectos diferentes, (salud, económicas, y social), y ha presentado una miríada de desafíos para la TTBB, y probablemente tendrá un impacto negativo en la producción de un evento aceptable. Al evaluar la situación actual, la Junta Directiva de la TTHB ha reconocido que existe un alto nivel de incertidumbre en Trinidad &Tobago al estar preparado y listo para albergar el evento en octubre o noviembre de 2021. La Federación Panamericana de Hockey anunciará el nuevo anfitrión en las próximas semanas.

Nota N°2) El Listín Diario de Rep. Dominicana, en una publicación del 4 de Sep. 2020, titula: “Puello y Wessin afirman la Cumbre dará Resultado”. Contenido. El doctor José Joaquín Puello Herrera y el actual diputado y ex ministro de Deportes, licenciado Elías Wessen Chávez, proclamaron ayer que “ven con buenos ojos” la idea de convocar al liderazgo nacional del Deporte para celebrar una “CUMBRE DEL DEPORTE” para analizar a profundidad la Ley General del Deporte. El primero en hablar fue el Dr. Puello Herrera, presidente Advitam del Comité Olímpico, y ex presidente de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, (Odecabe), quien afirmó que en la Cumbre del deporte planteada por Felipe Payano, ex ministro de Deportes, y titular de Deporte de la Fuerza del Pueblo, deben participar todas las fuerzas vivas del deporte.

“Ahí tienen que ir los Ministros de Deportes, de Educación, de la Juventud, el COD, el Colegio de Abogados, las Federaciones deportivas, las uniones deportivas, las asociaciones deportivas, los clubes, las ligas, las ligas campesinas y la prensa deportiva nacional”. Subrayó. Puello Herrera que se debe escoger un “comité gestor que tenga la tarea de relator de todo cuanto se opine y luego se saque en limpio”. ¿En qué Burbuja de Aire, estará 'ocultado' Luisín Mejía, el fracasado Jefe de Odecabe Tomen Nota.

Otro enfoque del panorama deportivo. No hay duda de que la Pandemia de COVID-19, ha transformado, quien sabe hasta cuándo el panorama del deporte, y aún peor en los Estados Unidos, bajo la Presidencia del Mitómano y empedernido racista, Donald Trumph, elegido el 45° Presidente de USA el 20 de enero 2017, y su periodo vence el 20 de enero 2021. Pese a su fracaso en el manejo de la Pandemia COVID-19, que tiene a 'USA' en el primer lugar de los Cinco (5) Continentes, con 6,277,994 Contagiados, y 188,942 Muertos, y 2,315,995 recuperados.

Los Estados que más tienen son: California tiene 13,752 muertos. Nueva York, 32,591, Texas, 13,818, Florida donde está Alonso Edward, 11,886, y Atlanta, 5,958; a la brava, inclusive con trampa si es posible, piensa reelegirse el 3 de noviembre de 2020. Tuve la oportunidad de visitar varias instalaciones Deportivas de los Estados Unidos, en Washington, Los Ángeles, Chicago y Nueva York, del 27 de junio al 9 de julio, en el año 2001, durante la Presidencia de George W. Bush, el 43° Presidente de 'USA', electo en esa victoria estrecha sobre Al Gore.

Fue impresionante ver la importancia que tiene el DEPORTE, y su MASIFICACIÓN en los Centros Educativos, desde el nivel PRIMARIO. A diferencia de Panamá en donde muchos coliseos permanecen cerrados los FINES de semana, en 'USA' los viernes, sábado y domingo, es cuando más uso se le da a las facilidades deportivas. Hay un presupuesto para la práctica del deporte en todas las comunidades.

Esto desde luego es parte del éxito del deporte estadounidense. Una de las críticas permanentes que no dejaré de hacer, fue el error de nuestra primera mujer presidenta del país, Doña Mireya Moscoso, del 1° de Sep. 1999 al 1° de Sep. 2004. Pese a que el Tratado Torrijos-Carter, firmado en Washington DC, el 7 de Sep. para devolver el Canal a Panamá que controlaba desde 1914, fue Mireya Moscoso, que lo recibió el 31 de Dic. 1999. Cometió el error de buena fé, de nombrar al Dr. Nicolás A. Barletta, Dir. de la ARI, área de 120 Hectáreas + 200 Edificios del antiguo Fuerte Clayton, y fue bautizado CIUDAD DEL SABER, una entidad privada y sin 'FINES DE LUCRO'. Como lugar estratégico para promoción y establecimiento de centros de investigación, etc., etc.

