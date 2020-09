El esfuerzo del COI, y ‘CO’ de los ‘JO’ Tokío 2021, es ‘ignorado’ por muchos países

La Nota Suelta: Frente a la gran secreto respecto a que si el Jefe del COP, convocará a elecciones a finales del mes de octubre 2020, a Elecciones de la ‘JD’ del COP, y que según mis pesquisas, que no he podido confirmar si se trata de ‘FAKE-NEWS’ (Noticias Falsas), que hay candidatos para ocupar ese cargo, y que podría salir del ‘Gran Combo’ de Madurito Amado Varela, y el titular tratará de que haya un cambio al frente de Pandeportes, y el DG. Eduardo Cerda, quedará por fuera. Como de Confedepa, no se sabe nada, el tiempo despejará todas las dudas.

Pese a todo esto vuelvo a insistir de la importancia del Metodólogo en una Institución Deportiva. Como de Pandeportes, mientras está al frente del “¡Buen Gobierno”!, menos en el Deporte, ‘SE’ ‘LCC’, desde su ‘Burbuja de Aire’, no dejará que nadie, absolutamente nadie, reemplace a uno de sus ‘Intocables’, Irving Saladino, que ocupa el cargo de Director Técnico de Deportes y Recreación, además de no está calificado para este puesto, no tiene la idoneidad para ese cargo, que debe tener los conocimientos de Metodología del Deporte. Por las funciones que desempeña, es la columna vertebral, y estos lo he dicho hasta el cansancio en el ‘Coctel’; es el eje principal de la conducción del proceso preparatorio competitivo. Esto no existe, y ahora más que nunca, por el problema de la Pandemia COVID-19, que azota a nuestro país.

Resumiendo, el Metodólogo es quién conduce el proceso de SUPERVISIÓN, CONTROL, DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN, así como un elemento muy importante dentro del proceso competitivo que es el pronóstico, en las diferentes modalidades deportivas. Hace poco el ‘Mitómano, y Jefe del COP, Camilo Amado Varela, pidió una cifra millonada al ‘DG’ de Pandeportes, Eduardo Cerda, que no tiene credenciales de Metodólogo, para enviar a atletas sin el nivel a competencias internacionales, en busca de ‘MM’ para los 32° ´JO’ de Verano, Tokío, 2021, y algunos por sus edades, y rendimiento en los 23° ‘JCC’, Barranquilla, 2018, y los 18° ‘JP’, Lima, Perú, indica que no tienen nivel para ‘JO’. Otro que anda vendiendo falsas expectativa, es el ‘CM’ Virtual de Kata, Héctor Cención que afirma que clasificará para Tokío, Japón, 2021.

Aunque en los diferentes diarios de ayer, hacían referencia del toque de optimismo del Presidente del COI, Dr. Thomas Bach, considera que: “El retorno de varias competencias deportivas en las últimas semanas demuestra que

aunque todavía no haya vacuna para el coronavirus, “se pueden organizar grandes eventos deportivos de forma segura”. Bach envió una carta abierta a la familia olímpica, que espera que los Juegos Olímpicos de Tokío se lleven a cabo con la normalidad en la fecha reprogramada entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021”. Como el Coctel recibe las notas del COI, directamente del Departamento del Comunicaciones del COI, y firmados por su presidente, y en el idioma inglés, que es traducido al idioma español. Lo que recibí con fecha 25 de Sep. 2020.

“Título Principal”. El COI y TOKÍO 2020, acuerdan medidas, para ofrecer juegos aptos para un MUNDO POSTERIOR A LA CORONA”. Contenido: “La Comisión de Coordinación del COI, y el Comité Organizador de Tokío 2020, acordado hoy, 25 de septiembre, en una serie de medidas para hacer los Juegos Olímpicos de Tokío

2020, apto para un mundo POST-CORONA, desarrollado en respuesta al aplazamiento de los Juegos de este año.

Debido a la Pandemia de Coronavirus más de 50 MEDIDAS han sido designados para maximizar el ahorro de costos, y aumentar la eficiencia en la entrega de los Juegos. En su discurso de apertura a los participantes en la reunión, Thomas Bach, Presidente del Comité Olímpico Internacional, (COI), RECONOCIÓ los notables avances que está logrando Tokío 2020, reforzando su creencia de que los Juegos Olímpicos del próximo año, será el mejor PREPARADO DE TODOS.

También enfatizó que los próximos meses requerirá FLEXIBILIDAD y CREATIVIDAD de todos los involucrados, mientras los organizadores de Tokío entregan Juegos que encajan en un MUNDO POST-CORONA.

Al hacerlo, el Presidente del COI, EXPRESÓ su agradecimiento a todos los GRUPOS DE ‘INTERÉS’ que están plenamente alineados con las medidas previstas. (Agregó, y vemos en los casos de muchos países de los cinco continentes, no están siguiendo las instrucciones de la ‘OMS’, y de sus Federaciones Internacionales, y vemos el aumento cada vez más, de casos de Covid-19, y muertos. Tan solo hay que mirar los Estados Unidos, y en los países latinos, Brasil, México, y no se queda a tras Rep. Dominicana, en el Área del Caribe, y en ‘CA’ Panamá

Al momento de escribir estas líneas registraba 108,726 casos de COVID-19, Y 2,297 Muertos. Estamos viendo el enciende de ‘Luz Amarilla de Advertencia’, tanto en el Béisbol que está por comenzar, y el Fútbol Mayor).

Sigue la nota del COI: “La reunión de hoy proporcionó a la Comisión de Coordinación con más oportunidades de ser identificados en el periodo previo a los Juegos. Estos se han dividido en CUATRO CATEGORÍAS. 1), Partes

Interesadas, 2), Infraestructura, 3), Promoción, 4), Otras Áreas de Interés. Ejemplos de las medidas iniciales, incluye la reducción de las partes interesadas que asiste a los Juegos. Racionalizar las actividades de los espectadores en las SEDES de Competición, y albergar una serie de reuniones en línea previas a los Juegos.

Hablando después de reunión, el Coordinador de Tokío, JOHN COATES, (Miembro del COI), dijo: “Construido a partir de los principios descritos por el Comité Directivo del COI y Tokío 2020, y estas optimizaciones y simplificaciones marcan un paso importante hacia la entrega de unos JUEGOS SEGUROS y EXTOSOS en 2021

Le debemos a la ciudadanía promulgar las medidas durante estos tiempos desafiantes, por eso no dejamos PIEDRA SIN MOVER, y seguiremos buscando más oportunidades en los próximos meses. La tarea única de organizar unos Juegos Olímpicos, ha pedido que el MOVIMIENTO OLÍMPICO sea MÁS FUERTE JUNTOS.

Este hito ilustra nuestro COMPROMISO COLECTIVO.

El Modelo de Tokío solo entregará unos JUEGOS DE ALTURA apta para un mundo POST- CORONA, se convertirá en un Anteproyecto que beneficiará a los futuros Comités Organizador para muchos años por venir. El Presidente del ‘Comité Organizador’ de Tokío 2020,YOSHIRO MORI, agregó. “Considerando el estado actual del

Mundo, hemos estado discutiendo cómo PODREMOS para ofrecer Juegos Seguros y Protegidos que puedan ganar la comprensión del PÚBLICO, en estos tiempos desafiantes. Después de establecer una más amplia dirección de que los Juegos en el 2021 deberían simplificarse, hemos estado trabajando de cerca con el COI, el IPC, y varias partes interesadas como las FI, CON, APV, Socios y Locutores, en todas las áreas que puedan contribuir a simplificar todo”. ¿Qué les parece ese relato completo?. Tomen nota.