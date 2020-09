¿Cuánto le dará Pandeportes al COP, del dinero que pide para Tokío 2021?

Las Notas Sueltas: N°1). Hoy como prioridad quiero compartir aunque con mucha tristeza, un Comunicado de Prensa con fecha de miércoles 16 de Sep. 2020, originado en Montreal, Canadá, recibido de la Agencia Mundial Antidopaje. (WADA/AMA), firmada por su Presidente, Witold Banka. Repito, que me entristece porque se trata de la condena de LAMINE DIACK, a quien tuve el honor de conocer personalmente en Juegos Olímpicos, y en

Congresos, y pude asimilar muchos de sus conocimientos del Atletismo. Fue el reemplazo del Dr. Primo Nebiolo, quién lo transformó de un deporte con un Ingreso anual de $50,000.00, al de más ingreso en todo el mundo. Al mismo tiempo, CAMBIÓ el recibo de Medallas de los atletas, a USA$, y muchos salieron de la pobreza.

Título del Comunicado: “Decisión de bienvenida de la AMA/WADA de la Corte de Francia en el caso de Diack”.

Contenido: “La Agencia Mundial Antidopaje (AMA), da la bienvenida a la decisión por el Tribunal Correccional de París, Francia, PARA CONDENAR A SEIS PERSONAS, incluyendo al expresidente de la Asociación Internacional de Atletismo, (IAAF), hoy WORLD ATHLETES (en español, ATLETISMO MUNDIAL), Lamine Diack bajo cargos de CORRUPCIÓN, vinculado al escándalo de DOPAJE DE RUSIA. Basado en parte de la en información suministrada por WADA, se descubrió que el Señor Diack había aceptado SOBORNOS en orden para

Cubrir los casos de DOPAJE de atletas rusos para que sean LIBRES DE COMPETIR en los principales eventos deportivos, incluyendo los Juegos Olímpicos y el Campeonato Mundial de la IAAF.

Los otros acusados fueron declarados CULPABLES, de una serie de delitos relacionados. Como parte del gobernante WADA, que era parte interesada en este caso, se le ha adjudicado más de 300,000 EUROS en costos y daños. Witold Banka, Presidente de WADA, dijo: “Esta es una victoria para los atletas, y para el DEPORTE LIMPIO. Demuestra que nadie ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY, (En Panamá, en el que usa el eslogan de “¡Buen Gobierno”¡, que Preside desde su ‘Burbuja de Aire’, con sus ‘Intocables’, ‘SE’,’LCC’. El Alcalde de Colón, el de la Ciudad Capital, Camilo Amado Varela, etc.etc. que sí hay quienes están por encima de nuestras leyes). Continúa diciendo Banka: “Es particularmente alentador cuando se trata de DEPORTES, y la corrupción relacionada con el DEPORTE es tomado en serio por los sistemas de Justicia Penal en todo el mundo, y las autoridades francesas deben ser felicitadas por su diligencia y compromiso.

El Director General de WADA, Olivier Niggli dijo: “Este caso como tantos, comenzó con un denunciante (el en deporte y en la política en muchos países son llamados WHISTLEBLOWER). En Panamá a veces son apodados ‘sapos’. Quién trajo la información importante a la atención de AMA en 2015. WADA compartió esta inteligencia junto con otros elementos de la investigación de Richard ‘Dick’ Pound, con los Fiscales franceses, y sobre esa base, se abrió una investigación penal. Este caso reveló la importancia del trabajo de WADA con Agencias de Aplicación de la Ley en todo el mundo. (no siempre en los Gobiernos de mi Panamá. Caso del famoso Odebrecht, y los incontables en que está vinculado el expresidente, ‘SE’ ‘JCV’, etc.) Mientras buscamos asegurar que quienes están involucrados en la corrupción, o intentar engañar al sistema, enfrenta sanciones apropiadas.

Es especialmente grato para nosotros que todos los elementos que proporcionaron a los investigadores franceses

fueron confirmados por la decisión del Tribunal, finalizó diciendo el Pres. de WADA,Withold Banka. Así es.

Nota Suelta N°2). Una nota publicada en Prensa Latina, órgano Oficial de Cuba, en parte de una nota de la Redacción de Granma titula: “La Agencia Mundial Antidopaje (AMA), podría apartar a los atletas de EE.UU. de los Juegos Olímpicos”. Parte del Contenido. “La consecuencia de la retirada de EE.UU. de la financiación de la AMA podrían más severas y de gran alcance para los atletas estadounidense de los Juegos Olímpicos y otras competencias internacionales en caso de que su país s niegue a financiar a la organización, ha declarado a Reuters el presidente de AMA, Witold Banka. En junio, la Administración de Control de Drogas de EE.UU., hizo un al Congreso para que estudiara retirar los fondos a la AMA si la organización no tomaba medidas para su reforma. Según un de organismo, esa nación contribuye anualmente con 2,7 millones de dólares a la financiación de AMA podrían ser más severos y de gran alcance para los ATLETAS estadounidenses, advirtió Banka”. Una vez más estamos viendo al nefasto DONALD TRUMPH, un Mitómano, que no le importa que ha convertido a su país, en el N°1 de los 5 Continentes con más contagiados y muertos por COVID-19, quiere hacer más daños. Ojalá no sea

Reelegido presidente de USA, el 3 de noviembre 2020.

Tema de hoy. El Atletismo de Panamá está afiliada a Consuldalte, cuya sede está en Brasil, y en un par de ocasiones hemos visto el nombre de Alonso Edward, que radica en Florida, en un par de eventos, por ahora ninguno en la Liga Diamante WADA, o los Gran Prix. Tampoco se sabe de otros atletas de este deporte que radica en USA’. En Panamá todo es alrededor de Torneos Virtuales, donde tenemos hasta un campeón mundial virtual en Kata. En el plan aprobado por el Consejo de Gabinete que aprobó el 25 de agosto 2020, de apertura, y marcó el 21 de Sep. 2020, para la reapertura de las ACTIVIDADES DEP. FEDERATIVAS, pero su público. Para Oct. se abrirán las

Piscinas. Esto llama la atención del despliegue del Mitómano Camilo Amado Varela en los Diarios: “Lanzan Plan para preparar a nuestros atletas para Tokío”. Hace poco el Sr. Amado Varela, con otra mentira dijo que se había apartado de la ODECABE, y que también su COP era uno de los países que recibía menos apoyo económico de

Pandeportes ahora pregona: “El COP también entregó PRESUPUESTOS para los ESTÍMULOS e INCENTIVOS

ECONÓMICOS para Atletas y Entrenadores. Habla de 14 deportes y 48 atletas con clasificación abierta, y está pidiendo, según mis pesquisas, $.2.3 Millones de USD$, al DG de Pandeportes, Eduardo Cerda, ‘Alías Rasputín, el Monje Loco”. ¿Lo risible para no decir insólito no dice la cuantía de fondos que ha recibido y está recibiendo de ‘SO’ del COI, y de PANAM-SPORTS, para Tokío 2021. ¿Y las Elec.de COP en Oct. van o no van?. Tomen nota.