La jefatura de la Ciudad del Saber paso las instalaciones al CLUB KIWANIS, para promover y desarrollar actividades, con el fin de GENERAR LOS RECURSOS, (Don Dinero, el USA$) suficientes con la finalidad de garantizar conservar, y desarrollo sostenible de la Ciudad del Saber como un espacio donde se promueve Sinergia entre sus componentes. Se olvidaron de que fueron muchos pobres los que lucharon y dieron sus vidas para rescatar la Soberanía del país, y hoy no pueden practicar deportes allí porque no puede pagar los precios por hora, día y semana que cobran los SRS. Del Kiwanis. 'SE' 'LCC', ¿por qué desde su 'Burbuja de Aire', que habla que quiere ayudar tanto a los pobres, no permiten que practican el Clayton gratis, incluyendo transporte gratis? Todo lo contrario, un Grupito que incluye al DG de Pandeportes, quieren construir un Museo Deportivo allí, y como todo en esa área tiene costos, algunos mejorarán sus cuentas bancarias.

Repito que este servidor estuvo en la 112ª Sesión del COI, en Moscú en julio. Junto con siete (7) colegas norteamericanos, viajamos del Aeropuerto Int. 'John F. Kennedy' con destino a Moscú el 9 de julio. Después de un vuelo directo de casi 11 horas, llegamos al Aeropuerto Internacional de Sheremetyevo de Moscú. Como era de conocimiento general, se trataba de la elección del nuevo Presidente del COI, entre cinco aspirantes. 1), Richard Pound de Canadá. 2), Kim Un-yong de Corea, 3), Anita De Frantz, Estados Unidos, 4), Pal Schmitt de Hungría, y Jaques Rogge, de Bélgica. En la elección celebrada el 16 de julio a las 11:00 a.m, en el 'World Trade Center' de Moscú, ninguno de los candidatos lograron los 54 VOTOS que se necesitaban para ganar, lo que provocó una segunda vuelta. La votación fue: Rogge 46 votos, Kim Un-youg 21, Richard Pound, 20, y Pall Schmitt 11 votos.

En la segunda vuelta. 1), Jacques Rogge fue ELECTO con 59 votos, Kim Un-Yong 23 votos, y R. Pound 22 votos. El resultado de la votación se dio a conocer una hora más tarde, 12:02 p.m., en el histórico SALÓN DE LAS COLUMNAS, de la Casa de Uniones de Moscú, donde se dio a conocer en resultado de la elección de Juan Antonio Samaranch en 1980.

Un AGRADECMIENTO SORPRESIVO que Juan Antonio Samaranch le DISPENSÓ AL 'COCTEL'. El dia 23 de junio de 2001, fue publicado en este diario, La Estrella de Panamá, un REPORTAJE COMPLETO de lo que ha sido 'SE', Juan Antonio Samaranch en el Movimiento Olímpico, desde su ascenso al poder en 1980, hasta julio de 2001. Hice un recuento histórico de la evolución del COI durante 21 años, en donde el nuevo presidente recibirá un organismo totalmente renovado y sobre todo, recibiría las llaves de la oficina en Chateau De Vidy, Lausana, con una autonomía y bonanza financiera. A mi llegada a Moscú visité la oficina de mi distinguido amigo de muchos años, S.E. FÉKROE KIDANE, quier era el Director Ejecutivo de la Oficina de J.A,Samaranch, Editor Jefe de la 'Revista Olímpica', y DG del Dep. de Cooperación Internacional del COI. Como de costumbre fue recibido en forma efusiva por el Diplomático Kidane, y su Asistente, la señora Sylvie Espagnac. Tuve a bien entregarle una copia del Diario La Estrella de Panamá, con el Reportaje de Juan A. Samaranch, escrito el 23 de junio de 2001.

El 11 de junio recibí una llamada en mi habitación en el décimo piso del Hotel Mezdunarodnaya, de la señora Annie Inchauspé, para que SUBIERA AL DÉCIMO PISO, donde estaba la Oficina del Presidente del COI. Para mi sorpresa, estaba presente S.E . Juan A. Samaranch, y estaba por retornar a la segunda fase de la Asamblea del COI. Me agradeció personalmente por el escrito. La señora Inchauspé, Secretaria de 'JAS', me informó que se había comunicado con el Comité Olímpico de Panamá, y obtuvo el NÚMERO DE FAX de 'La Estrella de Panamá, para enviar una nota de agradecimiento al diario por la PUBLICACIÓN del referido reportaje. Afortunadamente, me entregó una del FAX, que tenía fecha de 10 de julio 2001, ya que a mi regreso al país converse con el Lic. James Aparicio que era el Director de 'La Decana', y no le habían pasado el FAX. Mañana daré el Contenido, y que el Reportaje fue colocado en la biblioteca del COI.